Von Rainer Kundel

Olten. 126 Tage nach dem letzten Spiel der Saison 2017/18 mit dem fünften Halbfinale beim späteren Meister EHC München bestritten die Adler Mannheim am Freitagabend im schweizerischen Olten im Kanton Solothurn ihr erstes von neun Vorbereitungsspielen auf die am 14. September beginnende Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). "Wir sind jetzt zwei Wochen auf dem Eis. Bei Kondition und Taktik braucht es sicher noch Zeit" ordnete Mike Pellegrims den Test ein. "Es gibt bereits Jungs, die sehr gut harmonieren und es gibt Jungs, die sich noch finden müssen", äußerte sich der Co-Trainer zum frühen Stand der Dinge.

Beim Schweizer Nationalliga B-Klub EHC Olten, bekannt durch ein zweijähriges Gastspiel von "Ikone" Erich Kühnhackl (1985 - 1987) beim damaligen Erstligisten, sahen die rund 50 mitgereisten Anhänger in einer lange Zeit zerfahrenen Partie späte Tore zum 5:3 (0:0, 2:0, 3:3)-Sieg der Blau-Weiß-Roten.

Es bedurfte zur Führung der ersten Mannheimer Überzahl, wobei Neuzugang Markus Eisenschmid aus halblinker Position in die kurze Ecke traf (26.). Erst danach verschafften sich die Adler merkliche Vorteile. David Wolf (35.) traf nach Vorarbeit von Desjardins und Huhtala zum 0:2. Im Schlussdrittel verkürzte Huber für die Innerschweizer zum 1:2 (46.). Gut eine Zeigerumdrehung später stellte Phil Hungerecker mit einer starken Einzelleistung, abgeschlossen mit der Rückhand unters Tordach, den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Danach fielen die Treffer wie reife Früchte: Ein nicht geahndetes Foul am 17-jährigen Seider führte zum 2:3 durch Bucher (50.), in derselben Minute gelang Grossniklaus der Ausgleich, was Chad Kolarik und Nico Krämmer innerhalb von 41 Sekunden mit einem Doppelschlag zum 5:3-Endstand beantworteten.

In der erfrischend kühlen Eishalle "Kleinholz" verzichtete Adler-Trainer Pavel Gross auf fünf Stammkräfte. Reul (Aufbautraining nach Fußoperation), Goc und Raedeke (beide angeschlagen) fehlten ebenso wie Plachta und Neuzugang Ben Smith, die aus Gründen der Belastungssteuerung kürzer traten. Vor Endras verteidigten die Paare Lampl/Lehtivuori, Seider/Mikkelson, Larkin /Katic und Möser/Akdag. Die vier Sturmreihen bildeten Wolf/Desjardins/Huhtala, Adam/Festerling/Kolarik, Kink/Eisenschmid/Krämmer und Hungerecker/Lambacher/Preto. Die Kapitänsrolle übernahm der in 461 NHL-Einsätzen erfahrene letztjährige Herbstzugang Andrew Desjardins, was dem Vernehmen nach allerdings noch keine endgültige Entscheidung sein muss.

EHC Olten - Adler Mannheim 3:5 (0:0, 0:2, 3:3), Tore: 0:1 Eisenschmid (26.), 0:2 Wolf (35.),1:2 Huber (46.), 1:3 Hungerecker (47.), 2:3 Bucher (50.), 3:3 Grossniklaus (50.), 3:4 Kolarik (52.), 3:5 Krämmer (53.); Schiedsrichter: Stricker/Koch (Zürich); Strafminuten: 4/6; Zuschauer: 1129.