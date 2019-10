Viel Betrieb vor dem Tor: Adler-Ass Andrew Desjardins scheitert an Düsseldorfs Keeper Mathias Niederberger. Foto: Pix

Von Rainer Kundel

Düsseldorf. Die gängige Eishockey-Weisheit, dass ein Zwei-Tore-Vorsprung der gefährlichste Spielstand ist, bewahrheitete sich bei der 4:5 (0:1, 4:2, 0:1, 0:1)-Niederlage der Adler Mannheim bei der Düsseldorfer EG einmal mehr. Als die über eine halbe Stunde drückend überlegenen Adler nach einer 3:1-Führung mit ihrer Konzentration und Laufbereitschaft um Nuancen nachließen, nutzten dies die offensiv passiven Rheinländer zu einem Comeback.

Kammerer arbeitete in der 36. Minute die Scheibe mit hohem Einsatz über die Linie, es war der einzige DEG-Treffer bei ausgeglichenem Spielerverhältnis. Drei Tore markierte die Mannschaft von Harold Kreis im Powerplay, was für die Gross-Schützlinge eine unakzeptable Abwehrquote von 40 Prozent bedeutete. Auf der anderen Seite fand bei fast 24 Minuten eigener Überzahl die Scheibe nicht den Weg hinter die Linie, wobei DEG-Keeper Niederberger schon in der 3. Minute gegen Stützle eine Großtat vollbrachte.

Was zur Erkenntnis führt, dass man allein mit einem starken fünf gegen fünf selten eine Partie für sich entscheidet. "Wir haben in Überzahl zu wenig Leute vors Tor gebracht, um auch mal abzufälschen oder dem Torwart die Sicht zu nehmen", befand Marcel Goc nach dem gefälligen, aber brotlosen Powerplay seiner Mannschaft.

#Endstand Eine schnelle und unterhaltsame Partie geht nicht ganz mit dem Ausgang zu Ende, den wir uns gewünscht hätten. Trotz der Tore von Tommi Huhtala (2), Mixa Järvinen und Ben Smith reicht es bei der 4:5-Niederlage nach Penaltyschießen in Düsseldorf nur zu einem Punkt. pic.twitter.com/dJDmpdK3dc — Adler Mannheim (@adlermannheim) 2. Oktober 2019

Düsseldorfer Beobachter mit einem offensiv minimalistischen Beitrag ihrer Mannschaft ("KreisHockey") wollten eine Partie mit Tempo und Intensität auf Playoff-Niveau gesehen haben. Für diesen Fall müsste sich Pavel Gross Sorgen machen. Der Adler-Coach war zu Recht verärgert. Nicht nur über eine fragwürdige Strafe gegen David Wolf, die zum 4:4 (43.) führte.

"Wir haben nur ein Drittel gewonnen und wenn man im Penaltyschießen nicht trifft, kann man das Spiel nicht gewinnen". Ansonsten sah der 51-Jährige "eine intensive Partie, mit viel Pfeffer in den Zweikämpfen. Die Special Teams haben am Ende den Unterschied ausgemacht, daher geht der zweite Punkt verdient an Düsseldorf."

Gross sucht nach wie vor die Idealbesetzung neben Rendulic und Järvinen. Die Lösung wird Markus Eisenschmidt heißen, dessen Rückkehr nach intensivem Aufbautraining nun bevorsteht. Der eigentlich eingeplante Lean Bergmann gab in der Nacht zum Donnerstag sein NHL-Debüt für die San Jose Sharks. Bei der 1:4-Niederlage gegen Las Vegas erhielt der heute 21 Jahre jung werdende Stürmer 12:42 Minuten Eiszeit (14 Wechsel), gab einen Torschuss ab und ging mit einer Plus-Minusbilanz von null aus dem Spiel. Der zuletzt bei den Adlern die Position wenig ausfüllende Brent Raedeke schied in Düsseldorf nach einer Stockattacke von Zanetti (vier Strafminuten) stark blutend mit einer Gesichtsverletzung aus und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Lang grämen über zwei verlorene Punkte müssen sich die Blau-Weiß-Roten nicht. Nach Düsseldorf ist vor Wolfsburg, die Grizzlys gastieren heute um 19.30 Uhr in der SAP Arena. Der Oktober bringt für den Meister aufgrund der restlichen zwei Gruppenspiele in der Champions League sieben Spiele in 18 Tagen.

Düsseldorfer EG-Adler Mannheim 5:4 n.P.(1:0, 2:4, 1:0, 1:0); Tore: 1:0 Olimb (8.), 1:1 Järvinen (23.), 1:2 Huhtala (29.), 1:3 Smith (31.), 2:3 Kammerer (36.), 2:4 Huhtala (37.), 3:4 Gardiner (39.), 4:4 Nehring (43.), 5:4 Svensson (65./Penalty); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Wilk (USA); Strafminuten: 14/12; Zuschauer: 6780.

Nächste Spiele: Adler-Wolfsburg (Freitag, 19.30 Uhr), Krefeld-Adler (Sonntag, 16.30 Uhr).