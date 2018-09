Kreuzlingen. (RK) In ihrem sechsten Vorbereitungsspiel trafen die Adler Mannheim am Freitagabend in Kreuzlingen auf den Schweizer Nationalliga A-Klub EHC Biel und unterlagen in einer von vielen Strafzeiten beeinflussten Partie mit 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1) nach Verlängerung.

Die Tore für die Blau-Weiß-Roten erzielten Chad Kolarik (5.), Kapitän Marcus Kink (43.) und David Wolf (60.) bei einer Sechs- gegen-Vier-Überzahl. Bei zwei Treffern leisteten die Seeländer mit abgefälschten Schüssen Schützenhilfe.

Erstmals nach einer Bein-OP im Juni stand Verteidiger Denis Reul auf dem Eis. Thomas Larkin und Brent Raedeke (Aufbautraining) fehlten ebenso wie die leicht angeschlagenen Tommi Huhtala und Niko Krämmer. Zur Komplettierung der vier Sturmreihen beorderte Trainer Pavel Gross Förderlizenzspieler Pierre Preto aus Heilbronn zu den Profis.