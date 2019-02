Von Rainer Kundel

Mannheim. Eines muss man den Mannheimer Adlern lassen: Sie sind in Wolfsburg stets freigiebige Gäste und ließen im ersten Jahr bei der Rückkehr ihres Trainers Pavel Gross an dessen zehnjährige Wirkungsstätte gleich fünf Punkte liegen. Der Tabellenführer hat wohl die geringste "Schuld" an der sportlich missratenen Saison der Grizzlys. Wie schon bei der 3:4-Verlängerungs-Niederlage am 30. November war es am Sonntag bei der 3:5-Pleite ein Spiel, das der Tabellenführer eigentlich gar nicht verlieren konnte. Wenn ein Hauch von Überheblichkeit und Schlendrian aber mal drin ist, geht’s im Eishockey rasend schnell und sowas ist dann auch nur noch schwer zu korrigieren.

Der 18-fache Torschütze Markus Eisenschmid sah es ähnlich: "Wir haben die nötige Intensität vermissen lassen, bei Fünf-gegen-fünf nicht souverän genug gespielt und vor allem unsere Chancen nicht genutzt. Uns sind nur Tore in Überzahl gelungen. Allerdings hat ein Treffer bei Fünf-gegen-fünf die Partie entschieden."

Dennis Endras war bei seinem Comeback 38 Tage nach seiner Beinverletzung bedient: "Ich war froh, wieder dabei sein zu können. Aber die Niederlage überlagert alles. Es war ein bitterer Ausgang der Partie. Wir haben drei Gegentore in Unterzahl zugelassen, da wird’s auswärts schwer." Es bleibt indes reine Theorie, ob der Einsatz des Torhüters zu früh kam, zumal Vertreter Chet Pickard tadellose Leistungen ablieferte. Andererseits: Zu welchem Zeitpunkt hätten die Trainer vor der vermutlich über den Hauptrundensieg entscheidenden Heimpartie gegen den EHC München am kommenden Freitag die Fitness des 33-Jährigen im Wettkampf testen sollen?

Pavel Gross machte es bei seiner Analyse kurz, schluckte so gut es eben ging manch seltsam anmutende Schiedsrichter-Entscheidung lieber runter, bevor er vielleicht noch mit den Verhaltensrichtlinien der "meinungsfreudigen" Liga in Konflikt gerät. "Wir wollten unbedingt gewinnen, weil wir wussten, dass sehr viele Fans von uns zu Besuch sind. Es war eine sehr zerfahrene Partie mit kleinlichen Entscheidungen und für einige Spieler schwer, in den Rhythmus zu kommen, weil sie unterschiedlich hoch belastet waren." Bedingt durch etliche Über- und Unterzahlaktionen konnten die Mannheimer ihre große Stärke, bei ausgeglichenem Spielerverhältnis ihr Tempospiel durchzubringen, nicht umsetzen.

Über das Geheimnis des bisherigen Saisonverlaufs befragt, äußerte sich Marcel Goc bei Telekom Sport. "Da ist an erster Stelle unsere Konstanz, wir haben keine großen Dellen und punkten auch, wenn wir mal nicht so gut spielen." In Zahlen: Zweimal in Folge ohne Punkte blieb man nur Anfang und Ende Dezember. Als ein Erfolgsfaktor gelten dabei die Verteidiger-Zugänge Mark Katic und Jonas Lehtivuori. Katic, Kanadier mit kroatischen Wurzeln, versetzt die Zuschauer immer wieder durch seinen "Spinorama"-Trick in Verzückung. Dabei bremst er mitten im Lauf ab, dreht sich mit dem Puck in Windeseile um 360 Grad und lässt dadurch den vorcheckenden Gegenspieler ins Leere laufen, um sogleich einen Aufbaupass zu platzieren. Ist Katic im Vergleich mit Lehtivuori vielleicht der elegantere Verteidiger, der aufgrund seiner herausragenden läuferischen Fähigkeiten bisher ohne jede Strafzeit auskam, so scheint der Finne insgesamt in Vor- und Rückwärtsgang der komplettere Spieler. Er führte das derzeit verletzte Talent Moritz Seider an seiner Seite vom Junioren- auf DEL-Niveau, verteidigt in der Unterzahl-Box, lenkt das Powerplay und traf schon achtmal ins Schwarze, dabei zweimal am Wochenende.

Es scheint, als wäre der 30-jährige aus der Liga-Pause noch stärker heraus gekommen, weil er gar eigentlich gar keine Pause hatte. Der Linksschütze wurde in dieser Zeit bei zwei Länderspiele der "Suomi" beim Beijer-Cup in Schweden eingesetzt. Zusammen mit Sinan Akdag "frisst" Allrounder Lehtivuori auch die meiste Eiszeit, knapp dahinter rangiert Katic, weil dieser in der Regel keine Unterzahl spielt.

