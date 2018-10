Von Rainer Kundel

Mannheim. Kellerduell im Fußball, Gipfeltreffen im Eishockey - innerhalb einer Stunde heißt es heute: Kurpfalz gegen Oberbayern. Während um 18.30 Uhr in der 2. Fußball-Bundesliga der SV Sandhausen auf die "Schanzer" aus Ingolstadt trifft, flitzt eine Stunde später in der SAP Arena der Puck zwischen DEL- Tabellenführer Adler Mannheim gegen den Zweiten ERC Ingolstadt übers Eis.

"Die Panther haben ein brandgefährliches Umschaltspiel mit sehr mobilen Verteidigern", weiß der für die Abwehr zuständige Assistenztrainer Mike Pellegrims. "Wir müssen sicher mit der Scheibe umgehen und sollten keine blinden Pässe spielen", will der 50-Jährige die Kontrolle über die neutrale Zone behalten sehen. Die Oberbayern präsentieren sich aufgrund etlicher Umwälzungen mit einigen "Wundertüten"- Zugängen selbst bei langjährigen Beobachtern in der Donaustadt als unbekannte Größe.

Noch nicht ganz mit den neuen Spielern vertraut, machte sich ein Stammtisch in der trendigen Bar des Enso-Hotels nahe der Eishalle einen Spaß: "Don Camillo, Peppone und eine Zaubermaus", leisteten sich die Endsechziger einen kleinen Spaß mit den Namen des für seine Schnäppchen bekannten Managers Larry Mitchell. Gemeint waren die US-Amerikaner Jerry D’Amigo (27), Patrick Cannone (32) und der nur 1,68 Meter große Supertechniker Tyler Kelleher (23). Sie alle geben dem Team von Trainer Doug Shedden und seinem verlängerten Arm, dem Center Doug Olsson, ein neues Gesicht. Acht Siege in elf Partien und aktuell Platz zwei verheißen das Ende einer dreijährigen Durststrecke.

Zufriedenheit wäre falsches Signal

Natürlich hat auch in Mannheim die Tabellenführung die Stimmung rund um den Trainingsbetrieb nochmals verbessert, aber "Zufriedenheit wäre ein falsches Signal, das wir setzen könnten". Für etwas anderes steht Pavel Gross auch nicht. Es sei schön, wenn sich das Team belohne, vieles von seinen Vorstellungen schon umsetze, "aber perfekt sind wir deshalb noch lange nicht", sieht Gross immer Verbesserungsbedarf. Erst recht, wenn am Wochenende gerade einmal das erste Hauptrunden-Viertel zu Ende geht. "Wir gehen den richtigen Weg", sagt Gross mantramäßig. "Ein gutes Spiel wird nicht immer mit Punkten belohnt, aber wir klauen auch mal Punkte, die wir nicht verdient haben", erinnert sich der Trainer bei seinem Zwischenfazit an die noch im Hinterkopf sitzende Partie in Berlin.

Im Vordergrund stehe nach wie vor, "den Gegner zu Fehlern zu zwingen und nicht auf Fehler zu warten", unterfüttert der ehemalige Spielmacher seine Vorstellungen von einem läuferisch dominanten Eishockey.

Dafür braucht das Trainergespann, in dem der zweite "Co" Pertti Hasanen zusammen mit Development Coach Ilkka Pakarinen für eine wöchentliche Spezialeinheit für ausgewählte Spieler am Dienstagnachmittag zuständig sind, permanent die Breite in der Qualität und Quantität. "Wir wollen alle vier Reihen frisch halten", betont Gross. Ob dafür der lange verletzte Marcel Goc schon heute zurückkehrt? Die Trainer halten sich die Option wohl offen, "aber eher nächste Woche in Nürnberg", heißt es dann doch auf der Wochenpressekonferenz.

Wenn Beobachter und Dauernörgler monieren, die zwei öffentlichen Trainingseinheiten pro Woche seien selten länger als 50 bis 60 Minuten lang, hat Gross sofort eine schlüssige Antwort parat: "So wie man trainiert, spielt man, hohe Konzentration, hohes Tempo, kein Stillstand". Kurz und knackig eben.

DEL, am heutigen Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt (SAP Arena); Sonntag, 17 Uhr: Krefeld Pinguine - Adler (17 Uhr, live in Sport1).