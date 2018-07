Von Rainer Kundel

Mannheim. Gestern traf sich die Feuerwehr nach einer Übung im Restaurant der SAP Arena zum Mittagessen. Heute (19.30 Uhr) soll es am 9. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) im Duell der Adler Mannheim als Tabellenführer gegen Verfolger EHC München allenfalls bei den Bayern Anlass zum Löschen geben. "Ich erwarte von beiden Mannschaften offensives Eishockey", blickt Adler-Manager Teal Fowler dem Spitzenduell "einem Spektakel" mit hoher Erwartungshaltung entgegen. "Es wird eine richtige Standortbestimmung für uns".

In einem Fachmagazin wurde der frische Wind, den die beiden Cheftrainer in Mannheim und München mitgebracht haben, als Grund für die neue Attraktivität ausgemacht. Zu einem Duell der "Taktik-Füchse" Geoff Ward gegen Don Jackson wird es jedoch diesmal nicht kommen. Jackson flog mit Genehmigung des Klubs am Mittwoch nach Edmonton, um der großen Zeremonie der Oilers zum diesjährigen NHL-Auftakt beizuwohnen. 30 Jahre ist es her, dass die Kanadier den Stanley-Cup gewannen - Anlass genug, dass alle Spieler der Saison 83/84 anwesend sein sollen. So wird neben Veranstalter "The Great One" Wayne Gretzky auch der damalige Verteidiger Don Jackson zugegen sein. Inzwischen war Jackson, 58, Baumeister von fünf Meisterschaften der Eisbären Berlin.

Nach einem Zwischenjahr in Salzburg ist er nun als "Brandlöscher" bei der neuesten Mateschitz-Akquisition in München eingesetzt. Vertreten wird er heute von Co-Trainer Helmut de Raaf. Der ehemalige Nationaltorhüter und langjährige Projektleiter der Jungadler hat sich als "Spion" beim Garmischer Trainingslager ein kleines Bild von der Arbeit von Geoff Ward machen können.

De Raaf sind mit Yannic Seidenberg, Kettemer, Brückner, Ritter und Bender gleich fünf ehemalige Mannheimer an die Isar gefolgt, Felix Petermann macht das halbe Dutzend voll.

Während die Münchner zuletzt drei verletzte Verteidiger beklagten, steht bei den Adlern die optimale Regeneration nach dem Champions-League-Auftritt in Prag im Vordergrund. Sechs Uhr war es gestern früh, als der Mannschaftsbus Kurs Richtung Bösfeld nahm. "Eine Viertelstunde Aufenthalt an der Grenze und eine Stunde Ruhezeit für den Fahrer eingeschlossen war es eine optimale Rückfahrt", berichtet Fowler.

Am Donnerstag war es den Spielern überlassen, zum Spinning in die Kabine kommen wollte oder die Müdigkeit anderweitig aus den Knochen zu schütteln. Nach einer kurzen Eiseinheit heute früh wird Geoff Ward die Mannschaft auf die Münchner einstellen. Während Jochen Hecht nach einer Schonung in Prag wieder dabei ist, entscheidet sich der Einsatz der Verteidiger Fischer (angeschlagen) und Bittner (Grippe) kurzfristig.

Heute, 19.30 Uhr: Adler Mannheim-EHC München (SAP Arena); Sonntag, 17.45 Uhr: Schwenninger Wild Wings-Adler Mannheim (17.45 Uhr, live in ServusTV).