Mit dem Nachwuchs auf dem Arm noch ein Gruß an die Fans: Brent Raedeke ist in seine kanadische Heimat zurückgekehrt. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Von wegen nach dem vorzeitigen Ende der Eishockey-Saison in Ruhe die organisatorischen Dinge abwickeln. Dieses Vorhaben durchkreuzte US-Präsident Donald Trump für alle nordamerikanischen Importspieler der Adler Mannheim, die bis Ende März in ihre Heimat fliegen wollten. Da zunächst nicht klar war, ob die vom Weißen Haus verordneten strengeren Einreisebedingungen nicht nur für Europäer, sondern auch für Landsleute gelten, brach beim Eishockeyklub hektische Betriebsamkeit aus. Zum Hintergrund: Im Eishockey ist es üblich, dass die Importspieler Neun-Monats-Verträge erhalten und die Zeit von Mai und Ende Juli in ihrer Heimat verbringen. Wohnung und Auto werden von den Klubs in Deutschland als Gehaltsbestandteil zur Verfügung gestellt.

Pläne verworfen

Nachdem am Dienstag vergangener Woche die Deutsche Eishockey Liga (DEL) als erste Profiliga Deutschlands aufgrund des Coronavirus ihren Spielbetrieb einstellte, wurden die üblichen Abschlussgespräche der sportlichen Leitung mit den Spielern ebenso wie die medizinischen Ausgangstests vorgezogen. Was nicht verhindern konnte, dass im Laufe des Donnerstags dennoch viele Pläne über den Haufen geworfen wurden. Die Amerikaner im Kader wollten mit ihren Familien aufgrund des Trump-Erlasses so schnell wie möglich in Flugzeug in die USA buchen, wo sie Wohnungen oder Häuser besitzen.

Besonders zugespitzt hatte sich der Situation bei Brent Raedeke. Der 29-Jährige ist Deutsch-Kanadier. Sein Vertrag bei den Greifvögeln wurde nach fünf Jahren nicht verlängert und Raedeke musste deshalb nicht nur noch schnell einen freien Flug buchen, sondern auch noch die persönlichen Dinge aus der möblierten Wohnung in der "Adler-Siedlung" am Rheinauer See packen, bevor er mit seiner Frau Morgan und dem Kleinkind die Rückreise antreten konnte. Das sind Situationen, wo das Organisationsgeschick von Teammanager Youri Ziffzer und Renata Abidi, Assistentin der Geschäftsführung, besonders gefordert sind.

Weitaus weniger hektisch konnten die Heimflüge der Finnen Huhtala, Lehtivuori und Järvinen vorbereitet werden. Auf glühenden Kohlen sitzen jetzt noch die deutschen Nationalspieler, zumindest so lange die Weltmeisterschaft in der Schweiz (6. bis 22. Mai) nicht abgesagt ist. Dafür müssen Denis Reul, Sinan Akdag, Tim Stützle, Matthias Plachta und David Wolf weiterhin im Trainingsbetrieb bleiben. Der Weltverband IIHF will nach aktuelle Stand spätestens am kommenden Mittwoch über eine Austragung der Spiele in Lausanne und Zürich entscheiden. Man wartet offenbar auf einen vorausgehenden Erlass des Schweizer Bundesrates, was nicht unerheblich im Zusammenhang mit der Geltendmachung einer Ausfallversicherung ist. Dies berichtete die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) in ihrer Onlineausgabe vom vergangenen Freitag.

Die Versicherungspolice des IIHF für 250.000 Franken jährlich deckt die Kosten und stellt zudem sicher, dass bereits gekaufte Tickets auch erstattet werden. Sie kommt allerdings nicht für den Einnahmeausfall auf. Der Schweizer Verband hat die Veranstaltung mit einem dem Gastgeber garantierten Plus von 1,5 Millionen Franken budgetiert. Die Schweizer Regierung hat inzwischen den Spitzensport eine Finanzhilfe von 50 Millionen Franken bewilligt.

Die Forderung an staatlicher Hilfe von Ligen außerhalb der beiden höchsten Fußball-Ligen wurde auch in Deutschland laut, insbesondere von den drei zuschauerkräftigsten Sportarten Eishockey, Handball und Basketball.

Durch die entfallenden Playoffs entgehen der DEL, von der DEL2 ist hier nicht einmal die Rede, aus den Erfahrungswerten der letzten Jahre Einnahmen, die 300.000 bis 400.000 Besucher in die Kassen gespült hätten, je nachdem wie viele Spiele ausgetragen und welche Klubs mit großer Hallenkapazität bis ins Finale vorgedrungen wären. An einigen Standorten, so auch bei den Adler Mannheim, sind die Playoff-Tickets allerdings bereits in den Dauerkarten enthalten, so dass dafür die Einnahmen bereits geflossen sind.