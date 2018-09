Von Achim Wittich

Mannheim. Yannic Seidenberg (28) war noch ein ganz junger Spund im Kader der Adler Mannheim, als die Blau-Weiß-Roten in der Finalserie 2001/02 den Kölner Haien mit 2:3-Spielen unterlagen. "Mittendrin" war der Stürmer seinerzeit aber nicht so richtig, denn Eiszeit erhielten andere. Zehn Jahre und um einige berufliche Stationen reicher, sieht das beim ehemaligen Jungadler, der 2009 in die Quadratestadt zurückkehrte, ganz anders aus. Seidenberg verspricht vorm zweiten Duell am Mittwoch Abend 19.30 Uhr) gegen die Eisbären Berlin einen forschen Auftritt: "Wir wollen sofort Druck machen, damit die Fans mit ins Spiel kommen."

Die ausverkaufte SAP Arena soll zum Hexenkessel werden - und den Referees steht dabei eine heikle Aufgabe bevor. Schließlich gab es am Sonntag in der Berliner O-2-World den ein oder anderen Pfiff der Unparteiischen, der dem Herausforderer so gar nicht schmeckte. Dennoch hielt man sich im Lager der Nordbadener mit Kritik an den Spielleitern zurück - die richtige Taktik?

"Wir müssen uns darauf fokussieren, was wir selbst beeinflussen können", sagt Trainer Harold Kreis. An den ersten Schlagabtausch in der Bundeshauptstadt denkt er mit gemischten Gefühlen zurück: "Die Berliner haben ein paar Situationen provoziert - und wir sind darauf reingefallen." Seine Jungs kassierten 22 Strafminuten, die Eisbären nur deren zwölf. "Eine sehr schlaue Mannschaft in allen Bereichen" urteilt Kreis über den Deutschen Meister, der mit dem Selbstbewusstsein eines Champions ausstaffiert ist. Auch ein Grund dafür, dass die Mannschaft von Coach Don Jackson immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle oder die lange Sperre gegen André Rankel kompensieren kann.

Erst am Mittag soll sich bei den Eisbären übrigens vor Ort der Einsatz von Torjäger Florian Busch (Gehirnerschütterung) entscheiden. Die Meister-Jäger aus der Kurpfalz hingegen können schon seit einiger Zeit wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen, sodass Niko Dimitrakos als überzähliger Ausländer zum Dauergast auf der Tribüne wird. Während die Adler körperlich topfit erscheinen, wurde beim ein oder anderen Berliner am Sonntag der Schritt im Schlussdrittel doch etwas kürzer. Teils musste Jackson nur mit drei Sturmreihen agieren. Nicht wenige Experte trauen deshalb dem Tabellenvierten der Vorrunde zu, schon im zweiten Jahr unter Hoffnungsträger Kreis die Wachablösung im deutschen Eishockey zu schaffen.

An Zuversicht jedenfalls mangelt es nicht. "Wir sind noch nicht am Ende unserer Reise", sagt Adler-Boss Daniel Hopp, der mit der Verpflichtung von Mannheims Eishockey-Institution die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt hat. Daniel Hopp weiter: "Es war ein wichtiger Schritt, mit Harold Kreis den Neuaufbau anzugehen." Egal also, ob die Adler sich bis spätestens nächsten Dienstag zum alleinigen DEL-Rekordmeister küren werden oder nicht: "Der Turnaround" (Hopp) ist gelungen.

Yannic Seidenberg telefoniert derweil öfters mal nach Übersee. Denn beim Kampf um den Stanley-Cup hat der "Große Bruder" Dennis (30) gerade durch einen Assist kurz vor Schluss dafür gesorgt , dass die Boston Bruins bei den Washington Capitals mit 4:3 gewinnen konnten. Der Titelverteidiger führt nach drei von maximal sieben möglichen Begegnungen mit 2:1-Siegen. Yannic wäre schon glücklich, wenn am Abend gegen den Titelträger zunächst der 1:1-Ausgleich gelingen würde.

DEL-Finale, 2. Spiel, Mittwoch, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - Eisbären Berlin (live auf Sky).