Von Rainer Kundel

Wil. Der Abschluss ihrer elftägigen "Schweiz-Tournee" führte die Adler Mannheim in den Thurgau. Nach dem Turnier "Weltklasse in Wil" gibt es am Montag einen freien Tag. In der Vorbereitung für die am 14. September beginnende DEL-Saison ist nach fünf von neun Testspielen Halbzeit.

"Für August war das schon ordentlich, ich wünsche mir aber noch etwas mehr Tempo", schränkte Manager Axel Alavaara sein Lob etwas ein.

Selten zu einem solch früheren Zeitpunkt hat aber eine Mannheimer Mannschaft gegen Teams aus der Schweiz läuferisch so stark mitgehalten, diese sogar teilweise dominiert wie am Wochenende.

"Wir haben wie vergangene Woche in Sursee bei zwei Spielen ohne Ruhetag am Sonntag eine Stufe tiefer gespielt und etwas Körner gelassen", stellte Trainer Pavel Gross nach der 1:2 (0:1,1:0, 0:1)- Niederlage gegen den EV Zug fest, nachdem sein Team tags zuvor den HC Lugano mit 4:1 klar beherrscht hatte. "Wir müssen noch dran arbeiten, dass wir im zweiten Spiel die gleiche Energie aufs Eis bringen", sieht Gross Steigerungsbedarf.

Am Freitag beobachtete der komplette Trainerstab die Konkurrenz bei der Partie Zug gegen Linz, auch vier Spieler schlossen sich an. Die Mehrheit der deutschen Fraktion zog es vor, im Hotel vor dem Fernseher den Bundesligaauftakt Hoffenheims in München zu verfolgen.

Die Kurpfälzer bestritten das Turnier zunächst ohne drei: Thomas Larkin, der sich nach einer Kopfverletzung zuhause behandeln lässt, auch wenn sich die Verantwortlichen wie immer in solchen Fällen über die Schwere der Verletzung bedeckt halten. Reul und Raedeke sind im Aufbautraining. Von den einsatzfähigen Spielern pausierte einmal Kink, einmal Krämmer.

Am Sonntag musste David Wolf wegen einer Matchstrafe pausieren, weil er tags zuvor einen bereits aus dem Stand geratenen Spieler übel in die Bande checkte und beim Gang in die Kabine nach Provokationen seine Kinderstube vermissen ließ. Die Torwart-Rotation hielt an, Pickard und Endras bestritten je eine Partie. Das "C" auf der Trikotbrust als Zeichen des Kapitäns trugen diesmal mit Smith und Lampl zwei Neuzugänge.

Beim Sieg gegen Vizemeister Lugano waren die Blau-Weiß-Roten den Tessinern vor allem läuferisch überlegen. Ohne ein Überzahltor vier Tore zu schießen, gelingt nicht alle Tage. Eine Lehrbuchkombination sahen die 300 mitgereisten Anhänger beim 2:0, als der finnische Verteidiger Lehtivuori nach einem Konter über Eisenschmid und Krämmer die Scheibe unters Tordach nagelte.

18 Stunden später brauchten die "Greifvögel" eine halbe Stunde, um ins Spiel zu finden. Schlüsselszene war eine überstandene doppelte Unterzahl über zwei Minuten. "Das Penalty Killing hat uns hochgezogen", lobte Gross.

Nach dem Ausgleich durch einen Kunstschuss von Chad Kolarik, der sich die Scheibe durch die Beine legte und per Rückhand verwandelte, war die Partie völlig offen, bevor die Innerschweizer einen Turnover durch Suri vier Minuten vor Schluss nutzten.

Dabei begünstigte ein Stellungsfehler auf der rechten Defensivseite den Treffer. Festerling traf eine Sekunde vor der Sirene den Pfosten, womit die Adler auch das zweite Turnier innerhalb einer Woche mit Platz zwei beendeten.

Adler Mannheim - HC Lugano 4:1 (1:0, 2:0, 1:1); Tore: 1:0 Eisenschmid (9.), 2:0 Lehtivuori (28.), 3:0 Festerling (39.), 4:0 Festerling (44.), 4:1 Fazzini (53.); Schiedsrichter: Wiegand/Oggier (Schweiz); Strafminuten: 16 + Matchstrafe Wolf/17 + Spieldauer Lappiere + 10 Disziplinar Chorney; Zuschauer: 783.

Adler Mannheim - EV Zug 1:2 (0:1, 1:0, 0:1); Tore: 0:1 Stalberg (13.), 1:1 Kolarik (38.), 1:2 Suri (56.); Schiedsrichter: Lemelin/Oggier (Schweiz); Strafminuten: 10/4; Zuschauer: 527.