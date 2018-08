Mannheim. (RK) Bei der Saisoneröffnungs-Party "Boys are back in town" der Adler Mannheim werden deren Anhänger am heutigen Freitag ab 18 Uhr auf dem Vorplatz der SAP Arena bei freiem Eintritt mit Daniel Sparre, David Wolf, Carter Proft, Garret Festerling, Chad Kolarik und Aaron Johnson sechs Neuzugänge, mit Mirko Höfflin und Matthias Plachta zwei Rückkehrer und mit Sean Simpson und Colin Muller zwei neue Trainer willkommen heißen.

Auch wenn inzwischen ein Jahr seit der siebten deutschen Meisterschaft vergangen und nach der letzten Saison Ernüchterung eingetreten ist, so wandelt sich die Enttäuschung täglich mehr und mehr in Hoffnung um. Die ist begründet in einem moderaten Umbruch, der in der Mehrzahl der Fälle vom Klub ausging. "Wir haben uns bei der Beurteilung der Spieler zwei Gesichter betrachtet. Das aus dem Jahr der Meisterschaft und das aus der letzten Saison", legte Manager Teal Fowler vor einigen Wochen ein Kriterium für die Beurteilung der Vertragssituation offen.

Die einzige offene Frage ist die nach der Zukunft von Jochen Hecht (Foto: vaf). Sie wird nach Wochen der Spekulationen bald geklärt sein, denn heute um 11 Uhr werden der 39-Jährige und die Leitung der Adler bei einer Pressekonferenz Klarheit schaffen. Es deutet alles auf ein Karriereende des ersten aus Mannheim stammenden NHL-Spielers (892 Einsätze) hin. Inwieweit Hecht andere Aufgaben im Klub übernehmen wird, bleibt abzuwarten.

Bereits seit Anfang dieser Woche befindet sich der komplette Kader in Mannheim. Die deutschen Spieler standen sogar schon ab dem 4. Juli dreimal wöchentlich auf dem Eis des LZE Herzo-genried und die aktuellen Nationalspieler haben seit Dienstag Teil eins des Füssener Sommerlehrgangs zur Vorbereitung der Olympia-Qualifikation hinter sich. Als erster Importspieler reiste Zugang Garrett Festerling (bisher Hamburg Freezers) schon am letzten Samstag aus Kanada an.