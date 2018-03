Von Christopher Benz

Mannheim. Gesprochen wird das ganze Jahr darüber, doch erst heute ist der Tag gekommen, an dem es ernst wird - die DEL-Playoffs beginnen. Wie immer kommen jetzt die spannenden Geschichten zu den verschiedenen Duellen auf den Tisch. Bei den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt, bei dem um 19.30 Uhr Spiel eins beginnt, ist es die jahrzehntelange Freundschaft der beiden Trainer. Aber auch das Finale zwischen den beiden Klubs aus dem Jahr 2015 ist noch in bester Erinnerung. Vor allem bei den Mannheimern, schließlich haben sie in der Saturn-Arena den letzten ihrer sieben deutschen Meistertitel perfekt gemacht.

Rund um den Adler-Horst wähnt man sich in einer vorteilhaften Position. "Bei uns gibt es einen Hype, erst der Olympia-Erfolg, dann das Abschiedsspiel von Jochen Hecht und Ronny Arendt sowie eine Aufholjagd, die mit Platz fünf gekrönt wurde", zählt Geschäftsführer Matthias Binder die vergangenen Erfolge der letzten Wochen auf und weiß, was die Cracks daraus machen sollen, "diese Welle müssen wir weiterreiten."

Passend zur guten Stimmung standen am gestrigen Diensgtag alle Spieler auf dem Eis. Zum zweiten Mal nach Montag auch Denis Reul, der einen ordentlichen Eindruck hinterließ. Ob er heute bereits seine Rückkehr feiert, wollte indes niemand verraten. "Wir schauen von Tag zu Tag", hielt Adler-Trainer Bill Stewart (60) seine Karten klugerweise verdeckt. Das ein oder andere Fragezeichen bleibt noch offen. Luke Adam und Matthias Plachta werden auf jeden Fall auflaufen. Die beiden Stürmer sind nach dem unersättlichen Punktesammler Chad Kolarik (23 Tore und 23 Vorlagen) die gefährlichsten Akteure. Jeweils 33 Punkte haben sie auf ihrem Konto. Mit dem zur Hauptrunden-Halbzeit verpflichteten Andrew Desjardins sowie David Wolf, Garrett Festerling, Phil Hungerecker, Devin Setoguchi und Ryan MacMurchy haben die Blau-Weiß-Roten eine Reihe weiterer Puckjäger, die mehr als 0,5 Punkte pro Partie im Schnitt für sich verbuchen konnten.

Das 2015er Finale ist ein kleines Thema innerhalb der Kabine. "Klar denkst du daran zurück", verrät Torhüter Dennis Endras, der darin aber ebenso eine große Motivation beim Gegner sieht, "die werden definitiv bemüht sein, das wieder gerade zu biegen." Den Nachteil, ein eventuell siebtes Spiel auswärts bestreiten zu müssen, schätzt der Nationaltorhüter gering ein, zumal die Adler ihre Auswärtsschwäche ablegen konnten: "Es tut gut, das abgeschüttelt zu haben." Die finale Nachricht verkündete der Trainer. "Das sind definitiv meine letzten Playoffs als Coach", sagte Stewart.

Info: DEL, heute, Mittwoch, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler Mannheim.