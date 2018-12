Von Rainer Kundel

Mannheim. Wenn die Ligen der meisten Mannschaftssportarten ihre Feiertags- und Winterpause einlegen, geht es in der Deutschen Eishockey Liga erst richtig los. Die Klubs absolvieren gerade die erste von drei englischen Wochen, die bis zum Dreikönigstag andauern: Weihnachtszeit ist im Sport mit dem kleinen Puck traditionell Vielspielzeit. Der nach Hallenverfügbarkeit erstellte Spielplan führt knapp zwei Wochen nach dem 1:0-Penaltysieg der Adler Mannheim in München die "Greifvögel" schon wieder in die kleine Olympiahalle auf dem Oberwiesenfeld.

Beim Meister geht’s in diesen Tagen explosiv zu, man verliert leicht die Nerven, weil man Niederlagen nicht gewohnt ist und offenbar als Majestätsbeleidigung ansieht. So wurde Manager Christian Winkler aufgrund seines unsportlichen Verhaltens im Anschluss an die Partie am letzten Sonntag in Augsburg mit einer Geldstrafe und einem Innenraumverbot für Freitagabend belegt. Winkler hatte zusammen mit Trainer Don Jackson den Schweizer Profi-Schiedsrichter Daniel Stricker noch auf dem Eis verbal angegangen und auch zu einer Tätlichkeit hat nicht viel gefehlt, weil der Referee ohne Rücksicht auf den Meister-Bonus das Regelbuch stringent angewandt hatte. Was dazu führte dass die "Roten Bullen" in der Fuggerstadt die "eruptive Schlussphase" (Süddeutsche Zeitung) mit drei Mann auf der Strafbank erlebten und dadurch verloren.

Zinnober, der Pavel Gross und seine Mannschaft allenfalls am Rande tangiert, weil der Gegner auch aufgrund der Niederlage vom 9. Dezember noch mehr geladen auf Revanche sinnt. "In der Liga kennt man inzwischen unsere Spielweise, in der Champions-League können wir dagegen noch überraschen", vermutet der nach langer Verletzung zurückgekehrte Kapitän Michael Wolf (37) den Unterschied zwischen den wechselhaften nationalen Auftritten und der erstmaligen Qualifikation einer deutschen Mannschaft für das Halbfinale der Champions-Hockey-League, in dem die Münchner am 8. Januar auf "Bruderklub" RB Salzburg treffen.

Bei den Adlern ist mit dem vierten Sieg in Folge - dem souverän-effektiv herausgespielten 5:1-Erfolg vom Dienstag in Köln - die Zeit der leichten Unsicherheit und Ergebniskrise während vier Niederlagen endgültig ad acta gelegt. Garret Festerling hat derzeit einen Lauf, als Center zwischen Kolarik und Eisenschmid erzielte der Deutsch-Kanadier in den vergangen drei Spielen vier Tore, darunter mit dem 1:0 in Köln das 100. Saisontor des Tabellenführers. "Wenn man in Köln früh in Führung geht, gibt das Selbstvertrauen", sagt der 32-Jährige und blickt voraus: "Wir wissen seit kurzem aber auch, dass wir München schlagen können, wir waren ein paar Mal zuvor schon nah dran."

Möglicherweise kehren aus der noch fünf Mann großen Verletzungsliste Joonas Lehtivuori und Brent Raedeke in das Line-up zurück, zumindest ab Sonntag, wenn der Klub am Tag vor Heiligabend wieder zum (ausverkauften) "Spiel der leuchtenden Herzen" antritt.

Gegner sind um 19 Uhr die Nürnberg Ice Tigers. Ab zwei Euro, höhere Spenden sind willkommen, können die Besucher wieder die blinkenden roten Plastikherzen zum Anstecken erwerben. Der komplette Erlös kommt dem gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen" zugute, der bedürftige und kranke Familien und Kinder der Region unterstützt. In der Vergangenheit wurden dabei schon bis zu 40.000 Euro erzielt.

DEL, Freitag: EHC München - Adler Mannheim (19.30 Uhr), Sonntag: Adler Mannheim -Nürnberg Ice Tigers (19 Uhr).