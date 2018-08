Von Christopher Benz

Mannheim. Noch knapp vier Minuten waren am Mittwochabend im vierten Viertelfinal-Duell zwischen den Eisbären Berlin und den Mannheimer Adlern in der Berliner-Mercedes Benz Arena auf der Uhr, als David Wolf bereits Spiel fünf eröffnete. Heute um 19.30 Uhr geht es dann offiziell los in der SAP Arena.

Mannheims emotional stets hoch motivierter Stürmer ließ gegen Alexander Roach die Fäuste sprechen und nebelte sein Gegenüber mit zahlreichen Haken gerade zu ein. Dabei entlud sich der ganze Frust über die 1:6-Klatsche, die die Adler aufgrund einer schwachen Defensivleistung einstecken mussten.

"Vielleicht ist es auch gut, dass wir so hoch verloren haben", hatte Sinan Akdag einen interessanten Ansatz, "wir müssen daraus lernen und weniger Konter sowie Strafzeiten zulassen." Die Konter sind das Stichwort, denn die Eisbären verwerteten nahezu jeden zu einem Tor. Strafzeiten kassierten die Mannheimer zwar auch reichlich, doch sie fingen sich während diesen kein Gegentor, obwohl sie rund ein Viertel der Spielzeit in Unterzahl agierten.

Nur noch wenige Karten

Berlin hat gefallen an der defensiven Grundordnung mit gezielten schnellen Vorstößen gefunden. "Mannheim macht viel Druck und wir kontern einfach", brachte es der in Lampertheim geborene Laurin Braun in der zweiten Drittelpause auf den Punkt. Der 26-jährige Eisbär hatte mit seinen zwei Toren zum 4:1 und 5:1 einen maßgeblichen Anteil am klaren Erfolg und dem gleichzeitigen Serien-Ausgleich zum 2:2. Der zweite herausragende Akteur bei den Gastgebern war André Rankel, der mit zwei Scorerpunkten zum erfolgreichsten Playoff-Punktesammler der Berliner Klubgeschichte aufgestiegen ist.

Lediglich im ersten Drittel konnten die "Greifvögel" gefallen. Ryan MacMurchys One-Timer brachte zwischenzeitlich gar die Führung, die allerdings nur 29 Sekunden Bestand hatte (18.). "Läuferisch sind wir heute gut unterwegs", hatte Christoph Ullmann mit seinem Fazit nach den ersten 20 Minuten Recht. Ab dem zweiten Drittel häuften sich dagegen die Fehler vor dem eigenen Tor und in der Offensive stellten die Adler den aufmerksamen Vehanen vor keine großen Probleme. Der finnische Torhüter hat mittlerweile eine herausragende Play-off-Fangquote von 93,78 Prozent.

Heute Abend dürften die Spielanteile wieder ähnlich verteilt sein. Dann gilt es für die Hausherren in der Defensive konsequenter die Gegenspieler zu stören und gleichzeitig weniger Strafen zu bekommen. "Wir wissen, dass es ein großes Spiel wird", fiebert Adler-Manager Teal Fowler dem Duell entgegen, "wir haben mit Best of Seven angefangen, jetzt ist es nur noch ein Best of Three." Bisher hat ausschließlich die Heimmannschaft die Oberhand behalten, wobei die Berliner ihre Partien deutlich souveräner gewinnen konnten. Falls es zu einem Spiel sieben kommen sollte, hätten die Blau-Weiß-Roten aufgrund der besseren Hauptrunden-Platzierung am kommenden Dienstag Heimrecht.

"Jetzt zählt aber nur Spiel fünf", betont Fowler wohl wissend, dass ein 2:3-Rückstand vor dem Spiel in Berlin am Sonntag die maximal unangenehmste Drucksituation wäre. Womöglich schickt Trainer Sean Simpson heute die gleiche Aufstellung ins Rennen wie am Mittwoch. Das entscheidet sich wie gewohnt aber erst im Laufe des Spieltags. "Ein paar Jungs sind zwar angeschlagen, aber das gehört in den Play-offs dazu", weiß Fowler, dass die Cracks hart im Nehmen sind.

DEL, heute, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Eisbären Berlin; Sonntag, 14 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim (live auf Sport1).