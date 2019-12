Ingolstadt. (RK) In einem gutklassigen Spiel unterlagen die Adler Mannheim am Samstag sehr unglücklich beim ERC Ingolstadt mit 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) nach Verlängerung und haben damit aus den letzten vier Partien nur eine Ausbeute von drei Punkten erzielt. Im Gegensatz zur 1:2-Niederlage am zweiten Weihnachtstag in Schwenningen zeigte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross jedoch eine starke Gesamtleistung, scheiterte bei zeitweise hoher Überlegenheit aber an ihrer mangelhaften Chancenverwertung und gestattete dem Gegner zwei Minuten vor Schluss mit Ablauf eines eigenen Überzahlspiels durch einen Konter den 3:3-Ausgleich.

Aufgrund des Ausfalls von David Wolf – insgesamt fehlten bei den Mannheimern vier Stürmer – musste Trainer Pavel Gross experimentieren und beorderte den gelernten Verteidiger Cody Lampl in den Angriff, um mit vier kompletten Reihen antreten zu können. Wolf war am zweiten Weihnachtstag bei der 1:2-Niederlage in Schwenningen nach einem nicht geahndeten Ellenbogencheck gegen Kopf und Hals mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgeschieden, Übeltäter Mark Fraser wurde nachträglich für zwei Spiele gesperrt.

Zwei Drittel lang bestimmten in der Saturn Arena die Mannheimer das Spiel, die Einheimischen kamen lediglich bei Strafzeiten gegen die Adler zu gefährlichen Aktionen. Besonders krass waren die Anteile im ersten Drittel bei 20:9 Torschüssen zu Gunsten des Meisters. "Wir haben viele Chancen kreiert und in Überzahl dreimal den Pfosten getroffen", haderte Pavel Gross mit dem Ergebnis, "es war aber von unseren drei letzte Auswärtsspielen mit Sicherheit das beste".

Noch ist das Jahr 2019 für den deutschen Eishockey-Meister nicht zu Ende. Es geht Schlag auf Schlag, am Montag bei den Kölner Haien (19.30 Uhr, Lanxess-Arena). Der Liga-Klassiker erhält zusätzliche Brisanz aufgrund der am Samstag aufkommenden Meldungen Kölner Medien, dass Stürmer Haie-Stürmer Jason Bast (31) in der Saison 2020/21 für die Adler auslaufen wird. Der Deutsch-Kanadier spielt seit 2016 in der DEL, die Stationen des 30-jährigen Centers hießen zuvor Bremerhaven und Nürnberg. Die Adler wollten den sich anbahnenden Transfer nicht kommentieren.

ERC Ingolstadt-Adler Mannheim 4:3 n.V. (1:2, 1:1, 1:0, 1:0); Adler: Endras; Reul, Akdag; Billins, Lehtivuori; Larkin, Katic; Krupp – Huhtala, Smith, Soramies; Rendulic, Järvinen, Krämmer; Plachta, Desjardins, Hungerecker; Lampl, Raedeke, Preto; Tore: 0:1 Huhtala (11.), 1:1 Elsner (14.), 1:2 Krämmer (20.), 2:2 Edwards (32.), 2:3 Desjardins (39.), 3:3 D`Amigo (58.), 4:3 Collins (61.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schukies (Herne); Strafminuten: 10/10; Zuschauer: 4815 (ausverkauft).