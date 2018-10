Mannheim. (R.K.) "Die Entscheidung ist so wichtig, dass wir dabei nichts übers Knie brechen wollen". Sagt Marcus Kuhl, der als Sportdirektor der Adler Mannheim für die Gesamtkonzeption des Klubs und somit auch für die Besetzung der Trainerstelle der Jungadler nach dem Ausscheiden von Helmut de Raaf zum 15. Juli (wir berichteten) verantwortlich ist. Dafür hat er seinen Florida-Urlaub abgebrochen und sichtete in den letzten Tagen den großen Stapel an Bewerbungen. "Zwischen internem Aufstieg und einer externen Lösung ist alles möglich", lotet Kuhl im Gespräch mit der RNZ die Möglichkeiten aus.

Zusammen mit Teal Fowler, dem Manager der DEL-Profis, wird Kuhl demnächst Gesellschafter Daniel Hopp und Berthold Wipfler, dem Vertreter der Dietmar Hopp-Stiftung beim Eishockey-Förderprojekt, Vorschläge unterbreiten. Intern wäre die Beförderung von Frank Fischöder, 42, geboren in Dortmund und als Aktiver in unteren Spielklassen in Nordrhein-Westfalen unterwegs, vom erfolgreichen Trainer der MERC-Schüler denkbar, über Namen von außen wollte Kuhl sich nicht äußern. Bis zum 8.August, dem Ende der Sommerferien der 15 bis 18-jährigen, werde aber Klarheit herrschen.

"Unser Konzept basiert zukünftig auf einer Förderung ab der U10", erklärt Kuhl das neue, Mitte Mai vorgestellte Nachwuchsleitbild der des Vereins Jungadler/MERC e.V. "Wir wollen die Talente für die DEL in zehn Jahren vermehrt aus unseren eigenen Reihen heranziehen und nicht mehr aus Crimmitschau, Landshut oder Düsseldorf hier zusammen ziehen". Zumal sich die Anzeichen erhärten, dass Helmut de Raaf bald einige Talente folgen werden. Nicht nach München, wo der ehemalige Nationaltorhüter als Co-Trainer von Pierre Pagè in der DEL tätig sein wird, aber in das gemeinsame Farmteam der Münchner mit Red Bull Salzburg. In Salzburg lässt der Brausehersteller, dessen Aushänge-Marke ja Flügel verleihen soll, bis Herbst für 60 Millionen ein Nachwuchs-Leistungszentrum für Fußball und Eishockey fertig stellen.

"Wem es um Geld und eine vielleicht schnelle Karriere geht, der wechselt nach Salzburg - wer auf Schulabschluss oder Berufsausbildung neben dem Eishockey Wert legt, der bleibt bei uns", sieht Kuhl den grundlegenden Unterschied im Ansatz beider Konzepte. "Dankbarkeit erwarte ich keine", rechnet der 57-Jährige mit dem Verlust von einigen Spielern.

Der Salzburger Eishockey-Nachwuchs (U 21) wird ab sofort in der MHL, einer gemeinsamen Liga der stärksten osteuropäischen Klubs, antreten. Die Red Bulls werden ihre Auswärtsspiele auf insgesamt neun Reisen zusammenfassen, in deren Verlauf jeweils mehrere Spiele bestritten werden.

Bei diesem Aufwand ist weder eine schulische noch eine sonstige begleitende Ausbildung möglich. Je nach Entfernung geht es per Bus, Bahn oder Flugzeug zu den Spielorten. Die kürzeste Strecke führt nach Karlsbad in Tschechien, die längste Reise über Moskau nach Khabarovsk, das nur 30 km nördlich der chinesischen Grenze im Osten Russlands liegt - die einfache Entfernung ab Salzburg beträgt 8.044 km...