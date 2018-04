Von Rainer Kundel

Mannheim. Eine Randbemerkung abseits des Eises vorweg: Das letzte Heimspiel der Adler Mannheim vor Weihnachten stand am Sonntag auch 2013 zum neunten Mal unter dem Motto "Spiel der leuchtenden Herzen". Der Verkauf der blinkenden Ansteckherzen ergab für den gemeinnützigen "Verein Adler helfen Menschen" schon vor Spielende 41 500 Euro. "Die Spenden gehen alle an Bedürftige und Einrichtungen in der Region, quasi dort, wo vor der Haustür Hilfe gebraucht wird", kündigte Adler-Geschäftsführer Matthias Binder an. Nach verschiedenen "Aufrundungen" durch Prominente und Sponsoren kann er im Januar vermutlich Schecks über insgesamt 50 000 Euro verteilen.

Nach dem 7:0 auf dem Eis stellte sich der fachkundige Teil der Zuschauer aber auch die Frage, wie stark die Adler wirklich sind. Die ungeschminkte Antwort darauf wird das Gastspiel bei Spitzenreiter Kölner Haie (Donnerstag, 19.30 Uhr / live in ServusTV) geben. Die sieben Zähler, die zwischen den Schwergewichten der Liga vor der 100. Auflage des Klassikers in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) liegen, haben die Blauhemden in ihrer fünf Spiele währenden Pleite-Serie verspielt. Dass die Adler, in der Gesamtwertung von 20 Jahren Deutscher Eishockey-Liga knapp vor den Haien platziert, wieder einen Respekt einflößenden Gegner abgeben, war vor gut einer Woche nicht absehbar. Doch das Eishockey ist angesichts der Doppelspieltage ein Tagesgeschäft wie kaum eine andere Sportart, da ist man mit drei Siegen in Folge auch wieder schnell aus dem Sumpf.

Ein großes Geheimnis, warum es abgesehen von drei eher schwachen Gegnern, mit neun Zählern in Folge wieder läuft, gibt es nicht: "Ich habe meinen Spielern gesagt, sie sollen frei aufspielen. Wenn aufgrund der Niederlagen ein Kopf rollt, dann ist das meiner", verriet Trainer Harold Kreis einen Teil seiner Ansprache vor der Wende in Straubing. Die Reaktion der Mannschaft zeigte, was sie von dem "Kopfangebot" hält. Kreis nahm unter Druck endlich Umstellungen vor, dazu beherzigte die Mannschaft die Vorgaben. 104 Schüsse auf des Gegners Tor in zwei Heimspielen ist keine Selbstverständlichkeit. "Wenn man 60 mal aufs Tor zielt, ist die Chance größer, dass ein Treffer fällt, als bei 25 Schüssen", lautete die Weisheit von Kreis nach der Partie gegen Augsburg. Ein Bonbon gab es zusätzlich. Die Cracks dürfen sich neben dem obligatorisch freien Montag auch über einen trainingsfreien Heiligabend freuen. Am ersten Weihnachtsfeiertag trifft man sich (Ronny Arendt: "Um den Braten heraus zu schwitzen") dann zur Vorbereitung auf die Partie in Köln. Die Haie erwarten in der Lanxess-Arena 15 000 Besucher. Die Mannheimer Anhänger darunter reisen großteils mit einem Sonderzug unter dem Motto "Alle in blau nach Köln" an.

Donnerstag, 17.45 Uhr: Kölner Haie - Adler Mannheim (live in ServusTV); Samstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Iserlohn Roosters