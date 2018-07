Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist ja schon einige Zeit her, dass die Adler Mannheim ihre im vorigen Dezember verkündete Neuausrichtung mit Namen ausfüllten. Den Anfang machte Pavel Gross mit seiner Zusage am 9. Januar, eine Woche später folgte sein langjähriger Assistent Mike Pellegrims und Ende Februar komplettierte mit Jan-Axel Alavaara als Sportmanager das Trio ehemaliger Wolfsburger, allesamt mit Drei-Jahres-Verträgen ausgestattet.

Gross und Pellegrims sind ja aus ihrer Mannheimer Zeit vor der Jahrtausendwende mit dem Meister-Triple bestens bekannt. Mit Alavaara betritt dagegen ein Mann die SAP Arena, der angesichts der jahrelangen nordamerikanischen Ausrichtung des Klubs einen bewussten Stilbruch in der Philosophie des siebenfachen deutschen Eishockey-Meisters darstellt.

Hintergrund Trainer: Pavel Gross, Deutscher, 50 Jahre (geb. 11. Mai 1968 in Usti nad Labem/Böhmen), als Center aktiv bis 2003 für Sparta Prag, EHC Freiburg, Mannheimer ERC/Adler Mannheim (310 Spiele, 340 Punkte), Berlin Capitals; Trainer: Berlin Capitals, Freiburger Wölfe, Frankfurt Lions, EHC Wolfsburg (2008-2018). Assistenztrainer: Mike Pellegrims, Deutscher, 50 [+] Lesen Sie mehr Trainer: Pavel Gross, Deutscher, 50 Jahre (geb. 11. Mai 1968 in Usti nad Labem/Böhmen), als Center aktiv bis 2003 für Sparta Prag, EHC Freiburg, Mannheimer ERC/Adler Mannheim (310 Spiele, 340 Punkte), Berlin Capitals; Trainer: Berlin Capitals, Freiburger Wölfe, Frankfurt Lions, EHC Wolfsburg (2008-2018). Assistenztrainer: Mike Pellegrims, Deutscher, 50 (geb. 1. April 1968 in Antwerpen), als Verteidiger aktiv bis 2009 für Brest, Adler Mannheim, Berlin Capitals, Düsseldorfer EG, Kassel Huskies; Co-Trainer: 2010-2016 EHC Wolfsburg, Cheftrainer: 16/17 KAC Klagenfurt, 17/18 (bis 31. Januar) Düsseldorfer EG. Sportmanager: Jan-Axel Alavaara, Schwede, 43 (geb. 14. März 1975 in Kiruna), als Verteidiger bis 2012 aktiv unter anderem 2008-2011 für EHC Wolfsburg (178 Spiele/117 Punkte), 2012-2015 Co-Trainer MoDo Hockey/Schweden), bis 30.6.18 Europa-Scout Buffalo Sabres. RK

Nach der Auflösung seines Vertrages als Europa-Scout bei den Buffalo Sabres frisch in der Kurpfalz eingetroffen, hatte der 43-Jährige noch eine Überraschung im Gepäck: Von Lulea IF (Schweden) komplettiert als zehnter Neuzugang der kanadische Verteidiger Brendan Mikkelson (31 Jahre, 1,91 Meter groß, 97 Kilo, 131 NHL-Einsätze) den Kader.

Der für die Transfers weitgehend bereits verantwortliche Alavaara wurde im nordschwedischen Eisenerzzentrum Kiruna geboren und erwies sich als Aktiver spät in seiner Laufbahn als einer der stärksten Offensivverteidiger, die je in der DEL spielten. "Mannheim bietet mit seiner Tradition, dem Engagement des Klubbesitzers und seiner großen Fanbasis beste Voraussetzungen, um erfolgreich zu arbeiten", begründete der Schwede mit finnischem Namen seine Entscheidung, "außerdem hat sich meine Familie in Deutschland immer wohl gefühlt".

Offenbar hat sich die Wolfsburger "Troika" in der VW-Stadt so gut verstanden, dass sie bereit ist, in der Eishockeystadt Mannheim ein ähnlich spannendes Projekt anzugehen, wie es 1996 mit den "Euro-Adlern" als Folge des Bosman-Urteils gestartet wurde.

Einer davon war Mike Pellegrims, den Pavel Gross gern als "Associated Coach" (gleichberechtigter Partner) bezeichnet. Der gebürtige Belgier soll für das Coaching der Verteidiger und das Unterzahlspiel zuständig sein. Daneben wurde gestern mit dem 63-jährigen Finnen Pertti Hasanen für zwei Jahre ein weiterer Co-Trainer unter Vertrag genommen, so dass der Stab inclusive zwei Torhütertrainern, drei Athletik-Trainern und einem "Development Coach" so groß wie nie bemessen ist.

"Wolfsburg war ein kleiner, aber feiner Standort", blickte Gross auf zehn Jahre bei den Niedersachsen zurück. "Für mich ist es jetzt so was wie eine Heimkehr. Dass damit hohe Erwartungen verbunden sind, weiß ich, ich kann nicht das Ziel ausgeben, dass wir nur in die Playoffs kommen wollen". Druck nennt es Groß aber nicht, "unser Beruf ist eine positive Herausforderung".

Es gäbe keinen besseren Arbeitsplatz als Mannheim, wenn man Erfolg hat, sagte der 50-jährige Familienvater - die beiden Töchter sind in Berlin berufstätig - im Interview mit einem Fachblatt, wenn nicht, könne es wie überall ungemütlich werden.

"Ich habe her die besten Jahre als Spieler verbracht und weiß, welche Charaktere wir damals in der Kabine hatten und uns zu drei Meisterschaften geführt haben", erinnert sich Gross. "Es ist zwar eine andere Zeit, aber es gibt Punkte, die wir von damals übernehmen können", hat der dreimalige Vizemeister-Coach mit Wolfsburg von all seinen ehemaligen Trainern etwas mitgenommen. "Die Eigenschaften, die ein Siegerteam von anderen Mannschaften abhebt, sind immer noch die gleichen".

Während sich der Cheftrainer auch am Abend meist mit Eishockey beschäftigt und Trainingspläne erstellt, hat sich Mike Pellegrims ("Was sonst?") das WM-Achtelfinale Belgien gegen Japan angeschaut und diskutierte mit den Medienvertretern bestens informiert über die Anwendung des Video-Beweises in Russland.