Von Rainer Kundel

Mannheim. Es gibt Abende wie am Mittwoch, als die favorisierten Adler Mannheim 0:4 in Schwenningen unterlagen und wenig zusammen lief. Allerdings sind Mannschaften, die Pavel Gross bisher trainierte, nicht dafür bekannt, Spiele frühzeitig abzuschenken und in eine längere Leistungs-und Ergebniskrise zu fallen. "Wir haben nicht genug Verkehr vor dem gegnerischen Tor gemacht und zu wenige Abpraller kreiert, wenn man kein Tor schießt, hat das seine Gründe", machte der Trainer die Ursache für die deftige Niederlage fest, auch wenn sein Team erst zum zweiten Mal in der Saison punktlos blieb.

"Schwenningen hat uns überrannt", ärgerte sich Stürmer Tommi Huhtala", wir werden aber nicht verzweifeln und greifen am Freitag wieder an", gab sich der Finne vor der gestrigen Abreise nach Wolfsburg kämpferisch. Die Adler tun gut daran, sich für den Rest dieser englischen Woche auf ihre Stärken zu besinnen, was mit sechs Ausfällen (Lampl, Seider, Lehtivuori, Krämmer, Wolf, Goc) schwer genug fällt.

Angenehmer werden die Gegner des Wochenendes nicht. Heute treffen die Blau-Weiß-Roten erneut auf ein Schlusslicht, weil die Grizzlys Wolfsburg aufgrund des Schwenninger Sieges die rote Laterne von den Schwarzwäldern übernommen haben. Am Sonntag kommen die Eisbären Berlin, die sich gegen den Dauerrivalen immer zu einer Leistungsexplosion aufraffen.

Pavel Gross kommt in dieser für November nicht seltenen Konstellation zum ersten Mal seit seinem Wechsel in die Kurpfalz an seine zehnjährige Wirkungsstätte. Auf den Armen tragen würden sie ihn zurück in die VW-Stadt. Was Gross dort langfristig geleistet hat, sieht man daran, wie sich der dreifache Vizemeister nach seinem Abgang präsentiert.

Allein das große Lazarett - inzwischen beklagt man im Allerpark acht Verletzte - und die Torwartkrise sind nicht die Ursache des Absturzes. Auch nach dem Ende Oktober vollzogenen Trainerwechsel vom Finnen Pekka Tirkkonen hin zum letzten Züricher Meistertrainer Hans Kossmann ging’s nicht aufwärts.

In Mannheim wird die Arbeit von Gross noch nicht genügend anerkannt. Die von seinen Vorgängern und der Klubführung jahrelang geduldeten Wechselbäder ohne klare Konzepte haben dazu geführt, dass das langsam wieder angefütterte Publikum dem "Braten" noch nicht traut. Ganz schuldlos daran sind der Klub und die Trainer nicht. Man ist gern im "stillen Kämmerlein" unter sich.

Wie akribisch es in den Übungseinheiten oft zugeht, wie Übungen unterbrochen werden, erklärt und verbessert wird - das alles bekommt die interessierte Öffentlichkeit kaum noch mit. Mitunter findet nur ein öffentliches Training pro Woche statt und das ist im Kalender der Klub-Homepage noch nicht einmal publiziert. Dabei hat der Klub klipp und klar vor Jahr eins des Umbruchs mit Dreijahresverträgen für die komplette sportliche Leitung ausdrücklich nicht das Meisterziel, sondern eine stetige Entwicklung hin zu dauerhafter Konstanz propagiert.

Eine solche hat natürliche Rückschläge - nicht mehr und nicht weniger stellt sich die übertrieben als "November-Krise" dramatisierte Zeit seit der Deutschland-Cup-Pause dar. Weil die Adler nicht mehr ganz so dominant ihre Gegner überrennen und in Ingolstadt eine Drei-Tore-Führung abgaben, kriechen die Bedenkenträger aus den Mauselöchern.

Dass der dezimierte Kader bei dem alljährlichen Mammutprogramm im Dezember/Januar überfordert sein könnte, diese Ausrede lässt Gross nicht aufkommen. "Zu spielen ist jetzt gut, trainiert haben wir für die harte Zeit bis Ende Januar genug."

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim; Sonntag, 17 Uhr: Adler-Eisbären Berlin.