Von Christopher Benz

Mannheim. Auf der heimischen Couch kam Matthias Plachta erstmals zur Ruhe nach den feier- und reiseintensiven letzten Wochen. "Und jetzt bekomme ich schon wieder Gänsehaut", gab der 26-jährige Stürmer der Adler Mannheim am gestrigen Dienstagvormittag in den Katakomben der SAP Arena zu Protokoll.

Ungefähr drei Mal so viele Medienvertreter wie sonst kamen zum Abschlusstraining vor dem heutigen DEL-Spiel bei den Schwenninger Wild Wings. Klar, wenn sechs Silbermedaillengewinner aus Pyeongchang freudestrahlend ihr Edelmetall präsentieren, hat das absoluten Seltenheitswert. 42 Jahre nach der letzten Medaille - Bronze 1976 in Innsbruck - ist das der größte Erfolg der deutschen Eishockeygeschichte.

Deutschlands Eishockey sollen die traumhaften Olympia-Tage zu einem Aufschwung verhelfen. "Ich hoffe, dass der ein oder andere Junge in Zukunft eher zum Schläger als zum Fußball greift", hat daher David Wolf verraten. Der Mannheimer, der immer mit vollem Engagement vorangeht, hatte zwar eine etwas heißere Stimme, ansonsten fühlt er sich gut angesichts des harten Checks, den er im Halbfinale gegen Kanada einstecken musste. "Direkt danach hat sich mein Nacken verspannt, aber nachdem die Muskulatur in der Kabine gelockert wurde, ging es wieder", ist Wolf hart im Nehmen und kehrte wie selbstverständlich umgehend auf das Eis zurück: "Schließlich spielt man nicht alle Tage in einem olympischen Halbfinale."

Beim Zählen der Glückwünsche kamen die Nationalspieler kaum mehr hinterher. "Unsere Handys sind quasi explodiert", berichtete Marcus Kink. Bei Wolf waren es sogar rund 200 Gratulanten. "Ich konnte noch nicht alles beantworten, da kommst du ja gar nicht hinterher", schmunzelte Mannheims Nummer 89. Bereits vor dem Finale ließ es sich Geoff Ward, der Adler-Meistertrainer von 2015, nicht nehmen jedem einzeln zu schreiben und viel Glück für das Finale zu wünschen.

Eine nicht ganz einfache Rolle musste Dennis Endras in Fernost übernehmen: Als dritter Torhüter hatte der 32-Jährige keinen Einsatz und ist damit seit dem 5:1-Erfolg in Bremerhaven am 1. Februar ohne Spielpraxis. "Vor allem im Training habe ich versucht, ab und an mit einem lockeren Spruch für gute Stimmung zu sorgen", erzählte Endras von seinen persönlichen Erlebnissen und sah sich in seiner motivierenden Rolle bestätigt: "Von allen Seiten habe ich positive Rückmeldungen erhalten, was den besonderen Charakter dieser Mannschaft zeigt."

Wie sein Mannschaftskollege Wolf erwähnt hat, hofft auch Endras auf einen positiven Schub für den Nachwuchs. Und zwar anders als 2010, als er das Turnier seines Lebens spielte und zum wertvollsten Spieler der Heim-WM gekürt wurde. "Damals wurden Fehler gemacht und ich hoffe, dass alle Vereine - egal ob aus der DEL oder der Bezirksliga - gemeinsam daran arbeiten, unseren Sport voranzubringen", appellierte Endras an alle, die in Deutschland wichtige Entscheidungen in der schnellsten Mannschaftssportart der Welt treffen.

Gestern Morgen absolvierten die Olympia-Fahrer eine Einheit im Kraftraum, ehe sich der restliche Kader, bis auf den Verletzten Denis Reul, auf dem Eis den Feinschliff für das wichtige Duell in Schwenningen holte. Sinan Akdag hat erstmals nach seiner verletzungsbedingten vorzeitigen Abreise aus Südkorea mit der Mannschaft trainiert. Da er keine Probleme hatte, steht er heute im Aufgebot.

Trainer Bill Stewart stellte es Plachta, Wolf, Kink, Endras und Goc frei, ob sie danach mit der Mannschaft im Bus fahren, oder erst heute nachkommen. Jeder soll sich individuell so gut es geht auf das stets prickelnde Derby vorbereiten. Plachta entschied sich aus familiären Gründen beispielsweise für die gestrige Anreise. "Meine Eltern wohnen in Schwenningen, die freuen sich natürlich, wenn ich bei ihnen vorbeischaue", nutzt der Stürmer die Möglichkeit, um ihnen die Silbermedaille zu präsentieren.

Sein Pflichtspiel-Debüt für die "Greifvögel" feiert Patrick Mullen, der bis zum Saisonende vom schwedischen Erstligisten Linköping HC ausgeliehen ist. Wer hingegen auf der Tribüne bleiben muss, wollte der sonst auskunftsfreudige Stewart nicht preisgeben: "Es ist auch wichtig, manche Infos für sich zu behalten."

Drei Spieltage vor dem Hauptrundenende liegen die Blau-Weiß-Roten als Neunter lediglich zwei Zähler vor den "Schwänen". Sollten die Adler gewinnen und Düsseldorf gleichzeitig in Nürnberg verlieren, sind zumindest die Pre-Playoffs gesichert. Im Kampf um Rang sechs und die direkte Qualifikation für das Viertelfinale ist immer noch alles drin und dafür kommt es am Freitag im "Ufo" zur nächsten Sechs-Punkte-Partie gegen die Kölner Haie.

DEL, am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr: Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim.