Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Einladung aus Davos kam früh um Juni, derzeit benötigt der abgestürzte deutsche Meister Adler Mannheim nach einem Dezember ohne Sieg wohl eher einen Psychologen als die anspruchsvollen Spiele (mindestens drei) um den Spengler-Cup. Nicht nur besorgte Anhänger sehen die Teilnahme des deutschen Meisters beim 89. Einladungsturnier als zweischneidiges Schwert. Einmal könnten ordentliche Vorstellungen gegen starke Gegner ohne den Druck der Punktspielhatz neues Selbstvertrauen für die Rest-Hauptrunde in der DEL (neun Heim-, elf Auswärtsspiele) verleihen. Zum anderen besteht die Gefahr der hohen Belastung auf 1600 m Höhe mitsamt dem Verletzungsrisiko, was das gut gefüllte Lazarett nicht vertragen wird. Auch sind Bedenken nicht wegzuwischen, sich durchaus mögliche "Klatschen" gegen den HC Lugano (Samstag, 15 Uhr) und Jokerit Helsinki (Termin hängt vom Ausgang des ersten Spiels ab) einzufangen, was dem wankenden Team den Glauben an sich selbst nehmen kann und für Trainer Greg Ireland das Aus bedeuten würde.

Das vom Klub betonte internationale Standing ist dagegen für das erfolgsorientierte Tagesgeschäft in der DEL zweitrangig. Zumal die sportliche Leitung inzwischen festgestellt hat, dass drei vorgezogene Partien in der DEL viel Energie gekostet haben. Das ist nichts Neues und man fragt sich, warum solche Erkenntnisse nicht vor der Saison bedacht werden, zumal Verletzungspech im Eishockey immer einkalkuliert werden muss.

In der Liga sind die Blau-Weiß-Roten mit der 15. Niederlage am Dienstag beim 0:3 in Düsseldorf in eine unerwartete und prekäre Situation geraten. Es ist realistisch, dass der Meister bis zur Rückkehr aus der Schweiz und vor dem nächsten DEL-Spiel in Krefeld (3. Januar) auf Rang zehn durchgereicht wird.

Bei ihren Planungen handeln die Adler dagegen in Abwandlung des Fan-Meistersongs ("Egal wie’s steht, egal wie weit der Weg") und bleiben nach dem Motto "Egal wie’s uns geht" auf jeden Fall bis zum 1. Januar im Mannschaftshotel. "Wir feiern den Jahreswechsel in der Schweiz", kündigte Manager Teal Fowler ein großes Treffen der Adler-Familie mit Kind und Kegel aus dem Mannschaftskreis an. Wie immer werden Spielerfrauen, Kinder und wenn gewünscht Eltern der Spieler mit einem separaten Bus anreisen.

Auf den letzten Drücker konnten sich die Adler gestern mit Verteidiger Steve Eminger und Stürmer Kyle Wilson - beide Kanadier - die nach dem Reglement erlaubten Gastspieler für das Turnier sichern, die dem angeschlagenen Kader etwas Luft verschaffen sollen. "Aufgrund einiger Verletzungen und der Erkrankung von Glen Metropolit mussten wir umdenken", begründet Teal Fowler die Maßnahme. Eminger (32), derzeit nach einer Verletzung vertragslos, blickt auf die Erfahrung von 508 NHL-Spielen zurück, Wilson (31) spielte zuletzt für Modo Örnsköldsvik, Vorletzter der schwedischen Hockey-Liga SHL. Vor allem Eminger könnte bei einer überzeugenden Leistung eine Option für eine Festverpflichtung der Adler sein. Der Klub hat noch zwei Importlizenzen frei.

So mondän und beschaulich sich die Bergstadt zwischen Prätigau und Engadin im Landwassertal mit knapp 12.000 Einwohnern und mindestens genau so viel Touristen auch gibt: Die Auftritte in der "Kathedrale im Landwassertal", wie die Arena mit ihren 6.700 Plätzen und ihrem Dach ähnlich einer Autobahnkirche genannt wird, wird für den weiteren Saisonverlauf des Meisters mehr als einen Wink geben. Auch wenn man davon hierzulande in bewegten Bildern kaum etwas mitbekommen wird. Sport1 zeigt nur in einem kostenlosen Livestream im Internet die Spiele mit Mannheimer Beteiligung. Wer das Schweizer Fernsehen empfängt, kann in SF 1 dagegen sämtliche Turnierspiele live sehen.

89. Spengler-Cup in Davos, Gruppe Torriani: Adler Mannheim, HC Lugano, Jokerit Helsinki; Gruppe Cattini: HC Davos, Team Canada, Automobilisk Jekaterinenburg