Von Rainer Kundel

Mannheim. Bill Stewart zeigte sich gut gelaunt und wünschte den Zuhörern der in die Arena übertragenen Pressekonferenz "einen guten Rutsch". Der Trainer der Adler Mannheim muss derzeit notgedrungen alles dem Ergebnis unterordnen. Das hat beim 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)-Sieg gegen die Pinguins Bremerhaven gestimmt, gibt aber keinen Anlass zu übertriebenem Optimismus. Nachdem die Seestädter zu Beginn gedanklich noch bei der langen Anreise im Mannschaftsbus waren und in den ersten elf Minuten mit vier Toren überrollt wurden, schalteten die Mannheimer einen Gang zurück.

Die Partie hielt sich auf einem überschaubaren Niveau, das der Platzierung der Kontrahenten entspricht. Die über 13.000 Besucher - aufgrund des Familientages war die Zuschauerzahl wiederum subventioniert - sahen danach zwar überlegene, aber auch mit den bekannten Defensiv-Aussetzern agierende Adler. Dazu wurden sieben Überzahlspiele mit wenig Esprit heruntergespielt. Statt als versöhnlicher Jahresabschluss kann der zweite Sieg seit Beginn der Mission Stewart am 5. Dezember deshalb nur als Silberstreif am Horizont durchgehen.

Hintergrund Es sind klare Strukturen nötig - Ein Denkmodell Von Rainer Kundel Der Ruhm aus den Meister- und Finaljahren 2007, 2012 und 2015 hat das Leistungsklima bei den Adlern vergiftet. Die Neigung, Wert darauf zu legen, wie professionell alles sei, wie toll gemanagt werde und wie man alles besser wisse als andernorts, war schon seit geraumer Zeit zu spüren. Dabei ging die feine [+] Lesen Sie mehr Es sind klare Strukturen nötig - Ein Denkmodell Von Rainer Kundel Der Ruhm aus den Meister- und Finaljahren 2007, 2012 und 2015 hat das Leistungsklima bei den Adlern vergiftet. Die Neigung, Wert darauf zu legen, wie professionell alles sei, wie toll gemanagt werde und wie man alles besser wisse als andernorts, war schon seit geraumer Zeit zu spüren. Dabei ging die feine Sensibilität für die Strömungen und Entwicklungen in und um die Mannschaft verloren. Jetzt stehen für den in der ewigen DEL-Tabelle immer noch auf Platz eins gelisteten Klub zukunfts- und richtungsweisende Entscheidungen an. Die Trainer-und Managerposition für 2018/19 muss schnell, aber wohlüberlegt besetzt werden. Bei etlichen Fans herrscht Angst vor der sportlichen Zukunft, nicht erst seit auf dem Markt Bill Stewart und "Krawallmacher" Rich Chernomaz, gerade erst in Frankfurt entlassen, als künftige Sportlicher Leiter und Pavel Gross (Wolfsburg) als Trainer gehandelt werden. Das wären Kombinationen, die unverträglich wie Feuer und Wasser sind, nicht nur aufgrund der Vergangenheit von Gross und Stewart, die sich im legendären Playoff-Viertelfinale 2001 mit "schlagenden Argumenten" austauschten. Darüber hinaus könnte sich der Klub Gedanken über klarere Strukturen machen. Ist es im Sinne einer Kontrollfunktion noch zeitgemäß, dass der Alleingesellschafter Daniel Hopp zugleich Geschäftsführer ist? Allein um sich den weder bestätigten noch überprüfbaren Vorwürfen zu entziehen, er greife mit Fehlentscheidungen ins Tagesgeschäft ein, schlägt ein sportaffiner Experte einer renommierten Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungs-Gesellschaft im Gespräch mit den Autor eine Trennung zwischen der Aufsichtsfunktion des Kapitaleigners und der Exekutive vor. Der Vorschlag, dass der neue sportliche Leiter auf eine Ebene mit Matthias Binder (Finanzen, Marketing, Geschäftsstelle) in die Geschäftsführung aufrückt und Hopp als Vorsitzender eines dreiköpfigen Beirats eine reine Aufsichtsfunktion (Berufung der Geschäftsführung, Strategische Ausrichtung, Budgetgenehmigung und -kontrolle) ausübt, ist in mittelständischen Unternehmen, und ein solches sind die Adler, längst Standard. Als mögliche Beiratsmitglieder werden ein Vertreter von Hauptsponsor MVV und der Unternehmer Gregor Greinert (u.a. Röchling-Gruppe, Duravit) vorgeschlagen. Das ohne jegliche Vorbehalte gegen Arena-Namensgeber SAP - denn ein ungetrübter Blick mit der Expertise Dritter darauf, was aus einem zweistelligen Millionen-Etat gemacht wird, kann im Zweifel nicht schaden.

[-] Weniger anzeigen

"Der Sieg ist natürlich schön, wichtiger ist aber, was morgen passiert", ordnete Stewart die Partie richtig ein. Es kommen jetzt Spiele, bei denen die Blau-Weiß-Roten auch in besserer Verfassung kein Favorit sind: München, Köln, Nürnberg und Berlin heißen die Herausforderungen bis zum 14. Januar. Der Trainer war gnädig und gewährte an Silvester einen freien Tag. Schon am Montag ging es nach dem Mittagstraining nach München, wo der Meister und wirtschaftliche Branchenkrösus EHC im Rahmen seiner Drei-Spiele-Aktion "Halleluja" die Adler in der großen Olympiahalle (10.000 Sitzplätze) empfängt.

"Die Punkte waren bitter nötig", zeigte sich Phil Hungerecker erleichtert. Der mit elf Toren erfolgreichste "Rookie" der Liga traf nach der schönsten Kombination des Nachmittags zum 3:0, nachdem er zuvor elf Spiele leer ausgegangen war. "Einen Kopf habe ich mir deshalb nicht gemacht", nahm’s der gebürtige Lüneburger gelassen und entgegnete die Wünsche für die entscheidenden Januar-Spiele mit einem "es wird schon schiefgehen".

In einer tief greifenden Krise, wie sie die Adler gerade durchmachen, entwickelt sich naturgemäß in der gut gewürzten Gerüchteküche auch ein Gemisch aus Mutmaßungen und Halbwahrheiten. Die RNZ hat einige davon aufgegriffen und mit Geschäftsführer Matthias Binder gesprochen.

Da die Torhüter Endras und Pickard gerade eine schwere Zeit durchmachen, bekam die Vermutung Nahrung, dass sich der Klub von Torwarttrainer Michael Elmer getrennt habe. Binder widersprach: "Im Gegenteil, Elmer wird ab Januar in Vollzeit bei uns sein." Darüber hinaus stünden die Adler in ständigem Austausch mit ehemaligen Jungadler-Talenten, die derzeit in nordamerikanischen Ligen spielen.

Für Verwirrung hatte dieser Tage eine Aussage von Jungadler-Trainer Frank Fischöder gesorgt, der in Bezug auf Rückkehrer Janik Möser (22 Jahre / Ohio State University) angesichts der für 2018/19 bestehenden Vakanz der Manager- und Trainerposition dessen Verwendung offen ließ.

Schließlich gab es noch den Vorwurf der "Vetternwirtschaft", weil im Oktober Jungadler-Stürmer Pierre Preto (Vater Claudio ist Vorsitzender des Vereins MERC-Jungadler) als Aushilfe bei den Profis dem stärkeren Wojciech Stachowiak vorgezogen wurde, woraufhin letzterer in die amerikanische Nachwuchsliga USHL gewechselt war. "Stachowiak wäre von der Leistung her dran gewesen, er ist aber polnischer Staatsbürger und hätte somit eine unserer elf Importlizenzen belegt", begründete Binder die deshalb verständliche Entscheidung.

Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven 5:1 (4:1, 1:0, 0:0); Tore: 1:0 Plachta (1.), 2:0 Setoguchi (6.), 3:0 Hungerecker (8.), 4:0 Kolarik (11.), 4:1 Lampl (13.), 5:1 Sparre (25.); Schiedsrichter: Bauer (Höchstadt), Hurtik (Bad Nauheim); Strafminuten: 6/18; Zuschauer: 13.024.