Von Rainer Kundel

Mannheim/Wil. Am Donnerstag haben die Adler Mannheim den Weg von Sursee in die östliche Schweiz angetreten. Im Kanton St. Gallen endet am Sonntag das elftägige Trainingscamp mit einem Turnier. Dabei werden auch Urlauber einen Abstecher ins Städtchen Wil machen, um das vierte und fünfte Testspiel dieses Sommers zu verfolgen. Morgen geht es um 18 Uhr im Sportpark Bergholz gegen den HC Lugano, Vizemeister der Schweiz, am Sonntag (14 Uhr) ist der EV Zug der Gegner.

Zu Beginn einer Saison kommt es vor, dass ein Eishockeyspieler verwechselt wird, nicht nur in Helm und Trikot. Bei Adler-Neuzugang Cody Lampl besteht diese Gefahr weniger. Der Verteidiger ist alleine schon an seinem "Rauschebart" zu erkennen, im Polohemd aber auch an einer Vielzahl von Tattoos.

Der Amerikaner mit deutschem Pass ist im April nach drei Jahren von Bremerhaven in die Kurpfalz gewechselt und hat für seine imposanten Erkennungsmerkmale Gründe: "Schon mein Vater trug immer einen Bart, das hat mich geprägt und irgendwann nach den Playoffs habe ich meinen mal einfach weiter wachsen lassen", erinnert sich der Mann aus Idowa.

"Das mit den Tattoos", meint der 32-jährige, "begeistert mich einfach, es ist ein Stück Lifestyle." Das erste, das er stechen ließ, zeigt die Landesgrenzen von Idaho, zusammen mit zwei gekreuzten Hockeyschlägern. "Das habe ich mir machen lassen, weil ich mit 16 Jahren als erster Junge von Idowa ein Eishockey-Stipendium erhielt", berichtet Cody stolz.

Dass Lampl 2015 Deutscher werden konnte, wurde ihm spät bewusst. Seine Großeltern waren Juden und wanderten im zweiten Weltkrieg nach Pittsburgh aus. Woher sie stammten, hat er erst erfahren, als er in Bremerhaven anheuerte und Manager Alfred Prey die Pass-Formalitäten in die Wege leitete - aus Bremerhaven!

Beruflich handelt der physisch starke Abwehrspieler nach dem Motto: "Der Gegner soll wissen, dass ich auf dem Eis stehe". Das bekam jüngst der Schweizer Misha Moor (21) in Sursee zu spüren, der meinte, nach einem korrekten Check Selbstjustiz üben zu müssen - er war bei Lampl an den Falschen geraten. "Ich bin keiner, der Strafen wegen Kleinigkeiten verursacht oder Stockfouls macht.

Ich fahre aber meine Checks zu Ende, die meisten sehen hart aus, sind aber korrekt." Dass sein Strafzeitenkonto zweimal auf 100 Minuten wuchs, hatte meist mit Disziplinarstrafen zu tun. "Es sind eher die Faustkämpfe, in die ich verwickelt bin, wenn mir oder einem Mitspieler Unfairness widerfährt da gibt’s schon mal fünf oder zehn Minuten." Das machte ihn an der Nordseeküste zum Publikumsliebling.

In Mannheim sei schon alles eine Nummer größer, "das Drumherum und natürlich auch die Ansprüche." Mike Pellegrims, der als Co-Trainer die Verteidiger betreut, sieht Cody als einen Spieler, "der Energie und Härte in unser Spiel bringt." Auch das kann ihn zu einem Baustein machen in einem Puzzle, aus dem ein erfolgreiches Team entsteht.

Turnier "Weltklasse in Wil": Adler Mannheim-HC Lugano (Samstag, 18 Uhr), Adler Mannheim-EV Zug (Sonntag, 14 Uhr), Sportpark Bergholz.