Von Rainer Kundel

Mannheim. Pavel Gross ist kein Mann, der um den heißen Brei redet. Seine Ausführungen in Pressekonferenzen richten sich nur peripher nach dem Ergebnis. Der Trainer will eine Entwicklung und seine Vorgaben umgesetzt sehen. "Es gibt Spiele, in denen du gut spielst und trotzdem verlierst. Und es gibt Spiele, in denen du nicht gut spielst, aber dennoch einen Weg zum Sieg findest", fand Gross passende die Worte nach dem 5:4-Sieg n.V. der Adler Mannheim in Bremerhaven.

40 Minuten sei sein Team "nicht zuerst am Puck" gewesen, dadurch habe sich Bremerhaven viele Chancen erarbeiten können. "Andererseits hat mir unsere Moral gefallen, ich werte es auch positiv, dass wir endlich mal eine Verlängerung gewonnen haben".

Es ist das Gesicht des Trainers, das die Adler schon weitgehend prägt. Zu Wolfsburger Zeiten von Gross wurde es für den Gegner oft dann ungemütlich, wenn er zehn Minuten vor Schluss mit zwei Toren vorn lag. Matthias Plachta: "Wir wissen, dass wir immer das Zeug dazu haben, Rückstände noch zu drehen, man bekommt immer seine Chancen dazu".

Die ergaben sich in Bremerhaven nach zwei Strafzeiten gegen die Pinguins Mitte des letzten Drittels. Der im Powerplay gesetzte Scheibenverteiler Joonas Lehtivuori war kurz zuvor verletzt ausgeschieden, wie selbstverständlich übernahm der starke Sinan Akdag dessen Rolle, die Scheibe lief zweimal über ihn und Luke Adam wie einstudiert zum Schützen.

Viel trainieren werden die Cracks in dieser zweiten englischen Woche der Deutschen Eishockey-Liga nicht, der eng getaktete Reiseplan führt die Adler von Bremerhaven über die Schwenninger Wild Wings (Mittwoch 19.30 Uhr) am Freitag nach Wolfsburg. Für Video-Analysen bleibt aber Zeit.

Gross hatte vergangene Woche nach sieben Gegentreffern in zwei Spielen ("Das sind zwei, drei zu viel") an ein aufmerksameres Defensivverhalten appelliert und entsprechende Schwerpunkte gelegt. Was gegen Krefeld (3:0) gut ging, hat ihm bei den stärkeren Seestädtern nicht gefallen.

Vor dem 22. Spieltag steht Gross mit seinen Torwarttrainern vor der Entscheidung, welchem Keeper er den Vorzug gibt. Nach dem Gesetz der Serie - es wurde bislang meist im Zwei-Spiele-Rhythmus abgewechselt - wäre Dennis Endras wieder dran. Andererseits: Mit Chet Pickard im Tor ging noch kein Spiel verloren.

Zum Gegner: Im sechsten Jahr seit dem Wiederaufstieg bilden die Schwarzwälder das abgeschlagene Schlusslicht. Als Anfang November Trainer Pat Cortina freigestellt wurde, standen sieben Punkte aus 17 Spielen zu Buche, mit Nachfolger Paul Thompson, einem Briten, kamen aus vier Spielen sieben hinzu.

"Spiele gegen Mannheim sind ein emotionales Highlight", freut sich der ehemalige Adler-Verteidiger Dominik Bittner. Der Wochenspieltag dürfte Schwenningen aber das sonst im Baden-Württemberg-Derby gewohnte ausverkaufte Haus kosten.

Das tabellarisch ungleiche Duell am Neckarquell wird auch ein Suomi-Treffen. Vier Finnen im Spielerkader, dazu Co-Trainer Petteri Väkiparta (40), den einst Helmut de Raaf von den Jungadlern mitbrachte und Torwarttrainer Ilpo Kauhanen (45), Meistertorhüter der Adler 2007 bilden die Finnen-Connection bei den "Wilden Schwänen". Mit Tommi Huhtala und Co-Trainer Pertti Hasanen sind die Mannheimer dabei in Unterzahl.

Nicht nur, weil Verteidiger Joonas Lehtivuori mit einer am Sonntag erlittenen Knieverletzung laut Klubangaben vier bis sechs Wochen ausfällt und das ohnehin gefüllte Lazarett mit Seider, Lampl und Goc (sicher) sowie Krämmer und Wolf (wahrscheinlich) erweitert. Eine Situation, in der selbst der große Kader an seine Grenzen gerät, weshalb wohl Jungadler-Stürmer Louis Brune die Reise mit antreten wird.

Info: DEL, Mittwoch, 19.30 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim.