Von Rainer Kundel

Mannheim. Vor einem Jahr stand bei der Saisoneröffnungs-Feier der Adler Mannheim der damalige Sportmanager Teal Fowler auf der Bühne und versprach den Fans: "Beim nächsten Mal schlagen wir die Eisbären Berlin." Gut vier Monate später trennte sich der Klub von seiner kompletten sportlichen Leitung und leitete einen Neustart ein.

Der drückt sich mittlerweile nicht nur durch eine eher nordeuropäisch geprägte Philosophie aus. "Auch unser neues Trikot soll das Zeichen für einen Neubeginn sein", begründete Gesellschafter Daniel Hopp bei der Vorstellung der Arbeitskleidung der Spieler die Abkehr vom seit 2009 gewohnten Logo auf der Bauchbinde des Trikots.

Das neue Motiv wirkt grafisch-illustrativ, nur noch Schnabel und Auge des Adlers sollen mehr Beweglichkeit demonstrieren. "Der Adler blickt jetzt dynamisch und etwas aggressiv", betonte Dr. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender von der MVV, "das muss aber wohl so sein."

Das schwungvolle Logo des Energieversorgers, der im Mai seine Partnerschaft mit dem Eishockeyklub um vier Jahre verlängerte, ist oberhalb des Greifvogels platziert. Als eine halbe Stunde später die Leibchen bei der Boys are back in town-Fete vorgestellt wurden, hielt sich die Begeisterung über das neue Design noch in Grenzen. Das seitherige Logo prangt nur noch klein auf den Ärmeln, wo mit der Heidelberger Pekkip Holding auch ein neuer Sponsor vertreten ist.

Damit nicht genug. Der Aufbruch zu neuen Zeiten beim siebenfachen deutschen Eishockey-Meister wurde auch mit dem Umbau der Kabine dokumentiert, ganz nach den Vorstellungen des neuen Trainers Pavel Gross. "Die Anforderungen im Profisports haben sich seit der Planung vor 15 Jahren verändert", begründete Daniel Hopp Veränderungen.

Von alledem hatten die rund 1500 Besucher der Party nicht viel mitbekommen, sie warteten geduldig auf die Cracks, wobei die Moderatoren angesichts der tropischen Hitze das Programm stramm in 75 Minuten durchzogen. Allzu viele Geschichten des Sommers gaben die Akteure nicht preis.

Immerhin verriet Cody Lampl, dass er zwölf Tattoos trägt, der Bremerhavener mit dem Rauschebart taugt aber auch sonst zum neuen Publikumsliebling. Neuzugang Ben Smith, David Wolf und Thomas Larkin traten in den letzten Wochen in den Stand der Ehe, wobei Larkin dafür die Region um den Lago Maggiore zur Hochzeit mit seiner aus Hamburg stammenden Gattin wählte. "Dort, wo wir uns kennen gelernt haben."

Der erst vor wenigen Tagen eingetroffene Tommi Huhtala sammelte Pluspunkte, in dem er sich in fehlerfreiem Deutsch vorstellte. Dagegen hatten alteingesessene Spieler wie Luke Adam und Brent Raedeke in knappem Englisch mitzuteilen, dass sie die Ferien zum Erwerb eines Eigenheims in den USA genutzt haben.

Dagegen fieberte Mark Katic im fernen Ottawa mit den Kroaten bei der Fußball-WM, die Wurzeln des Kanadiers gehen ins einstige Jugoslawien zurück. Andrew Desjardins erhielt zu seinem 32. Geburtstag ein Ständchen und in den Tagen der "Staatsaffäre Özil", durfte auch ein Seitenhieb von Moderator Udo Scholz auf den in Rosenheim gebürtigen Nationalspieler Sinan Akdag nicht fehlen. "Gell Sinan, du singst die Hymne immer laut und deutlich mit …"

Dass unter Pavel Gross ein neuer Wind weht, erfuhr Matthias Plachta. "Ich habe im Mai die WM gespielt und war danach zwei Wochen in Italien, da hat Pavel schon angerufen und gefragt, wann ich zum Sommertraining komme." Die Zeit der teilweise selbstbestimmten Vorbereitung ist vorbei, denn Gross hat Großes es vor.

"Das wird eine schwere aber gute Saison", versetzte der 50-jährige die Anhänger in Vorfreude. 19 Jahre ist es her, als der Deutsch-Tscheche die Adler als Spieler im Friedrichspark verließ. "Die Fans sind immer noch laut und emotional, ob es gut läuft oder nicht", weiß der ehemalige Mittelstürmer. "Wir wollen uns gut vorbereiten, damit es öfter gut läuft."

Die Anfänge zu einer besseren Zukunft wurden am Freitag bei einem Kabinen-Meeting gelegt, wobei Manager Jan-Axel Alavaara den Teamgedanken in den Vordergrund stellte.