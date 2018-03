Von Christopher Benz

Mannheim. Die Konkurrenz hat nicht mitgespielt, deshalb müssen die Adler Mannheim ab heute, Donnerstag, gegen den großen Titelfavoriten EHC München in die Halbfinalserie der DEL-Playoffs starten. In den vier Viertelfinals hat sich - die Mannheimer ausgenommen - stets der in der Hauptrunde besser platzierte Club durchgesetzt, was logischerweise zur Folge hatte, dass es nun gegen den Meister der beiden Vorjahre geht.

Wie in der Runde zuvor kommt der weiter, der zuerst vier Duelle für sich entscheidet. Um das zu erreichen benötigen die Adler eine Fabel-Serie, abschlussstarke Stürmer, kompromisslose Verteidiger und im Tor einen Dennis Endras, der notfalls auch mal ein Spiel im Alleingang gewinnt. Denn der "Dosenklub" aus dem Süden hat eine ganze Armada an herausragenden Angreifern in seinem breit aufgestellten Kader. Keith Aucoin, Michael Wolf, Jason Jaffray, Dominik Kahun, Bruce Macek, Mads Christensen oder Ex-Adler Frank Mauer, dem übrigens die vierte Meisterschaft in Folge winkt, können jederzeit den Unterschied ausmachen.

Wenig Grund zur Euphorie geben die Hauptrundenergebnisse, als München alle vier Partien gewann und insgesamt nur fünf Gegentore schlucken musste. "Ich schaue nicht durch die Heckscheibe zurück", sagte Adler-Trainer Bill Stewart, "denn wenn ich durch die Windschutzscheibe nach vorne schaue, kann ich viel besser fahren."

Die aufsteigende Form spricht indes für die Blau-Weiß-Roten und gerade deshalb verspricht es eine hochklassige Serie zu werden. Seit Mitte Januar greift das Vollgas-Eishockey von Bill Stewart. Ein weiterer Schubs in die richtige Richtung war das letztlich souveräne sowie hochverdiente 4:1 gegen Ingolstadt im Viertelfinale. Wenn eine Mannschaft die Münchner Überflieger stoppen kann, dann haben Kapitän Marcus Kink und Co. die vermutlich besten Chancen. Denn die anderen Halbfinalisten aus Nürnberg und Berlin sind nicht stärker einzuschätzen.

"Wir haben eine breite Brust und damit gehen wir auch aufs Eis", verspricht Endras. Die größte Stärke der Münchner besteht laut Endras, "in deren Umschaltspiel". Und Routinier Marcel Goc sagt: "München ist die Messlatte in der gesamten Liga. Wir gehen aber mit einem gesunden Selbstvertrauen in die Serie, aber auch mit dem Wissen, dass unser Überzahlspiel noch ausbaufähig ist." Man spürt: Die Greifvögel sind hochmotiviert und können kaum abwarten, bis es losgeht.

Darüber hinaus scharren sämtliche Akteure mit ihren messerscharfen Schlittschuhkufen. Die zuletzt angeschlagenen Devin Setoguchi sowie Patrick Mullen geben "Grünes Licht". Schließlich sind Playoffs, da beißt ein hartgesottener Eishockey-Profi noch härter als sonst die Zähne zusammen. Wer schließlich im Kader steht und wer auf der Tribüne Platz nehmen muss, war selbstverständlich nicht in Erfahrung zu bringen. Die Karten bleiben solange verdeckt auf dem Tisch liegen, ehe heute Abend die erste Scheibe fällt.

DEL, heute, 19.30 Uhr: EHC München - Adler Mannheim (live in Sport1).