Mannheim. (dpa) Der entthronte deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim ist nach dem frühen Saison-Aus auf der Suche nach einem neuen Trainer. «Das ist eine Aufgabe, die jetzt auf uns zukommt. Wir sind da an einer schnellen Lösung interessiert», sagte Geschäftsführer Daniel Hopp der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Nach dem Aus in den Pre-Playoffs am Sonntag bei den Kölner Haien deutete Hopp einen generellen Schnitt an. «Wir werden an Stellschrauben drehen, machen jedoch keine Schnellschüsse. Es ist heftig, als Meister die Hauptrunde auf dem zehnten Platz abzuschließen und in den Pre-Playoffs auszuscheiden», befand Hopp: «Daran werden wir noch länger zu knabbern haben.»

In den nächsten Tagen sollen Gespräche mit Spielern und dem Trainerteam folgen. Präferenz hat die Trainerfrage. «Seit dem Abgang von Greg Ireland haben sich einige Trainer bei uns gemeldet, wir werden diese lange Liste nun abarbeiten», sagte Manager Teal Fowler, und Hopp ergänzte: «Wir haben uns schon einige Gedanken gemacht.»

Nach der Beurlaubung von Ireland im Februar hatte dessen Assistent Craig Woodcroft bis zum Saisonende übernommen, besser wurden die Leistungen der Adler dadurch nicht. Eine schnelle Klärung der Trainerfrage ist für die Adler vor allem wegen der Kaderplanung wichtig. «Gemeinsam mit dem neuen Trainer wollen wir die noch offenen Positionen besetzen», meinte Hopp.