Von Rainer Kundel

München. Die Adler Mannheim haben sich für eine große kämpferische Leistung nicht belohnt und unterlagen beim EHC München im dritten Halbfinalspiel (Best of seven) um die deutsche Eishockeymeisterschaft nach 86 Minuten mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1) in der Verlängerung. Weiter geht’s mit Spiel vier bereits am Mittwoch um 19.30 Uhr in der ausverkauften SAP Arena.

Wie am Samstag brachte Trainer Bill Stewart eine Formation mit Marcel Goc, Kink und Ullmann aufs Eis. Das Trio hatte die Aufgabe, die Kahun-Reihe zu neutralisieren. Daneben kam nach zehn Tagen Verletzungspause Devin Setoguchi wieder zum Einsatz, auch Matthias Plachta meldete sich 95 Stunden nach einem Schleudertrauma als Folge der Pinizzotto-Attacke zurück, musste sich in der aufgeheizten Atmosphäre der Münchner Eishalle als "Simulant" beschimpfen lassen. Anstelle beider pausierten Sparre und MacMurchy.

"München ist München und heute ist ein anderes Spiel", erinnerte Stewart bei der Ankunft am Münchner Oberwiesenfeld an die Qualität des Titelverteidigers, "da musst du jede Sekunde hochkonzentriert auf einen harten Kampf gefasst sein." Das hatte die Akteure in blau-weiß-roten Farben anfänglich etwas missverstanden. Schon beim Eröffnungs-Bully gab es die erste Rauferei, was sich im Verlauf des ersten Drittels pulverisieren sollte. Fast nach jedem Abpfiff wurden noch Checks gesetzt, vom üblichen Trash-Talk einmal ganz abgesehen. Wenngleich die Adler fast die Hälfte des ersten Abschnitts in Unterzahl agierten, hatten sie durch Marcel Goc (2.) und Plachta (8.) Chancen zur Führung. Bitter, dass der Rückstand aus einem von Michael Wolf (8.) abgeschlossenen Konter bei Münchner Überzahl fiel, als der Defensivverbund der Gäste schlecht gestaffelt war.

Als die Adler lange Zeit keine Strafe mehr nahmen, erkämpften sie sich ein Übergewicht. Einige umständliche Abschlüsse und die kompakt-aggressive EHC-Defensive verhinderten den Torerfolg, den Festerling, Wolf, Akdag und Ullmann ab der 27. Minute auf dem Schläger hatten. Bevor die Gäste in der 39. Minute ihre erste Überzahl zugesprochen bekamen, blieb ein Stockschlag auf den Handschuh von Plachta ungesühnt. Die Überlegenheit der "Greifvögel" hielt an, Kolarik (46.) verzockte sich frei vor Aus den Birken, Carle (49.) verzog, ehe nach langem Anlauf der Ausgleich gelang.

Gegen den Handgelenkschuss von Devin Setoguchi in den Winkel der kurzen Ecke war kein Kraut gewachsen. Anderthalb Minuten vor Ende der regulären Spielzeit wanderte Eder auf die Strafbank, doch auch das dritte Powerplay der Adler zündete nicht. Für die Entscheidung musste die Verlängerung herhalten, in der beide Seiten ihre offensive Ausrichtung beibehielten, aber bis Ende der ersten Zusatzspielzeit nicht trafen. Schließlich beendete Geburtstagskind Mads Christensen (86.) den Krimi mit dem 2:1 glücklich für die Bayern.

EHC München - Adler Mannheim 2:1 n.V. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0); Tore: 1:0 M. Wolf (9.), 1:1 Setoguchi (50.), 2:1 Christensen (86.); Schiedsrichter: Piechaczek (Landsberg), Schrader (Bochum); Strafminuten: 12/20 + 10 Disziplinar Kink; Zuschauer: 6142 (ausverkauft).