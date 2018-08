Von Rainer Kundel

Mannheim. Am gestrigen Donnerstag um die Mittagszeit hieß es für Betreuer und Materialwarte der Adler Mannheim, umfangreiches Gepäck in den Transporter zu verstauen, der sich bei allen Auswärtsfahrten des Klubs neben dem Mannschaftsbus auf den Weg macht. Ziel der Reisegesellschaft ist die 4000 Einwohner-Gemeinde Nottwil im Kanton Luzern, wo am Sempacher See das Teamhotel bezogen wird. Vier Kilometer nördlich liegt die Gemeinde Sursee, in deren kleiner Eishalle Trainer Pavel Gross täglich zum Training bittet und am morgigen Samstag das Turnier um den Lehner-Cup ausgetragen wird.

Eine Auflockerung der Abläufe ist für den kommenden Montag vorgesehen, wenn der Klub die Spielerfrauen und Kinder an den Ort der schweißtreibenden Arbeit in die Innerschweiz kommen lässt - ein Familientag ist angesagt. Das Hotel Sempacher See mit seinen 150 Zimmern, aufgeteilt in fünf Pavillons, ist zu einem Drittel in "Adler-Hand". Auch der kommende Mittwoch, zu dem auch die Geschäftsführung anreisen wird, bringt neben einer Eis-Einheit mit einer nicht näher bekannten Teambuilding-Maßnahme Abwechslung und für manchen sicher die Bewältigung ungewohnten Terrains.

Tags darauf folgt die Weiterreise nach Wil nahe St. Gallen, wo der heimische Drittligist ein Turnier mit dem überhöhten Motto "Weltklasse in Wil" veranstaltet. Die Mannheimer Puckjäger messen sich dabei gegen die Schweizer Spitzenklubs aus Lugano und Zug. Vierter Teilnehmer sind die Black Wings Linz, die allerdings nur gegen die beiden Schweizer Teams antreten. Der Mannheimer Delegation wird auch Denis Reul angehören, der unter der Regie von "Workout"-Trainer Ronny Arendt nach einer Fuß-Operation weiterhin ein Aufbauprogramm absolvieren wird.

Man darf gespannt sein, mit welchen Überlegungen Trainer Pavel Gross bei seiner Reihen-Findungs-Suche aufwartet. Erst in vier Wochen beginnt die 25. Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), da bleibt Zeit genug, um noch einiges zu probieren. Es ist damit zu rechnen, dass morgen Neuzugang Ben Smith und Matthias Plachta zum Einsatz kommen werden. Beide hatten eine kurze Sommerpause und wurden vom ersten Testspiel in Olten befreit.

Weitergemacht, wo er in der vergangenen Runde aufgehört hatte, hat Phil Hungerecker. "Im Training haben wir alle zwei Tage die Reihen geändert, jeder hat mal mit jedem gespielt", gibt sich der 24-Jährige flexibel. "Ich spiele überall da, wo mich der Trainer hinstellt und ich in der Mannschaft am besten helfe", betont der gebürtige Lüneburger. Der vielseitig einsetzbare Angreifer geht als einer der wenigen Gewinner aus der Saison 2017/18 hervor - er erzielte in seinem ersten Jahr in der höchsten Liga gleich 19 Tore.

Lehner-Cup in Sursee: Adler - HC Ambri-Piotta (Samstag, 17 Uhr); Adler - Vityaz Podolsk/KHL (Sonntag,15 Uhr); Turnier "Weltklasse in Wil": Adler - HC Lugano (25. August, 18 Uhr); Adler - EV Zug (26.August, 14 Uhr).