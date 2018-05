Von Rainer Kundel

Mannheim. Fünf Spiele, 0:1, 2:1, zweimal 1:2 und ein 2:3, wobei die Entscheidung zweimal erst in der Verlängerung fiel - die Viertelfinal-Serie um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) der Adler Mannheim gegen die Kölner Haie ging so spannend und arm an Toren zu Ende, wie sie allseits erwartet worden war. Die Meinungen der Trainer am Ende des Klassikers waren deshalb fast vorhersehbar. "In welcher Runde auch immer Köln und Mannheim gegeneinander spielen, es kann nur einer weiterkommen, obwohl es beide verdient hätten", befand Uwe Krupp, vom Verständnis des modernen Eishockeys ein Bruder im Geiste von Hans Zach und sparte nicht mit Lob für den Gegner. "Alle Spiele standen auf des Messers Schneide. Es ist uns nie gelungen, die Adler an einen Knackpunkt zu bringen, wo sie vielleicht aufgeben".

Derart viel Honig um den Bart geschmiert, "revanchierte" sich Zach mit der Prognose, mit den Haien zu hundert Prozent den kommenden Meister gesehen zu haben, "auch wenn ich den Uwe damit unter Druck setze". Seine Mannschaft habe Köln fünfmal alles abverlangt, "aber der Stil von Uwe ist schon klar erkennbar". Man müsse bedenken, dass die Kölner auf einer Mannschaft aufbauen konnten, die schon 2013 im Finale war. Dass der Gegner einen Hauch cleverer und erfahrener war, habe aber den Ausschlag gegeben.

"Die drei Monate in Mannheim haben mir großen Spaß gemacht, alle haben mitgezogen. Mannheim ist eine Stadt mit großer Fan-Kultur, die sicher größere Erfolge verdient hat". Wenngleich der Bad Tölzer nun seinen 65. Geburtstag am Sonntag mit einem freien Tag begehen kann ("Wahrscheinlich mit der Familie und dem Enkelkind"), wird Zach bei einem von Teal Fowler bestätigten Abschlussgespräch dem Sportmanager und der Geschäftsführung einige Ratschläge und Tipps auf den Weg geben. Verraten hat der "Alpenvulkan" auf mehrfache Nachfrage nur soviel: "Die Adler-Organisation kann sich an Köln abschauen, wie eine Mannschaft zusammengestellt wird". Auf eine seiner anfänglichen "Brandreden", dass man "ein Viertelfinale auch für weniger bekomme, als die Adler jedes Jahr an Aufwand betreiben", kam Zach nicht mehr zurück. Er war zum Abschied milde gestimmt, empfahl aber seinen Assistenten Markus Berwanger für eine weitere Verwendung beim sechsfachen deutschen Meister.

Unausgesprochen ging der Trainer damit auf die gute Mischung bei der Internationalität der Haie mit fünf Schweden, drei Kanadiern und zwei Slowenen und starken deutschen Spielern mit einem gutem Altersdurchschnitt ein. "Sollten mich die Adler einmal zu einem Finale einladen, komme ich gerne", versprach der ehemalige Bundestrainer, erteilte sonst aber allen Fragen nach einer Verlängerung seines Intermezzos vom Unruhestand eine Absage. "Nach dem Urlaub im Mai auf den Kanarischen Inseln werde ich wieder meinen Hobbys nachgehen. Bergwandern, Fliegenfischen und ausgiebige Radtouren".

Enttäuschter als Realist Hans Zach waren die wenigen Spieler, die den Gang vor die Medienvertreter antraten. Ronny Arendt, bekannt für seine klaren Worte, sprach "vom verfehlten Saisonziel". Köln sei ein Gegner "fast ohne Fehler" gewesen, "wir hatten es dennoch in der Hand, mehr daraus zu machen".

Manager Teal Fowler steht vor einer neuerlichen Gratwanderung. Viel Spielraum gibt es aufgrund laufender Verträge nicht. Bei den Importspielern besteht großer Handlungsbedarf, hier will man sich nun nach etlichen Fehlgriffen in Nordamerika jetzt auch auf dem Markt in Skandinavien umschauen. Die physische Komponente soll dabei mehr im Vordergrund stehen. Erst vor der nun zu Ende gegangenen Saison hatte man gesteigerten Wert auf läuferisch-technische Fähigkeiten gelegt.