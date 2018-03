Von Rainer Kundel

Mannheim. Erstmals seit 2010 musste die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) ihre Saison wieder wegen der Olympischen Spiele unterbrechen. Morgen, nur 48 Stunden nach der Rückkehr der Silber-Protagonisten am frühen gestrigen Abend aus Südkorea, setzt sich die Terminhatz mit dem 49. Spieltag fort und schon am Sonntag wird feststehen, für welche der beiden noch in der "Verlosung" befindlichen zwölf Klubs die Saison zu Ende ist.

Mittendrin die Adler Mannheim, auch wenn noch nie eine solch geringe Punktezahl zur direkten Viertelfinal-Qualifikation (Platz sechs) gereicht hat wie diesmal. Insgeheim schielt man am Ende einer bislang völlig missratenen Spielzeit noch auf Platz sechs, realistisch ist aber eher die Pre-Playoff-Runde der Siebt- bis Zehntplatzierten. Dafür ist noch mindestens ein Sieg aus den drei restlichen Partien in Schwenningen, gegen die Kölner Haie (Freitag, 19.30 Uhr) und in Augsburg nötig.

Grund für das "Schneckenrennen" ist die mangelnde Konstanz der meisten Teams, sieht man von den drei vorwegeilenden Klubs aus München, Nürnberg und Berlin ab. Anders als Tabellenführer EHC München können sich die Adler nicht den Luxus leisten, ihre Olympia-Helden morgen beim Landesderby in Schwenningen (19.30 Uhr, Helios-Arena) zu schonen. Trotzdem hat Trainer Bill Stewart die Olympiafahrer vom heutigen Training befreit, sie steigen erst am Nachmittag zur Abfahrt nach Schwenningen in den Bus und bewegen am Vormittag des Spieltags etwas ihre Beine am Schwenninger Bauchenberg.

Nach vier Wochen kommt es darauf an, wer am besten aus der Pause kommt und die Adler sind von traditionell ein schlechter Starter nach Liga-Unterbrechungen. Auch noch so intensive Trainingstage und der mit 3:1 gewonnene Test gegen den HC Lugano sind kein Ersatz für Wettkampfpraxis. Einen gelungenen Neustart sollen die Medaillengewinner garantieren. "Wenn sie den Schwung aus Südkorea mitbringen, beflügelt und das alle", baut Niki Goc auf Bruder Marcel und Kollegen, von denen Dennis Endras allerdings überraschend keinen Einsatz erhielt. Seltsam bei der Verabschiedung war auch, dass Bundespräsident Steinmeier mit Fahnenträger Christian Ehrhoff "als Kapitän" telefoniert hat, obwohl diese Rolle von Beginn des Turniers an Marcel Goc einnimmt. Einmal mehr ein Zeichen, wie die breite Öffentlichkeit und erst recht die Politik mit einer Sportart fremdelt, deren Liga in Deutschland nach Fußball die meisten Zuschauer anzieht, aber meist nur an den 28 Ligastandorten der ersten und zweiten Spielklasse Aufmerksamkeit erzeugt.

Themenwechsel: Lange bevor sich nur ansatzweise der Erfolg der Nationalmannschaft in Pyeongchang andeutete, bezifferte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke den Einnahmeverlust der Liga aufgrund der Olympiapause und dem Spielplan mit sieben zusätzlichen Dienstagterminen auf fünf Millionen Euro, das wären rund fünf Prozent des Gesamtumsatzes aller Klubs. Auf die Plausibilität dieser Zahl angesprochen, hält - heruntergebrochen auf den geringeren Zuschauer-Durchschnitt fast aller Klubs - Adler-Geschäftsführer Matthias Binder diese Größenordnung für durchaus realistisch.

Im Interview mit dem Magazin Eishockey-News sprach Tripcke vor drei Wochen auch davon, "dass sich die Frage, Spieler womöglich nicht abzustellen, für uns nicht stellt". Ganz abgesehen vom Kooperationsvertrag zwischen der Liga und dem Deutschen Eishockey-Bund, der eine Abstellungspflicht beinhaltet - allein der Gedanke schon zeigt die Arroganz und Ignoranz, mit der die Führung einer Liga, in der 90 Prozent der Klubs Jahr für Jahr rote Zahlen schreibt, ihre Situation sieht.

Seit vielen Jahren findet mit Ausnahme des Bayerischen Rundfunks im dritten Programm die DEL im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gar nicht mehr statt. Dagegen bietet die Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen unabhängig vom nicht zu erwartenden Erfolg alle vier Jahr die Chance, sich einem breiteren Publikum auch außerhalb der vierzehn Liga-Standorte neben der erdrückenden Dominanz des Fußballs in den Medien zu präsentieren.

DEL, Mittwoch, 19.30 Uhr: Schwenningen - Adler; Freitag, 19.30 Uhr: Adler - Köln.