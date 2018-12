Von Rainer Kundel

Mannheim. Vier Tage vor dem ersten Testspiel haben die Adler Mannheim in ihrer Saisonpressekonferenz Bilanz gezogen und einen Ausblick auf die anstehenden Spiele in der Champions-League und die Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegeben. Neben Geschäftsführer Matthias Binder stand das Trainerteam mit Sean Simpson, Colin Müller und Jochen Hecht sowie Manager Teal Fowler Rede und Antwort.

Torhüter: Endras, Pickard (Iserlohn Roosters), Proske*; Verteidiger: Reul, Colaiacovo, Carle, Johnson, Larkin, Akdag, N.Goc, Maginot*, Rogl* (SC Rießersee); Stürmer: Setoguchi (Los Angeles Kings), Festerling, Wolf, MacMurchy, Raedeke, Plachta, Kolarik, M.Goc, Adam, Sparre, Ullmann, Kink, McGrath (VSV Villach / Probevertrag bis 4.9.), Hungerecker* (* Spieler mit Förderlizenzen); Abgänge: Richmond, (Eisbären Berlin), Bittner, Höfflin (Schwenninger Wild Wings), Pantkowski, Lambacher (Kassel Huskies), Tardif, Proft (unbekannt) Arendt, Joudrey, Ziffzer (Karriereende); Trainer: Sean Simpson, Co-Trainer: Colin Müller, Jochen Hecht, Torhüter-Trainer: Michael Elmer Vorbereitung: 10.-15.8.Trainingscamp in Zug (Schweiz) mit Turnier in Sursee (Lehner-Cup) gegen EHC Biel (11.8.) und HC Ambri-Piotta (12.), beim HC Rapperswil-Jona; (15.8.); bei Frankfurter Löwen (19.8.); Champions-League: 24.8. (A) HV 71 Jönköping (Schweden), 27.8. (A) Ocelari Trinec (Tschechien), 31.8. (H) Trinec, 2.9. (H) HV 71, 3.10 (A) Esbjerg Energy (Dänemark), 10.10. (H) Esbjerg); DEL-Start: 8.9.gegen Wolfsburg Grizzlys RK

> Matthias Binder über den wirtschaftlichen Rahmen: "Wir veröffentlichen auch dieses Jahr keine Etatzahlen, gehen aber bei unserer Kalkulation wieder von 10.500 zahlenden Zuschauern aus. Im neuen Etat sind wieder Investitionen für unsere Kabine mit einem neuen Entmüdungsbecken und dem Umbau des Kraftraumes enthalten. Daneben sind wir der zweite Klub nach Köln, der eine neue Flex-Bande in der Arena installiert hat. Das wird demnächst wohl Auflage der Berufsgenossenschaft. Bei den Dauerkarten liegen wir mit 6 800 Tickets etwas unter dem Vorjahreswert im vergleichbaren Zeitraum. Wir sind optimistisch, Mitte September wieder bei 7 000 Tickets verkauft zu haben. Sorge macht mir der Zuschauerrückgang in der Liga, wir können uns davon nicht ausnehmen. Wir kommen von einem Schnitt von 11.500 und lagen zuletzt bei 10.900, was für die Größe unserer Region aber immer noch eine stolze Zahl ist."

> Teal Fowler über Veränderungen im Kader: "Wir haben nicht viel verändert, weil wir ja eine funktionierendes Team auf dem Eis und eine gute Chemie in der Kabine hatten. Man muss bedenken, dass wir die Zugänge während der vergangenen Saison wie Luke Adam, Carlo Colaiacovo und Thomas Larkin an uns binden konnten, das sind Zugänge im Vorgriff auf die neue Spielzeit. Es gibt in der Mannschaft noch einige Rollen zu vergeben, vor allem für das Unterzahlspiel. In Bezug auf die neunte Importlizenz halten wir uns noch eine Tür offen. Wir haben Evan McGarth mit einem Probevertrag über vier Wochen ausgestattet, um Zeit für die Gesundung von Marcel Goc zu gewinnen. Über ein konkretes Saisonziel zu sprechen, ist im August schwierig. Wir haben zuletzt erlebt, wie bitter es ist, wenn alles von einem siebten Spiel abhängig ist. Deshalb ist es ideal, die Hauptrunde für eine laufende Entwicklung zu nutzen, um seine beste Phase in den Playoffs zu haben."

> Sean Simpson über seine Erwartungen: "Wir wollen diesmal in der Champions League eine Runde weiter kommen. Es gilt, in der Vorbereitung keine Zeit zu verschwenden. Wir trainieren so, dass wir bis 24. August, wenn wir beim schwedischen Meister in Jönköping antreten, unser System verinnerlicht haben. Bei den Torhütern geht Dennis Endras als Nummer eins in die Saison, aber Chet Pickard wird seine Spiele bekommen. Ziel ist es, bis zur Olympia-Pause im Februar genügend Punkte vorzulegen, weil danach nur noch drei Spieltage anstehen. Ich erwarte an der Spitze eine ausgeglichene Liga, es gilt nicht nur München zu schlagen. Wir sind froh, Jochen Hecht im Trainerteam zu haben, er hat letztes Jahr einen guten Job gemacht."