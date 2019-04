Von Rainer Kundel

Mannheim. Es war 22.30 Uhr, als am Freitagabend im "Ufo" das Dach abzuheben drohte. Die Adler Mannheim mussten nach einer scheinbar sicheren 4:1-Führung in die Verlängerung, in der Verteidiger Thomas Larkin nach 14 Minuten im fünften DEL-Finale seinen Klub mit dem 5:4 (2:0, 2:2, 0:2, 1:0) zum Titel schoss. "Deutscher Meister ist nur der MERC", hallte es minutenlang durch die SAP Arena.

Meisterparty oder Aufholjagd lautete die Frage vor der ersten möglichen Entscheidung in der Best-of-seven-Serie. Adler-Trainer Pavel Gross trat am Vormittag noch auf die Euphoriebremse und lag richtig: "In dieser Serie ist Spiel für Spiel für uns schwerer geworden, ich erwarte, dass München nochmals alles reinwirft."

Beide Teams gingen mit unveränderter Aufstellung in die Partie, womit Cody Lampl erneut für den angeschlagenen Sinan Akdag auflief. "Immer weiter, immer weiter, bis zur Meisterschaft", forderte die schon eine Stunde vor dem ersten Bully voll besetzte Stehplatzkurve.

Hintergrund Wachablösung Ein Kommentar von Rainer Kundel Die Adler Mannheim haben sich vor 15 Monaten neu aufgestellt, um konstant in der Spitzengruppe der Deutschen Eishockey-Liga mitzuspielen. Die tiefen Abstürze ins Mittelmaß, wie sie nach den Meisterschaften 2007 und 2015 passiert sind, sollten ein Ende haben. Jetzt hat mit Pavel Gross der erste Trainer den achten Titel in die erfolgshungrige Eishockey-Stadt gebracht, der als Spieler schon drei Meisterschaften als Adler (1997 bis 1999) feiern durfte, zu "guten alten Zeiten" im Friedrichspark. Klubchef Daniel Hopp hatte nach der Verpflichtung von Gross bewusst das "M-Wort" vermieden. Dem Gesellschafter war eine konstante Entwicklung wichtiger als der schnelle Erfolg. Gegen eine verfrühte Meisterschaft wehrte sich aber niemand, planbar ist ein Titel ohnehin nicht, allenfalls beeinflussbar. Die "Greifvögel" sind nach dieser beispiellos erfolgreichen Saison mit 116 Punkten aus der Hauptrunde und nur zwei Playoff-Niederlagen - nach Verlängerung - ein logischer und würdiger Meister. Ihr Scheitern hätte einmal mehr die Tücken des Playoff-Systems in der Vordergrund gerückt. Das Team war seit Mitte Oktober ununterbrochen Tabellenführer und hat am Ende der "fünften Jahreszeit" nach 14 Playoff-Spielen Eishockey-Deutschland erlöst, weil es für die Wachablösung des traditionslosen Dreifachmeisters EHC München gesorgt hat. Bei Lichte besehen wurden diese Adler für eine Meisterschaft gebaut, auch wenn mancher Name hierzulande zu Nachforschungen Anlass gab. Die Veränderung von Strukturen in und neben der Mannschaft weg von der reinen Nordamerika-Lastigkeit hat schneller gegriffen als es realistisch erschien. Ein Erfolg, den sich der Klub etwas kosten ließ, denn eine Neuausrichtung gibt's nicht zum Nulltarif, wie Daniel Hopp im Sommer betont hatte.

Bei den frühen Strafen gegen beide Mannschaften agierten die Einheimischen bei Vier gegen Vier noch etwas vorsichtig, doch als die Münchner zunächst in der Offensive viele Zweikämpfe verloren, ging der Adler-Express ab. Nur sechs Sekunden nachdem die Gäste eine Strafzeit gegen Boyle überstanden hatten, war ihr Torhüter Aus den Birken erstmals geschlagen.

Die Mannheimer hatten bereits ihre starke vierte Reihe auf dem Eis, als Marcel Goc (6. Minute) seinen eigenen Schuss im Nachsetzen verwertete. Es war das erste Saisontor des Pechvogels, der seit seiner Rückkehr aus der NHL im Jahr 2015 vier schwere Verletzungen zu überwinden hatte und auch diesmal wegen eines Bruchs der Kniescheibe nur neun Hauptrunden-Partien bestritt.

Beim 2:0 nutze das Heimteam den Platz, den ihnen der Gegner anfänglich ließ. Wieder war Goc der Ausgangpunkt, den Querpass des Kapitäns hämmerte Cody Lampl (12.) unter die Latte. Wie schon bei den letzten Verabredungen mit dem Titelverteidiger ließ die Adler-Defensive zunächst nicht viel anbrennen. Was durchkam, war die Beute von "Hexer" Dennis Endras.

Hintergrund Torwart Dennis Endras glänzt wie zu besten Zeiten Von Achim Wittich Dennis Endras war schon vor dem gestrigen Abend guter Dinge: "Wenn ich diese blau-weiß-rote Wand sehe, dann gibt es keine Müdigkeit. Das ist Gänsehaut pur", sagte der Torwart der Adler Mannheim am Freitagmorgen im Radio. Fünfzehn Stunden später wurde er im Hexenkessel SAP Arena frenetisch von den Fans gefeiert, ist Endras doch einer der Hauptgaranten für den Triumph der Greifvögel. Immer dann, wenn der 33-jährige gebürtige Immenstädter gefordert war, fischte er in den Playoffs den Puck herunter oder glänzte mit Glanzparaden. Unglaublich, wie er im Halbfinale in Köln im vierten Spiel kurz vor dem Ende mit einem "Big save" dem letzten Aufbäumen der Haie ein Ende bereitet hatte. Auch beim entscheidenden Schritt zur Meisterschaft war auf Endras wieder Verlass, selbst wenn er nicht gerade unter permanentem Dauerbeschuss der kraftlosen Münchner stand. Der "Torhüter des Jahres 2013", brachte die "Roten Bullen" in der gesamten Finalserie, ganz so wie man es von ihm gewohnt ist, mit seiner stoischen Ruhe zur Verzweiflung. Kein Wunder also, dass immer wieder sein Name durchs "Ufo" schallte. Die Nummer 44 der Adler, dessen Vertrag bis 2022 läuft, ist auch abseits der Eisfläche ein Profi durch und durch. Keiner Frage der Medienvertreter weicht er aus. Ganz im Gegenteil: Stets freundlich, hat Endras fast immer einen lockeren Spruch parat. Das ändert sich auch dann nicht, wenn er sportliche Rückschläge zu verkraften hat. Sei es durch Verletzungen, sei es dadurch, dass ihn der damalige Bundestrainer Marco Sturm beim sensationellen Silbermedaillengewinn in Südkorea 2018 nur die Rolle des Ersatzmannes hinter Münchens Danny van den Birken zugedacht hatte. Eine schwierige Situation für Endras, die er mit überragendem Sportsgeist hingenommen hat. Und das Ende seiner Karriere mit dem Bundesadler auf Brust hat er trotz seiner Zurücksetzung nie verkündet. Für die bevorstehende WM in Bratislava (Slowakei) könnte Endras in dieser Form durchaus wieder zur Nummer eins aufrücken. Doch das war gestern natürlich kein Thema - und Müdigkeit war immer noch nicht gefragt. Viel Schlaf wird Endras in diesen Tagen nicht bekommen …

Im zweiten Abschnitt schienen nach dem 3:0, einem Direktschuss von Matthias Plachta (24.) nach Vorarbeit von David Wolf bereits die Weichen gestellt, aber die "Roten Bullen" wehrten sich ab diesem Zeitpunkt mit allem, was ihr in den letzten Wochen entladener "Akku" hergab.

Mit Ablauf einer Strafe gegen Krämmer traf Trevor Parkes (26.) erstmals für München. Der Drei-Tore-Vorsprung hatte bald wieder Bestand, als sich erneut die vierte Reihe vor dem Gästetor festsetzte und der hinzu gewechselte Tommi Huhtala (31.) die Scheibe zum 4:1 über die Linie arbeitete.

Eine Nachlässigkeit von Adam, der die Situation in der eigenen Zone nicht klärte, brachte München durch Spielzüge Tobias Eder zum 4:2 (39.) wieder heran. Vom Zeitpunkt kurz vor der zweiten Pause ein Mutmacher für den unverwüstlichen Dreifachmeister, auch wenn dessen Frustpegel bei einer üblen Attacke von Stajan an Endras schon mal gestiegen war.

Die Jackson-Schützlinge bäumten sich auf, bei den Blau-Weiß-Roten ergaben sich in der neutralen Zone nicht gekannte Lücken. Hager (Überzahl /46.) traf im Nachschuss, Ehliz vollstreckte zwei Minuten später zum 4:4 - die Münchner hatten ihre stotternde Torproduktion endgültig wieder aufgenommen. Nach zwei Großchancen auf beiden Seiten erlöste Thomas Larkin mit einem gewaltigen Schlagschuss nach 14 Minuten in der Verlängerung die auf die Folter gespannten Fans in einem wahren Herzschlagfinale. Vor der Übergabe des Silberpokals wurde Dennis Endras als Playoff-MVP (wertvollster Spieler) geehrt.

Zu den Feierlichkeiten: Die Stadt Mannheim wird Mannschaft und Klubverantwortliche am Sonntag um 14 Uhr im Stadthaus N1 empfangen, im Anschluss werden die Spieler den Silberpokal ihren Fans vom Balkon Richtung Kunststraße präsentieren. Ein Autocorso bis zum Friedrichsplatz/Wasserturm schließt sich an. Ab 18 Uhr steigt die Meisterfeier in der SAP Arena - open end.

Adler Mannheim - EHC München 5:4 n.V. (2:0, 2:2, 0:2)

Tore: 1:0 Goc (6.), 2:0 Lampl (12.), 3:0 Plachta (24.), 3:1 Parkes (26.), 4:1 Huhtala (31.), 4:2 A.Eder (39.), 4:3 Hager (46.), 4:4 Ehliz (48.), 5:4 Larkin (74.)

Schiedsrichter: Piechaczek (Landsberg), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 12/16

Zuschauer: 13.600 (ausverkauft)