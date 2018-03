Mannheim. (RK) Nein, es ist nicht gerade ein Aufeinandertreffen zweier Teams, die einen Lauf haben. Wenn am Dienstagabend (19.30 Uhr) zur Hauptrunden-Halbzeit die Adler Mannheim auf die Augsburger Panther treffen, wird sich zeigen, wer die punktearme Zeit besser verkraftet.

Ein Sieg aus fünf Spielen - die Länderspielpause war für die Mannheimer kontraproduktiv, zumal sich die Hoffnung auf eine Reduzierung der gut gefüllten Verletztenliste kaum erfüllt hat. Noch gebeutelter kommen die bayrischen Schwaben mit einem Sieg aus den letzten acht Spielen daher, was den Rutsch auf den vorletzten Platz zur Folge hatte. Dabei kokettierten die Panther nach einem gelungenen Saisonstart mit ihrer Powerplay-Macht und stellten in einem Fachblatt gar ihr Überzahlspiel visuell zur Schau. Die Träume in der Fuggerstadt, sich in der Phalanx der Top sechs zu etablieren, sind inzwischen verflogen. Nach der 1:4-Heimpleite am Sonntag gegen die Krefeld Pinguine kündigte Trainer Mike Stewart eine härtere Gangart an.

Themenwechsel: Beim erneuten Dienstag-Termin stellt sich nicht nur die Frage der Grenze einer zumutbaren Belastung, die vermehrten Wochenspieltage sind in dieser Spielzeit aufgrund der Olympia-Teilnahme der Nationalmannschaft im Februar unausweichlich. Kaum zu vermitteln ist dagegen die Ballung von Heimspielterminen innerhalb des asymmetrischen Liga-Spielplans. So geht heute zum Ende der "bayrischen Woche" das dritte Heimspiel innerhalb von acht Tagen über die Bühne, was in der SAP Arena vor allem an den Terminen der Eventabteilung liegt. Wenn Helene Fischer und der Cirque du Soleil eine Woche die Halle blockieren, lässt sich zwischendurch schwerlich Eishockey spielen.

Adler-Geschäftsführer Matthias Binder und die rührigen Marketingleute des Klubs haben sich auch deshalb für den zweiten Teil der Hauptrunde einiges einfallen lassen, um den Besucherschnitt fünfstellig zu halten. Dafür sind zuerst die Kufencracks mit attraktiven und erfolgreichen Spielen zuständig. Darüber hinaus sollen auch diverse Aktionen in den Wintermonaten zu einem Arenabesuch locken.

Am Dienstag und an den folgenden Heimspielen gegen Wolfsburg (1. Dezember) und Eisbären Berlin (10. Dezember) sammeln die Spielerfrauen Geschenke, die in der Adventszeit an Kinderstationen in Krankenhäusern überreicht werden. Traditionell folgt am 23. Dezember gegen Schwenningen das "Spiel der leuchtenden Herzen", wobei der Erlös aus dem Verkauf der ansteckbaren Blinkherzen dem gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen" zu Gute kommt. Zum Jahresausklang beim Spiel gegen Bremerhaven (30. Dezember) wird der zweite Familientag ausgerufen, bei dem Kinder im Oberrang sechs und begleitende Eltern zwölf Euro zahlen. Und 2018, es ist dann das 80. Jahr seit der Gründung des Mannheimer ERC 1937, treten die Adler aus diesem Anlass am 21. Januar gegen die Düsseldorfer EG im besonderen Design eines Retro-Trikots an.