Von Rainer Kundel

Mannheim. So ganz können die Adler Mannheim nicht von der Schweiz los lassen. Nach elf Tagen in Sursee und Wil statten die Eishockey-Cracks den Eidgenossen nochmals einen Besuch ab, wenn auch nur für wenige Stunden auf der Thurgauer Seite des "Schwabenmeers". Am Freitag (19 Uhr) ist die Bodensee-Arena in Kreuzlingen, nur fünf Kilometer hinter Konstanz gelegen, Schauplatz des Kräftemessens mit dem Schweizer NLA-Klub EHC Biel.

Erster deutscher Gegner in der Vorbereitung ist am Sonntag (18 Uhr) Liga-Konkurrent Schwenninger Wild Wings, zwischendurch übernachten die Adler zuhause. Im Anschluss an das Training am Donnerstag ließ Trainer Pavel Gross die Mannschaft über den Kapitän der kommenden Saison abstimmen. Dabei vereinte Marcus Kink die Mehrzahl der Stimmen.

Mit dabei sind zwei Zugänge aus dem eigenen Talentreservoir, die in den letzten vier Wochen einen richtig guten Job gemacht haben. Janik Möser, 22, ein gebürtiger Mannheimer, der nach fünf Jahren Aus- und Weiterbildung in Nordamerika zurückkehrte und Moritz Seider, 17, das größte Verteidiger-Talent der Jahrgänge 2000/2001.

Seider gilt unter Fachleuten als sicherer Nummer-eins-Draft bei der NHL-Talentziehung 2019. Schon vor wenigen Wochen weckte der in Zell/Mosel geborene Seider die Begehrlichkeiten beim CHL Import Draft der unter 18-Jährigen. Dass er letztlich an einer hinteren Stelle auftauchte, hing nur damit zusammen, dass der 1,89 Meter große Rechtsverteidiger unmissverständlich erklärte, zunächst seine schulische Ausbildung in Mannheim beenden zu wollen.

Bis 2020 dürfen die Adler also mit Seider rechnen, der schon im letzten Herbst aufgrund großer Personalprobleme vom damaligen Trainer Sean Simpson in vier Spielen in der DEL reinschnupperte. Da war der in Erfurt und ab 2015 bei den Jungadlern ausgebildete Seider noch 16 Jahre alt.

"Ich sehe die DEL als Riesenchance", sagt der Jungprofi, der sich zu Hause gerne Videos seiner Vorbilder anschaut. "Ich versuche herauszufinden, was sie von den anderen Spielern unterscheidet", erklärt der Schüler der IGMH, "man muss sich auch außerhalb des Eises mit seinem Sport beschäftigen."

Seine Eltern seien seiner Eishockey-Leidenschaft zuliebe von Erfurt nach Viernheim umgezogen, berichtet der 88-Kilo-Mann mit der Rückennummer 53. Aufgrund der neuen Regelung, dass ein 19. Feldspieler nur eingesetzt werden kann, wenn er jünger als 23 Jahre alt ist, gilt Seider bei den Profis quasi als "gesetzt".

Für diese Stelle ist Janik Möser, geboren im September 1995, drei Monate zu alt, er muss sich deshalb mit den etablieren Abwehrspielern um einen der sechs Plätze bewerben. Mit drei Jahren hatte er in Viernheim seinen ersten Kontakt auf rutschiger Unterlage, um mit seiner Mutter die Zeit zu überbrücken, bis das Karatetraining des älteren Bruders zu Ende war. "In den USA habe ich mich persönlich weiterentwickelt, zunächst bei einer Gastfamilie, später auf der Ohio State University und deren College-Team. "Ich bin mit einem guten Gefühl zurückgekommen, weil ich den Uni-Abschluss in der Tasche habe."

Der ehemalige Adler-Manager Teal Fowler hatte 2017 den Kontakt mit dem Linksschützen aufgefrischt, Scout Todd Hlushko und Marcus Kuhl machten im Frühjahr die Rückkehr perfekt. "Ich komme über meine läuferischen Fähigkeiten und muss mich vor älteren Spielern nicht verstecken", hofft Möser auf Einsätze auch in Punktspielen - und zwar nicht nur beim Kooperationspartner in Heilbronn.

In der Vorbereitung stellte Trainer Pavel Gross den beiden "Grünschnäbeln" erfahrene Mitspieler zur Seite. Sinan Akdag und Joonas Lehtivuori verliehen ihnen Sicherheit. Sollten Denis Reul oder Thomas Larkin zum DEL-Start in zwei Wochen noch nicht einsatzfähig sein - Pavel Gross kann beide ohne Bauchschmerzen einsetzen.

Adler-Testspiele: Gegen EHC Biel (Freitag, 19 Uhr, Bodensee-Arena Kreuzlingen), bei Schwenninger Wild Wings (Sonntag, 18 Uhr, Helios-Arena).