Von Rainer Kundel

St. Leon-Rot. Es ist schon gute Tradition, dass die Spieler der Adler Mannheim zu Beginn ihrer Saisonvorbereitung die Golfschläger schwingen. Der "Eagles-Cup" hat beim Golfclub St. Leon-Rot Anfang August seinen festen Termin, Cracks, Gäste und Sponsoren haben auch am Samstag wieder einen ansehnlichen Betrag für den gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen" eingespielt. Auch Markus Eisenschmid, einer von zehn Neuzugängen der Adler, probierte sich mit dem Eisen, hoffte dabei aber auf die Stärke seiner Mitspielerinnen. "Mein Handicap ist so groß, das kann man gar nicht messen", stapelte der 23-jährige tief.

Dafür beherrscht der Allgäuer das Spiel mit der kleinen Hartgummischeibe umso besser. "Ich spiele alle Positionen im Sturm, in der AHL war ich meist Mittelstürmer". Pavel Gross hat ihn in der ersten Trainingswoche sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt, "ich nehme, an wir probieren in den nächsten Wochen noch Einiges."

In Deutschland war Eisenschmid für einige Zeit nicht im Blickfeld. Er ist vor fünf Jahren als 18-jähriger nach dem CHL-Import-Draft direkt vom ESV Kaufbeuren (2. Bundesliga) nach Kanada gewechselt. Zwei Jahre waren die Medicine Hat Tigers - ein Juniorenteam der Provinz Alberta - seine Heimat, danach zwei Jahre die St. John`s Ice Caps in der American Hockey League. Als die Montreal Canadiens im Juli 2016 ihr Farmteam von Neufundland nach Laval verlegten, war es in die City Montreals auf der anderen Seite des Sankt-Lorenz-Stroms gelegen nur noch zehn Kilometer. Für einen Einsatz beim seit Jahren kriselnden NHL-Rekordmeister (24 Stanley-Cup-Siege) reichte es jedoch nicht.

2017 stelle Bundestrainer Marco Sturm Kontakt zu dem Rechtsschützen her, in diesem Frühjahr klappte es mit der WM-Teilnahme. "Leider haben wir in Kanada nicht pausiert, deshalb kam ich für das Olympia-Team nicht in Frage", bedauert Eisenschmid. Dennoch waren die Tage im Februar in Südkorea entscheidend für die Rückkehr nach Deutschland. "Die DEL kann in Europa mithalten, durch die Silbermedaille rückte das deutsche Eishockey auch für Spieler im Ausland in den Fokus", hat Markus registriert. So reifte der Gedanke an eine Rückkehr in die DEL, dass es die Adler wurden, hat sich nach der WM in Dänemark im Mai konkretisiert.

Eisenschmid kommt aus einer "klassischen" bayrischen Eishockey-Familie. Zwar ist sein Bruder Michael inzwischen zum Streethockey gewechselt, aber beide Schwestern, eine zwei Jahre älter, eine zwei Jahre jünger als Markus, standen mit drei Jahren auf Schlittschuhen und mit sechs im Training der Kleinschüler. "Da ich meist mit dem älteren Jahrgang trainiert habe, konnten meine Eltern den Fahrdienst optimieren, berichtet Markus über das "Taxi" von Mama Brigitte zum Berliner Platz in Kaufbeuren. Beide Schwestern spielen weiterhin höherklassig: Tanja, 25, als Verteidiger bei den Minnesota Whitecaps. Gerade hat sie an der Universität von North Dacota den Masterabschluss (Kommunikationswissenschaften) bestanden. "Meine Eltern sind deshalb gerade in die USA geflogen", berichtet Markus. Und Nicola, 21, zählt zu den besten Torschützen beim amtierenden Frauen-Meister ECDC Memmingen.

Der letzte Flug von Markus Eisenschmid von Kanada nach Deutschland soll keine Einbahnstraße bleiben. "Mein Ziel NHL habe ich nicht aufgegeben, ich will in Mannheim den nächsten Schritt dafür machen", begründet der Zweiwege-Stürmer starke Stürmer seine Entscheidung. "Wir haben hier ein Team beisammen, das es weit bringen kann".