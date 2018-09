Von Rainer Kundel

Mannheim. Bei Experten und der Mehrzahl der in die Hauptstadt gereisten Adler-Anhänger herrschte nach der 0:2-Niederlage der Mannheimer im ersten Finalspiel am Montag die Meinung vor: Die Adler haben sich selbst geschlagen, die Eisbären sind nicht mehr jene große Übermacht der letzten Jahre. Dennoch gebührt den Hohenschönhausern ein großes Lob dafür, wie sie personell arg gebeutelt und weitgehend nur mit drei Angriffsreihen das "Heiligtum" ihres Torhüters Rob Zepp aufopferungsvoll und mit viel Disziplin verteidigt haben. Fest steht aber auch: Wenn die Blau-weiß-roten ihren sechsten DEL-Titel holen und alleiniger Rekordmeister werden wollen, muss neben Heimsiegen die "Bastion" 02-World fallen. In Vorrunden-Spielen verließen die Mannheimer die im Herbst 2008 erbaute Arena schon zweimal als Sieger, in den Play-off-Spielen gelang ihnen nach der Sonntag-Niederlage einschließlich der beiden Halbfinal-Partien aus dem März 2009 in drei Spielen noch kein Treffer (4:0, 4:0, 2:0). Unter Hinzuziehung des "Welli" in Hohenschönhausen als Vorgänger-Spielstätte liest sich die gesamte Play-off-Bilanz im "Bärengehege": 69 Spiele - 59 Siege. Für die nun in 120 Minuten ohne Auswärtstor gebliebenen Adler wird am Mittwoch (19.30 Uhr/SAP Arena ausverkauft) das Nahziel lauten: Mit einem Sieg ein zweites Heimspiel sichern, das ginge dann am Sonntag (16.30 Uhr) über die Bühne. "Am Sonntag", befand Manager Teal Fowler, "war es wie beim Schach. Wer den ersten Zug macht, gewinnt".

Das Finale der Branchenführer - auch in der Nachwuchsarbeit, wo die Jungadler vor zwei Wochen den Titel gegen Berlin holten - nehmen die beiden Organisationen schon lange die Vorreiterrolle ein - ist auch ein Duell der Trainer. Harold Kreis wurde in Düsseldorf 2008 nach dem Interregnum Slavomir Lener/Lance Nethery Nachfolger von Don Jackson (55), der seither mit den Eisbären drei Meisterschaften feierte (2008, 2009, 2011). Dagegen kann Kreis (53) in der Kurpfalz für ein Novum sorgen und als erster Trainer der Neuzeit, d.h. seit der Gründung der DEL, mit dem gleichen Klub als Trainer Meister werden, mit dem er bereits als Spieler (1980, 1997) einen Titel holte. Als Kreis kürzlich darauf in einem TV-Interview angesprochen wurde, war ihm dies noch nicht bewusst. Bescheiden stellte er zu diesem Zeitpunkt, es war gerade das Viertelfinale überstanden, seinen eigenen Beitrag in den Hintergrund. Seine Gedanken waren überall nur noch nicht in einem Finale.

Gleich wie die laufende Serie um die 18. DEL-Meisterschaft spätestens heute in einer Woche auch enden wird: Für die Mehrzahl der neun Importspieler der Adler, deren Verträge am 30. April auslaufen, gibt es gute Argumente für eine Verbleib in der Kurpfalz. "Wir wollen nur einen kleinen Umbruch, uns punktuell ergänzen oder verstärken", sagte Adler-Chef Daniel Hopp bereits vor Beginn der Ausscheidungsspiele. Dass der Klub die Vielzahl von Einjahresverträgen nicht vorzeitig verlängert hat, liegt an einer neuen Philosophie. "Wir lagen zwar diesmal bei den Personalentscheidungen richtig, wollen uns aber bis Ende der Saison Handlungsfreiheit behalten", argumentiert Hopp, der nach den schlechten Erfahrungen der letzten drei Jahre lieber mal einen Top-Spieler wie Chris Lee (nach Schweden?) ersetzten zu müssen, als dauerhaft gebundene Cracks abfinden zu müssen. "Wir stehen schon seit Januar mit den Agenten in Gesprächen, jeder weiß Bescheid", versichert Sport-Manager Teal Fowler, dass die Gespräche "nicht bei Null" beginnen. Die Mehrzahl der Akteure, deren Arbeitspapier am 30. April ausläuft, hat in den vergangenen Monaten Argumente für einen Verbleib in blau-weiß-roten Farben geliefert: Bei Frederick Brathwaite und Craig MacDonald könnten die Zeichen aus Alters- und konzeptionellen Gründen dennoch auf Abschied stehen. Chris Lee, Jame Sifers, Shawn Belle, Steve Wagner, Mike Glumac und Yanick Lehoux haben sich eine weitere Zukunft in Mannheim mehr oder weniger verdient. Aushilfsstürmer Niko Dimitrakos (33) wird keinen Anschlussvertrag erhalten; bei den Planungen spielt es auch eine Rolle, dass die Liga bereits im Herbst 2010 eine Reduzierung der Importlizenzen von zehn auf neun beschlossen hatte.