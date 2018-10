Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn man überhaupt nach sechs Spieltagen eine kleine Zwischenbilanz ziehen kann, so stimmt das Punktekonto der Adler Mannheim mit mehr als zwei Zählern pro Spiel. Nicht zu verkennen ist allerdings, dass die Mannschaft in jedem Spiel mehr oder weniger lange Durchhänger hatte, in denen sie ihr System verließ, passiv wurde, die taktische Disziplin vermissen ließ oder Strafen zur Unzeit nahm. Die erste Partie, in der die schlechten Phasen deutlich Übergewicht hatten, war der Auftritt am Sonntag in Bremerhaven. Dabei sind die Adler bei der 1:2-Verlängerungs-Niederlage mit dem einen Punkt nach der über siebenstündiger Heimreise noch mit einem blauen Auge davon gekommen.

Unabhängig, dass die Seestädter stärker agierten als es der Tabellenplatz vermuten ließ, haben die Mannheimer ihre Defizite klar und ohne Umschweife geortet. "Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht", befand mit Verteidiger Joonas Lehtivuori der einzige Adler-Torschütze, "die Pinguins waren hungriger und haben mehr Zweikämpfe gewonnen". Auch wenn der Tabellenzweite bisher in jedem Spiel gepunktet hat, sind individuelle Schwachpunkte und systemtaktische Mängel auszumachen. "Gegen Ende haben wir uns mit zwei Strafen das Momentum genommen", meinte Trainer Pavel Gross, nachdem sich seine Mannschaft ab der 55.Minute aus einer 20-minütigen Offensivflaute zurückmeldete.

Unabhängig von der Tatsache, dass sich die Wahrheit des Herbstes schon oft als Torheit des März erwiesen hat, birgt der unterhaltsame Stil der Adler, der im Idealfall in allen drei Zonen Druck auf den Gegner ausübt und eine hohe läuferische Intensität mit sich bringt, immer die Gefahr, dem Gegner Breakchancen zu geben. "Am besten wäre es natürlich, wenn wir gar keine Konter zulassen würden. Das ist tatsächlich noch eine Baustelle, aber wir arbeiten dran", verriet Kapitän Marcus Kink kürzlich. Gerade in einer frühen Saisonphase, in der auch die vermeintlichen Außenseiter noch kämpferische Frische offenbaren, machen die Special-Teams den Unterschied aus. Stark ist bislang die "Box" in Unterzahl, erstmals leer gingen die beiden Überzahl-Formationen in Bremerhaven aus, wo zwar gefällig gepasst aber kein Abschluss gefunden wurde.

Zu Beginn der ersten englischen Woche für längere Zeit und vor der heutigen Verabredung mit den Iserlohn Roosters (19.30 Uhr, SAP Arena) sieht sich Pavel Gross bestätigt. "Wir müssen immer viel investieren und marschieren, um Chancen zu kreieren, es wird deutlich mehr Arbeitssiege in dieser Liga geben als 5:1-Siege". Bei den "Hühnchen" aus dem Sauerland handelt es sich ähnlich wie Bremerhaven strukturiertes Team, das schwer einem in ein taktisches System zu pressen ist. Beide Klubs können sich aufgrund der Preise, die für deutsche Spieler aufgerufen werden, nur durch eine geschickte Einbürgerungspolitik in der Liga halten. Bei den Seestädtern stand trotz der auf elf Akteure beschränkten Importspieler-Regelung gerade ein in Deutschland geborener Spieler im Aufgebot, in Iserlohn sind es immerhin fünf. Angesichts der Ausbildungsoffensive des DEB kommentierte der Berliner Tagesspiegel diese Strategie bewusst sarkastisch: "Bundestrainer Marco Sturm wird’s freuen".

DEL, heute 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Iserlohn Roosters (SAP Arena).