Von Rainer Kundel

Mannheim. Elf Eiseinheiten liegen während zwei Trainingswochen hinter den Spielern der Adler Mannheim. Die Cracks scharren mit dem Kufen, das hat aber jetzt ein Ende. Am heutigen Freitag bestreiten sie um 19 Uhr ihr erstes Testspiel beim Schweizer Nationalliga B-Klub EHC Olten. Damit gehen die "Greifvögel" so früh wie kein DEL-Klub in die Spielpraxis über, auch hier setzt der neue Trainer Pavel Gross Maßstäbe.

Mit dabei ist mit Brendan Mikkelson der letzte Neuzugang der Adler vom 2. Juli, als der Einjahresvertrag für den Verteidiger publik wurde. Da wurden "alte Hasen", die seit mindestens 41 Jahren die Mannheimer Puck-Szene verfolgen, sofort hellhörig. Spielte doch 1977/78, der letzten Saison vor dem Aufstieg in die erste Eishockey-Bundesliga, ein gewisser Bill Mikkelson, Jahrgang 1948, im Friedrichspark für den MERC. Eine kurze Rückfrage bei Marcus Kuhl bestätigte die Vermutung - es war der Vater. Zusammen mit einem gewissen Bruce Abbey war der damals schwarzhaarige Kanadier mit dem dicken "Schnäuzer" in der zweiten Bundesliga als ehemaliger NHL-Spieler eher unterfordert.

"Ich habe mich natürlich bei meinem Vater über diese Zeit erkundigt", versicherte Brendan (31), "er wollte zum Abschluss seiner Karriere mal was Neues probieren und hat das Jahr in Mannheim sehr genossen", erzählte der in Regina (Saskatchewan) geborene Linksschütze beim Medienfrühstück anlässlich des Golfturniers um den Eagles-Cup. Der Vater setzte danach sein Studium an der Universität von Manitoba fort und trat eine Stelle im kaufmännischen Bereich bei IBM an. Was sich seither so alles verändert hat, vor allem zwischen dem "Old school-Hockey" im altehrwürdigen, seitlich offenen Stadion am Schloss und der Multifunktionsarena vor den Toren der Stadt, davon wird sich der Papa Ende September bei einem Besuch ein Bild machen. In den letzten drei Jahren führten seine Reisen noch nach Schweden. Brendan entschied sich nämlich 2015 nach 131 NHL-Spielen mit einigen Abstechern zu den Farmteams (378 AHL-Einsätze) für ein Engagement in Lulea, womit er in das Netzwerk von Manager Jan-Axel Alavaara geriet.

"Wir haben mit ihm einen defensiv stabilen Verteidiger bekommen, einen absoluten Charakterspieler", beschrieb Alavaara im RNZ-Gespräch den 1,91 Meter großen und 97 Kilo schweren Recken, "außerdem verfügt er über einen sehr harten Schuss." Umso erstaunlicher war es für die Trainingsbeobachter, wie geschickt das "Stickhandling" bei einigen anspruchsvollen Übungen bei dem Spieler im Trikot mit der Nummer 27 ist. Bevor sich Mikkelson Junior für die Adler entschied, erkundigte er sich in seiner Heimat, wo er in Calgary gerade ein Haus gebaut hat, über die Deutsche Eishockey-Liga. Kris Foucault von den Wolfsburg Grizzlys berichtete offenbar nichts, was ihn von einer Zusage abhalten konnte. In den Tagen vor seinem Flug nach Frankfurt stöberte er im Internet etwas über die Adler - und fand dabei den Namen Garrett Festerling. "Wir haben als 16-Jährige mal im gleichen Team gespielt", erinnert sich Brendan. Ansonsten ist er aber auf viel Neues gespannt, so wie sein Vater vor 41 Jahren.