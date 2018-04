Von Christopher Benz

Mannheim. Als Matthias Plachta in der 24. Minute die Nerven durchbrannten, hätten die Folgen nicht verheerender sein können. Zuerst schlug der Stürmer der Adler Mannheim seinen Stock auf die Hand von Münchens Markus Lauridsen, während dieser den 1:2-Anschlusstreffer erzielte, brach ihm dabei einen Finger und stach mit der Schlägerspitze während des Gästejubels gegen Maximilian Kastner zu. Die unmittelbare und diskussionslose Konsequenz für den Übeltäter: Eine Fünf-Minuten- plus Spieldauer-Disziplinarstrafe.

Während dieser fünf Minuten, in denen bei einem Gegentor nominell nicht aufgefüllt werden darf, drehte der EHC München das vierte Halbfinale komplett. Hager (25.) und Wolf (27.) trafen für den amtierenden Deutschen Meister zum 2:2 und 2:3. Ein abgefälschter Treffer in der letzten Minute des Mitteldrittels und zwei schnelle Tore im Schlussabschnitt besiegelten die Pleite der Mannheimer zum 1:3-Zwischenstand in der Serie. David Wolfs 3:6 (49.) blieb nicht mehr als ein Hauch von Ergebniskosmetik.

Wenigstens wurde Plachta nach seinem Aussetzer nicht gesperrt. Ein Ermittlungsverfahren der DEL gegen den Angreifer wurde gestern eingestellt, der Disziplinarausschuss sehe die während des Spiels ausgesprochene Strafe als ausreichend an, hieß es

"Heute halte ich es mit meinem Vater, der immer gesagt hat, ´wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sage am besten nichts´", hatte der sichtlich angefressene Adler-Trainer Bill Stewart seinen Teil der offiziellen Pressekonferenz in einem Rekordtempo beendet. Selbst bei der obligatorisch folgenden Frage-Antwort-Runde mit den regionalen Pressevertretern wollte er sich nicht weiter äußern, was den Schluss nahe legt, dass sich sein Ärger auf das Verhalten der eigenen Mannschaft und weniger auf das dieses Mal ordentlich pfeifende Schiedsrichtergespann bezieht.

Dabei hatte der Abend nahezu perfekt begonnen. Das erste Drittel gehörte beinahe ausnahmslos den Hausherren, die den EHC im Griff hatten. München begann bei weitem nicht so aggressiv wie in den ersten drei Duellen und schien beim nervenaufreibenden 86-Minuten-Krimi vom Ostermontag etwas mehr Kräfte gelassen zu haben. Folgerichtig stand es nach 20 Minuten 2:0 für die Greifvögel. Zuerst hatte Brent Raedeke die Führung mit einem technischen Schmankerl direkt vor der Gästebank selbst eingeleitet (8.), ehe Patrick Mullen einen Hammer auspackte und sein erstes Tor im Dress der Blau-Weiß-Roten markierte (16.).

"Das waren unsere besten zwanzig Minuten in dieser Serie, denn wir hatten es komplett unter Kontrolle", dürfte niemand der 13 600 Zuschauer der Einschätzung von Mannheims David Wolf widersprechen. Das nimmermüde Kraftpaket mit der Nummer 89 musste wie erwartet wieder allerhand Provokationen über sich ergehen lassen, die er allesamt routiniert weglächelte. "Wenn man eine verantwortungsvolle Rolle einnehmen möchte, muss man gewisse Dinge eben runterschlucken", sagte Wolf, der sich vom einstigen Hitzkopf zuletzt immer mehr zum cleveren Führungsspieler entwickelt hat.

Dennoch steht der siebenfache Deutsche Meister vor dem heutigen Spiel fünf in Bayerns Landeshauptstadt mit dem Rücken zur Wand. Setzt es eine Niederlage, ist die Saison 2017/18 beendet.

Es hilft daher nichts den beiden vergangenen Partien nachzutrauern, denn statt 1:3 könnte es ohne weiteres 3:1 für die Adler stehen. München ist mit dem Selbstverständnis von zwei Meisterschaften in Folge und Hauptrundenplatz eins in den entscheidenden Phasen schlicht abgezockter und hat sich den ersten Matchpuck daher verdient.

Jetzt liegt es an den Adler-Spielern, das Momentum zu drehen. Sollten sie nämlich heute den Auswärtscoup landen, würde beim sechsten am Sonntag die SAP Arena zum "Hexenkessel" werden. Hallensprecher Udo Scholz outete sich bereits wenige Sekunden nach Spielende am Mittwochabend als bedingungsloser Optimist: "Am Sonntag sehen wir uns hier wieder."

DEL-Halbfinale, 5. Spiel (best of seven): EHC München - Adler Mannheim (Freitag, 19.30 Uhr) - Playoff-Stand. 3:1.