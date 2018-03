Von Christopher Benz

Mannheim. Der schlimmste Ausgang der Saison 2017/18 ist abgewendet, jetzt geht es für die Adler Mannheim darum, in den verbleibenden beiden Hauptrunden-Partien mindestens Platz sechs und damit die direkte Playoff-Qualifikation zu erreichen. Und die Ausgangslage dafür heute Abend gegen die Kölner Haie könnte nicht prickelnder sein, denn die Blau-Weiß-Roten können mit einem Erfolg in der heimischen SAP Arena an dem Dauerrivalen vorbeiziehen.

Die Grundlage dafür hat sich der siebenfache deutsche Meister am Mittwochabend erschaffen. Denn da plumpsten die Steine regelrecht von den Eishockey-Cracks, nachdem sie das immens wichtige Spiel bei den Schwenninger Wild Wings mit 4:1 souverän für sich entschieden hatten. Da die Düsseldorfer EG gleichzeitig bei den Nürnberg Ice Tigers 1:2 unterlag, stand fest, dass die Adler nicht mehr tiefer als Rang zehn stürzen können und somit mindestens die Pre-Playoffs erreichen.

"Das war heute das vielleicht wichtigste Spiel in dieser Saison bislang", pustete der zweifache Torschütze Andrew Desjardins tief durch in den Katakomben der Halle am Bauchenberg. Nach fast vier Wochen Pause fand er den fehlenden Rhythmus überhaupt nicht problematisch, "das war gar nicht so schwer, wir waren nur alle sehr aufgeregt." Die Anspannung setzte schließlich eine große positive Energie frei, vor allem nach der Führung durch Desjardins kurz vor dem ersten Drittelende (20.), wie der 31-jährige Kanadier betonte: "Danach haben wir mit sehr viel Selbstvertrauen gespielt." Sichtlich Spaß bei seiner Premiere hatte Patrick Mullen, der bis zum Saisonende vom schwedischen Erstligisten Linköping HC ausgeliehen ist. Der elfte Importspieler spielte nicht nur in Über- wie in Unterzahl, sondern verbuchte sogar zwei Torvorlagen. "Dass ich gleich in meinem ersten Einsatz punkten konnte, ist schön, der Sieg war aber letztlich wichtiger", stellte der Verteidiger ganz mannschaftsdienlich das Gesamtergebnis über den persönlichen Erfolg, "denn die Punkte bringen dir gar nichts, wenn du die Partie am Ende verlierst."

Wenn die Mannheimer heute einen draufsetzen und den Klassiker gegen Köln für sich entscheiden, würden sie mindestens einen Rang nach oben klettern und sich so aus eigener Kraft zumindest die Chance auf das Heimrecht für die erste Playoff-Runde sichern. Damit am späten Sonntagnachmittag nachdem Spiel bei den Augsburger Panthern aber mindestens Platz sechs herausspringt, sind die Schützlinge von Trainer Bill Stewart auf Ausrutscher der Konkurrenz aus Ingolstadt, Bremerhaven, Wolfsburg und Iserlohn angewiesen.

Gegen die Haie spricht die Tendenz für die Adler, denn bei den Rheinländern herrscht aktuell gehörig Unruhe. Am Dienstag hat der Club den kanadischen Verteidiger und Überzahlspezialisten Shawn Lalonde suspendiert. Gleichzeitig sehen die Besucher im ausverkauften "Ufo" das Duell der beiden ehemaligen Schwergewichte im deutschen Eishockey. Köln wurde letztmals 2002 Meister, Mannheim immerhin nochmals 2007 und 2015. Seitdem wurden die beiden von den Eisbären Berlin und vor allem dem EHC München, der dieses Jahr als Favorit auf den Titel-Hattrick gilt, überholt.

Das Restprogramm der Clubs im Kampf um die Plätze 4 bis 6:

4. ERC Ingolstadt 76 Punkte (plus 7 Tore): Nürnberg (H), Köln (H); 5. Pinguins Bremerhaven 76 (-8): München (H), Berlin (A); 6. Grizzlys Wolfsburg 74 (+9): Augsburg (H), Schwenningen (A); 7. Kölner Haie 74 (+7): Mannheim (A), Ingolstadt (A); 8. Iserlohn Roosters 74 (-14): Schwenningen (H), München (A); 9. Adler Mannheim 73 (-1): Köln (H), Augsburg (A).

DEL, heute, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Kölner Haie; Sonntag, 14 Uhr: Augsburger Panther - Adler Mannheim.