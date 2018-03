Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim erlebten am dritten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) eine böse Überraschung und mussten sich Außenseiter Fischtown Pinguins Bremerhaven nach einem Einbruch in den letzten zehn Minuten und gravierenden Mängeln in der Defensive mit 2:4 (0:1, 1:1, 1:3) geschlagen geben.

Die Adler begannen stürmisch, doch mehr als einmal ging ihr hohes Tempo zu Lasten der Präzision. Trotz zwölf Schüssen auf das Tor der Seestädter hielt Torhüter Thomas Pöpperle zehn Jahre nach seiner Rückkehr in die DEL sein Gehäuse bis zur ersten Pause sauber. Dies trotz eines halben Dutzends bester Torchancen der Mannheimer, bei denen MacMurchy und Kolarik mit Direktschüssen das Tor um Haaresbreite verfehlten, Plachta den Pfosten traf (8.) oder es Marcel Goc zu formvollendet machen wollte, als er die Scheibe über das leere Tor schaufelte. Auf der Gegenseite sah sich Dennis Endras von Pinguin-Verteidiger Lampl überlistet, der nach zwei wenig konsequenten Abwehrversuchen von Carle und Akdag und einem langen Wechsel aus halbrechter Position traf (5. Minute).

Nachdem auch Festerling, der sich im Duett mit Wolf die eine oder andere Scheibe schon in den gegnerischen Zone stibitzte, zweimal an Pöpperle scheiterte, dauerte es 28 Minuten bis zum Ausgleich. Erst die geniale Schusstechnik von Chad Kolarik, der nach einem blitzschnellen Angriff auf Zuspiel von Luke Adam ins rechte obere Dreieck traf, brach den Bann gegen den wacker verteidigenden Aufsteiger des Vorjahres. Da die Adler auch läuferisch harte Gegenwehr verspürten und ihnen die großzügige Regelauslegung des "Streifendienstes" zwei Drittel lang kein Überzahlspiel einbrachte, war der unorthodoxe Stil der Gäste schwer zu durchschauen. Vor allem David Wolf sah sich an seinem 28. Geburtstag wenig beschenkt, obwohl der bullige Angreifer sich mehrmals Attacken zu erwehren hatte, die zwar eine Wertung im Ringen eingebracht hätten, seine Gegenspieler aber nicht auf die Strafbank brachten.

Dass der numerische Vorteil bei der Vielzahl schussgewaltiger Akteure den Unterschied für die Adler ausmachen kann, bewies Luke Adam (48.), der bei der ersten Strafzeit gegen Bremerhaven aus spitzem Winkel per Direktschuss nach Kolarik-Pass einschoss. Befreit von einer kleinen Last ließ sich der 27-Jährige feiern, traf er doch in zehn Partien zuvor einschließlich Testspiele und Champions League nicht ins Schwarze. Die Freude währte nur kurz, denn Mauermann (51.), der Johnson abhängte, und Quirk (53.) im Nachschuss drehten innerhalb von 100 Sekunden gegen eine sorg- und disziplinlose Mannheimer Defensive das Spiel. Besiegelt wurde die Niederlage mit einer Vier-Minuten-Strafe für Plachta, während der der ehemalige Heilbronner Schwartz (57.) zum 2:4-Endstand traf.

Adler Mannheim - Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:4 (0:1, 1:0, 1:3), Tore: 0:1 Lampl (5.), 1:1 Kolarik (28.), 2:1 Adam (48.), 2:2 Mauermann (51.), 2:3 Quirk (53.), 2:4 Schwartz (57.); Schiedsrichter: Hunnius (Berlin), Schukies (Herne); Strafminuten: 8/2; Zuschauer: 8912.