Mannheims Marcus Kink gerät mit Wolfsburgs Aaron Brocklehurst aneinander. Am Ende blieben die Grizzlys in der SAP Arena mit 0:1 siegreich und führen nach Spielen gegen die Adler mit 2:1. Foto: APF



Von Joachim Klaehn

Mannheim. Die SAP Arena leerte sich am gestrigen Nachmittag recht flott. Zu groß saß der Stachel der Enttäuschung bei den hiesigen Eishockeyfans, die nach dem Marathonmatch vom Freitag und dem glücklichen Ende für die Adler (2:3 n.V.) auf einen Festtag hofften. Und natürlich auf eine erste Trendwende in dieser bis dato ultraknappen Best-of-seven-Serie im Viertelfinale. Nach erstmals regulärer Spielzeit stand ein 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) aus Sicht der Mannheimer Kufencracks fest, so dass die Grizzly Adams Wolfsburg zum zweiten Mal hintereinander den Blau-Weiß-Roten den Heimvorteil wegnahmen. "Nach drei Spielen", sagte Adler-Manager Teal Fowler vor dem Kabinentrakt, "haben wir keinen Heimsieg. Dabei spielst du die ganze Vorrunde, um dir das Heimrecht zu holen."

Es sind die Besonderheiten in den Playoffs, die je nach ihrer Ausrichtung für Entsetzen oder Euphorie sorgen. Natürlich ist nach dem Zwischenstand (1:2 für die "Wölfe") noch gar nichts entschieden, doch im Grunde genommen hat sich bewahrheitet, was fast alle Experten und sogar das Adler-Team selbst vor kurzem prognostiziert hatten. "Die Wolfsburger haben eine der besten Mannschaften der Liga", konstatierte Kapitän Marcus Kink unmittelbar vor dem Auftakt eines messerscharfen Duells bereits am vergangenen Dienstag.

Wer den ersten Rückschlag (2:3 n.V.) im "Ufo" als Betriebsunfall wertete, dem müssen die Spiele vom Freitag und Sonntag zumindest zu denken geben. Enger geht's nimmer - in Wolfsburg fiel die Entscheidung nach knapp 106 Minuten durch Matthias Plachta, in Mannheim netzte Grizzly-Verteidiger Benedikt Schopper (51.) mit einem strammen Schlagschuss in den Winkel zum Tor des Tages ein.

Der Lucky Punch der Niedersachsen resultierte freilich aus einem fatalen Blackout der Hausherren. Yannic Seidenberg wollte die Scheibe aus der Gefahrenzone bringen, spielte sie aber parallel zur Linie statt sie diagonal übers Eisoval zu schießen. Seidenberg dachte, Craig MacDonald würde den Puck aufnehmen, doch der kanadische Stürmer drehte Richtung Ersatzbank ab. Zu allem Unglück, so berichtete Trainer Harold Kreis später, hätten die Wechselakteure gedacht, Schiedsrichter Jablukov hätte den Arm oben gehabt und eine Strafzeit gegen Wolfsburg angezeigt - und seien "im Glauben daran rausgefahren" (Kreis). Ein klitzekleines Missverständnis, dass den Adlern vor ausverkauftem Haus (13.600 Zuschauer) zum Verhängnis werden sollte. "Es ist oft nur eine Lücke, ein kleiner Riss", versuchte Kreis die entscheidende Szene eines gegenseitig leidenschaftlich geführten Abnutzungskampfes metaphorisch zu beschreiben. Auf alle Fälle war in Sekundenbruchteilen die Chance für Schopper da, der sie mit einer Gnadenlosigkeit für die "Oranjes" aus der Automobilstadt nutzte.

Von diesem Nackenschlag erholten sich die "Greifvögel" nicht mehr. Gerade in der Schlussphase wirkte das Anrennen verkrampft und ideenlos. "Wir dürfen jetzt den Kopf nicht hängen lassen und müssen morgen wieder ausgleichen", empfahl Kink seinen Teamkollegen vor dem vierten Match morgen (19.30 Uhr) in der 4 500 Zuschauer fassenden Wolfsburger Eisarena.

Zwei kritische Teilbereiche müssen die Kurpfälzer schleunigst verbessern. Erstens: Die letzten drei Gegentreffer resultierten aus Wechselfehlern der eigentlich routinierten Kreis-Schützlinge (Fowler: "Das war nicht klug"). Zweitens: Das eigene Powerplay wird nicht effizient genug gestaltet. "Wir liegen bei einer Überzahlquote von 4,5 Prozent", rechnete Harold Kreis vor. Zum Vergleich seien die Vorrunden-Monate September und Oktober erwähnt, hier lag der saisonale Bestwert bei 30 Prozent. "Wir waren teilweise zu hektisch im Powerplay", monierte Kreis zurecht.

Im Fünf-gegen-Fünf ist ohnehin kein Platz. Wolfsburg steht um den Slot herum sehr kompakt - es wird auch in den nächsten Auseinandersetzungen ein Tanz auf der Rasierklinge bleiben. Grizzly-Trainer Pavel Gross präsentierte sich als Meister im Understatement: "Wir haben heute nur ein Spiel gewonnen. Wir sind froh, zwei Tage länger in der Serie bleiben zu dürfen." Am Ende wird das Viertelfinale über den Energiehaushalt und über die berühmt-berüchtigten Kleinigkeiten entschieden. Der Ausgang des Hitchcock-Thrillers ist ungewiss.