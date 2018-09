Von Christopher Benz

Mannheim. Ungewöhnlicher Weise müssen die Adler Mannheim an diesem Wochenende nur einmal ran und zwar am Sonntag zuhause im ewig jungen Klassiker gegen die Eisbären Berlin (14 Uhr). Das auf den kommenden Dienstag verlegte Heimspiel gegen die Straubing Tigers war im Rahmenterminplan der Deutschen Eishockey Liga noch auf den gestrigen Freitag terminiert. Allerdings begannen zu diesem Zeitpunkt bereits die Aufbauarbeiten für die Samstag-Veranstaltung "Bibi & Tina - die große Show 2018" in der SAP Arena.

Der Mannschaft um den nie um einen lockeren Spruch verlegenen Trainer Bill Stewart kam der freie Freitag dafür alles andere als ungelegen. Montag frei, Dienstag und Mittwoch sehr hartes Training, Donnerstag Kraftraum und Freitag sowie heute wieder auf dem Eis - der Trainer hatte ein straffes Programm zusammengestellt. "Wir hatten eine gute Woche und konnten an einigen Dingen arbeiten", verrät Stewart, was darauf schließen lässt, dass die Profis ordentlich ranklotzen mussten.

Derweil überraschte der Italo-Kanadier bei der Pressekonferenz mit einer Aussage zu Pavel Gross, der zur kommenden Saison das Traineramt im Adlerhorst übernimmt. "Wir haben am Donnerstagabend zwei Stunden miteinander gesprochen", berichtete Stewart und lobte seinen kommenden Nachfolger überschwänglich, "es gibt keinen Besseren für diesen Posten. Wir verstehen uns gut, denn wir sind beides Wettkämpfer."

Es scheint gut möglich, dass Stewart in der nächsten Saison den vakanten Managerposten übernimmt und mit Gross zusammen die sportliche Kommandobrücke in Mannheim besetzt. Darauf angesprochen ging er zwar nicht ein, seine Äußerungen zu Gross lassen dagegen reichlich Raum für Spekulationen.

Gegen Berlin erwartet Stewart die gleiche Einstellung von seiner Mannschaft wie am vergangenen Sonntag beim 3:2-Sieg nach Penaltyschießen gegen den Spitzenreiter aus Nürnberg. Das ist auch nötig, denn viel liegenlassen dürfen die Adler nicht mehr und angesichts der beunruhigenden Auswärtsbilanz. Der letzte Sieg in der Fremde datiert vom 3. November, daher kommt den sieben verbleibenden Heimspielen eine noch größere Bedeutung zu.

Deshalb sollten es am Sonntag gegen die Eisbären im besten Fall drei Punkte sein, um den Abstand zu Rang zehn nicht größer werden zu lassen. Vor fünf Wochen gastierten die Hauptstädter zum letzten Mal in Mannheim. Damals lieferten die Greifvögel über 40 Minuten eine starke Leistung, brachen dann jedoch ein und kassierten eine letztlich zu hohe, weil nicht leistungsgerechte 1:4-Niederlage.

Auf der Tribüne schaute sich Carlo Colaiacovo die bittere Pleite an. "Das war trotzdem eine tolle Atmosphäre", berichtete der Verteidiger, der morgen nach rund zwei Monaten Verletzungspause wieder ins Geschehen eingreift. "Ich hatte eine sehr gute Reha, aber es ist natürlich nervig nicht zu spielen, denn ich bin ein Wettkämpfer", blickt der 34-Jährige voller Vorfreude auf die Begegnung mit Berlin voraus.

Wie zu erwarten war, musste Colaiacovo dieser Tage erfahren, dass er nicht bei den Olympischen Spielen für Kanada dabei sein darf. "Klar ist es ein bisschen enttäuschend, die Verletzung hat mich vermutlich um die Chance gebracht", hat er die Nichtnominierung jedoch schnell abgehakt.

Stand Freitagnachmittag waren 12.500 Karten verkauft. Für Kurzentschlossene bietet sich daher die Chance, sich den Klassiker am Sonntag vor Ort anzuschauen.