Von Rainer Kundel

Berlin. Ein umstrittener Treffer des Dänen Mads Christensen nach 29 Sekunden im Schlussdrittel und zu viele Strafzeiten haben die Mannheimer Adler mit einer 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)-Niederlage im ersten Finale beim fest-of-five-Modus in Rücklage gebracht. "Es war bei dieser Kulisse nicht einfach, Strafen zu vermeiden", befand Marcus Kink nach dem gutklassigen Match. "Berlin hat seinen Heimvorteil clever genutzt, wir müssen nicht viel verändern und wollen mal sehen, wie Berlin am Mittwoch ausschaut, wenn wir zu Hause spielen", klang der Adler-Kapitän vor Spiel zwei am Mittwoch (19.30 Uhr) in der ausverkauften SAP Arena dennoch entschlossen.

Trotz eines weiteren Ausfalls - Florian Busch fehlte nach einer im Halbfinale erlittenen leichten Gehirnerschütterung - übernahmen die Eisbären zunächst das Kommando und spielten sich in den ersten 20 Minuten ein Chancen-Plus heraus. Vor allem bei zwei Aktionen (6./15.) des mit großer Reichweite aufwartenden Barry Tallackson hielt Freddy Brathwaite mit tollen Reflexen seine Mannschaft im Spiel. Auf der Gegenseite setzte die Reihe Mauer-Lehoux-Arendt die ersten Akzente. Einmal traf Yanick Lehoux jedoch die falsche Entscheidung und passte aus idealer Position nochmals auf Mauer, zum anderen fuhr Eisbären-Goalie Rob Zepp auf dem Hintern sitzend noch seinen Beinschoner aus, um einen Einschuss von Ronny Arendt (10.) zu verhindern.

Wie überhaupt eine perfekte Defensivleistung des Titelverteidigers den Mannheimern den Abschluss sehr schwer machte. "Wir haben zwar großen Druck gemacht, aber nicht getroffen. Sie haben uns den geraden Weg zum Tor immer zugemacht", beschrieb Kink die Probleme seiner Mannschaft in der Offensive.

Ihre besten Szenen hatten die Adler im zweiten Abschnitt, in dem sie nach ihrem Rückzug zu Beginn ein ausgeglichenes Schussverhältnis erzwangen. Ken Magowan (22./27.) scheiterte an Zepp, Christoph Ullmann und Craig MacDonald suchten bei Breaks den (schlechter postierten) Mitspieler, statt selbst abzuschließen und Zepp entschärfte ein Break von Yannick Seidenberg in Unterzahl (38.). Gleich beim ersten Wechsel des Schlussabschnitts wurden die Kreis-Schützlinge dann allerdings kalt erwischt: Eine Tallackson-Hereingabe fälschte Christensen mit dem Schlittschuh ab, wobei es in dieser Situation auch verdächtig nach Torraum-Abseits roch. Nach Konsultation der Videobilder entschieden die Schiedsrichter auf einen regulären Treffer.

Wie der "Streifendienst" überhaupt im Zweifel gegen den Gast entschied. Besonders in Rage brachte die Adler eine Strafe gegen Chris Lee, der zuvor sekundenlang von Laurin Braun in klassischer Ringer-Manier behindert wurde. Zuvor versäumte es der Verteidiger als Stratege des ersten Überzahlblocks, bei einem 5:3-Powerplay (42.) den Ausgleich zu erzwingen, wobei dieser Vorteil nach einem Ullmann-Stockschlag nicht über die volle Zeit ausgespielt werden konnte.

Bei fünf Strafen im Schlussdrittel war es schwer, den Rückstand zu drehen. Nicht immer kann man sich wie zuvor in sechs von neun Playoff-Spielen ohne Unterzahl-Gegentor darauf verlassen, den numerischen Nachteil ohne Folgen zu überstehen. Während einer Lehoux-Strafzeit flutschte ein Flachschuss von Richie Regehr (52.) von der blauen Linie aus an Freund und Feind vorbei zum 2:0 - die Entscheidung.

Nach Expertenmeinung aber noch nicht für den weiteren Verlauf der Serie. "Ich lehne mich mal aus dem Fenster", meinte Erich Kühnhackl (61), "aufgrund der dünnen Personaldecke der Eisbären sehe ich die Adler im Vorteil." Auch Nationalspieler Patrick Köppchen, der Berliner in Diensten der Hamburg Freezers, sieht in dem Auftaktsieg keine Vorentscheidung. "Mannheim ist zu Hause stark genug, es gibt fünf Spiele."

Eisbären Berlin - Adler Mannheim 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) - Tore: 1:0 Christensen (41.), 2:0 Regehr (52.) - Zuschauer: 14.200 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Aumüller (Planegg), Piechaczek (Finning) - Strafminuten: 12/22.