Von Christopher Benz

Mannheim. Der Hammer, der Blitz und die Hände wurden in der SAP Arena ermittelt. Was wie ein Treffen der Superhelden-Liga klingt, war der 3. DEL Media Day. Dabei schickten alle 14 Eishockey-Clubs ihre besten Cracks in den Disziplinen "Härtester Schuss" (Der Hammer), "Schnellster Läufer" (Der Blitz) sowie "Geschicktester Spieler" (Die Hände) nach Mannheim. Die Veranstaltung, die unter dem Namen DES Starks & Skills Competition firmiert, ist der Aufgalopp zur morgen beginnenden 24. DEL-Eiszeit.

Aus Sicht der Adler Mannheim kam Ryan MacMurchy einer Auszeichnung am nächsten. Der schussgewaltige Kanadier hämmerte die Scheibe mit 159 Kilometer pro Stunde in die Maschen. Damit führte er nach dem ersten Durchgang aller 14 Teilnehmer, wovon sich die fünf besten für einen Extra-Schuss qualifizierten. Kölns Shawn Lalonde hatte dafür noch ein Ass im Ärmel und beschleunigte die Scheibe auf 162 km/h - der Höchstwert. Trotz des zweiten Platzes zeigte sich MacMurchy zufrieden: "Ich habe meinen besten Schuss abgegeben, generell sind die One-Timer aber für mich besser."

Alles andere als reibungslos lief der Schuss-Wettbewerb ab. Immer wieder streikte die "Radarkontrolle". Zwischendurch wurden knallharte Schlagschüsse mit 27 km/h aufgeführt. Nach langem Hin und Her sowie einer neuen Radarpistole ging es weiter. "Die Unterbrechungen haben mir aber nichts ausgemacht", versicherte MacMurchy, der zu den Leidtragenden gehörte, die ihren ersten Durchgang aufgrund der fehlerhaften Technik wiederholen mussten.

Bei "Die Hände" schickten die Adler Daniel Sparre ins Rennen. "Ich habe das Einfachste nicht geschafft, nämlich den Puck ins leere Tor zu treffen", nahm der Deutsch-Kanadier den abschließenden Fehlschuss auf das leere Tor und die damit verlorenen Sekunden mit Humor. Als geschicktester Spieler erwies sich Mark Voakes von den Grizzlys Wolfsburg.

Eine Runde rechts herum sowie eine Runde links herum mussten die Profis bei der Wertung "Der Blitz" absolvieren. Überlegener, weil deutlich schnellster Spieler, war dabei Haie-Stürmer Sebastian Uvira mit 15 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Münchner Florian Kettemer. Letztes Jahr belegte Uvira den zweiten Rang und bei der Premieren-Veranstaltung 2015 konnte er den Wettbewerb das erste Mal gewinnen. Für die Adler ging Neuzugang Phil Hungerecker auf die zwei Runden und belegte dabei den zwölften Platz. "Also Schlagschuss eher nicht, dann schon eher ’Die Hände’," erklärte Hungerecker auf die Frage, ob er sich auch Chancen in einer anderen Kategorie ausgerechnet hätte.

In der neu eingeführten Teamstaffel sicherten sich die Iserlohn Roosters mit Marcel Kahle, Jack Combs und Christopher Fischer den Titel. "Ich habe den Abend gestern genutzt, um meine Oma zu besuchen", freute sich der gebürtige Heidelberger Fischer neben dem Erfolg in der Teamstaffel über den Kurz-Aufenthalt in der Heimat.

Die Deutsche Eishockey Liga betonte bei der Pressekonferenz die Weiterentwicklung ihrer digitalen Kommunikations-Plattformen "Wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und werden den Fans vor allem im Bereich Social Media ein noch attraktiveres Angebot bieten können", erklärte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Telekom Sport sendete am Dienstag Live aus der SAP Arena auf ihren sozialen Kanälen. Die offizielle Homepage der DEL ist wieder unter DEL.org erreichbar, was bei vielen Eishockeyfans für Erleichterung sorgt, nachdem es in der vergangenen Saison unzählige technische Probleme gab.