Von Rainer Kundel

Sursee. So schnell kann es gehen. Am Ende der dritten Vorbereitungswoche waren bei Abpfiff des von beiden Seiten überaus hart und mit einer Vielzahl von Raufereien geführten Matchs der Adler Mannheim gegen die russische Mannschaft aus Podolsk neun Spieler aus dem großen Mannheimer Kader nicht mehr dabei. Reul und Raedeke (Aufbautraining), Desjardins und Lehtivuori (kleineren Blessuren) waren erst gar nicht im Einsatz, Larkin und Wolf schieden während der Partie verletzt aus, Kolarik, Mikkelson und Plachta kassierten im Schlussabschnitt Spieldauer-Strafen. Doch Pavel Gross gibt leichte Entwarnung. "Bei David Wolf war es eine reine Vorsichtsmaßnahme, er wird heute wieder trainieren", berichtet der Trainer. Und Spieldauerstrafen haben außerhalb des Ligaspielbetriebs ohnehin keine Auswirkungen.

Abzuwarten gilt es allerdings bei Thomas Larkin, der während eines unübersichtlichen Getümmels vor dem Tor mit dem Kopf aufs Eis schlug, als ein Russe und Dennis Endras auf ihm lagen. Der Verteidiger und Interimskapitän trug eine Platzwunde davon und ist sichtlich benommen in die Kabine geführt worden. "Zur Vorsicht musste er zumindest die Nacht auf Montag im Krankenhaus bleiben, alles Weitere bleibt abzuwarten", bat Assistenztrainer Mike Pellegrims um Geduld, bis eine verlässliche Diagnose (Gehirnerschütterung?) im Laufe der Woche feststehen wird. So ganz ungetrübt war der gestrige Familientag deshalb nicht, als die am Sonntagnachmittag eingetroffenen Spielerfrauen und Kinder einen freien Tag mit den Klubangestellten in der Schweiz verbrachten.

Auch unter Berücksichtigung einer indiskutablen Schiedsrichterleistung der Unparteiischen aus der Schweizer Nationalliga B (!) stellte Pavel Gross seinen Schützlingen keinen Freibrief aus. "Wir haben eindeutig zu viele Strafen genommen, das ist nicht akzeptabel", wird der 50-jährige heute vor dem Training sein Personal ins Gebet nehmen.

Dies auch, weil die hoch eingeschätzten Russen bei Gleichzahl kein Mittel gegen den siebenfachen deutschen Eishockey-Meister fanden und nur darauf aus waren, den Gegner zu dezimieren.

Auch wenn die Adler bislang in der Schweiz im Powerplay eine Erfolgsquote von null Prozent aufweisen, will dies der Cheftrainer nicht überbewerten. "Wir haben uns meist gut im gegnerischen Drittel bewegt, es fehlen einige Kleinigkeiten, vielleicht auch ein paar mehr Schüsse."