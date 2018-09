Von Achim Wittich

Mannheim. Spielen, regenerieren, Spielen - dieser Rhythmus während der Playoff-Zeit gilt natürlich auch für die Eishockey-Cracks der Adler Mannheim. Alle zwei Tage geht's für die Blau-Weiß-Roten auf ins nächste hitzige Gefecht, wird viel intensiver an der Bande und vor den Toren gerungen, als dies während der langen Vorrunde der Fall ist.

Allerdings hätten sich die Adler am Ostermontag mit einem Sieg in Ingolstadt ein kleines Ruhepäuschen erarbeiten können. Bis zum ersten Finalspiel, das am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) stattfinden wird, wäre beim dritten Erfolg im "best of five"-Vergleich gegen die Audi-Städter spielfrei gewesen. Doch ein derart problemloser Selbstläufer ist das Duell gegen die Mannschaft von Trainer Rich Chernomaz erwartungsgemäß doch nicht. Immerhin führen die Adler immer noch mit 2:1-Siegen und haben am Mittwoch Abend um 19.30 Uhr in der noch nicht ausverkauften SAP Arena die nächste Möglichkeit, sich ins Endspiel zu schießen.

Noch liegt der Heimvorteil, erkämpft durch ein 4:1 an Gründonnerstag, beim Rekordmeister. Geben die Adler jedoch das "Aufschlagrecht" wieder an den ERC ab, kommt es am Freitag (19.30 Uhr) in der Ingolstädter Saturn Arena zum endgültigen Ausscheidungsgipfel.

Die Bayern jedenfalls haben sich mittlerweile gefangen, sind in der Serie angekommen. "Wir haben am vergangenen Samstag in Mannheim das beste Drittel der gesamten Playoffs gespielt", empfand Routinier Michael Waginger (32) schon den Schlussakkord beim ersten Besuch im "Ufo" als Mutmacher. Vorgestern legten er und seine Kollegen dann zu Hause beim 3:0 energisch nach. "Sie haben da weiter gemacht, wo sie in Mannheim im Schlussdrittel aufgehört haben", musste auch Ronny Arendt anerkennen.

Der Kämpfer vor dem Herrn erholte sich gestern wie viele seiner Mitspieler bei einer lockeren Strampeleinheit auf dem Radergometer. Dazu gab's ein bisschen Massage und das ein oder andere Gespräch mit den beiden Trainern Harold Kreis und Mike Schmidt. Der Weg zum Erfolg ist unstrittig: "Wir müssen mehr Druck vorm gegnerischen Tor machen", sagt Arendt, während sein Chef kühles Blut beim heißen Duell fordert: "Wir haben mehr Strafzeiten genommen und müssen wieder disziplinierter spielen", fordert Kreis, der glücklicherweise seit geraumer Zeit keine Verletzten zu beklagen hat.

Verstärkter "Verkehr" im Slot des Ingolstädter Goalies Ian Gordan (36) müsse gemacht werden, damit dem nach Spiel eins für Markus Janka zurückgekehrten Haudegen keine freie Sicht gestattet sei. Dann nämlich hält Gordon seinen Kasten genauso sicher sauber, wie auf der Gegenseite der noch drei Jahre ältere Freddy Brathwaite. Alter schützt vor Klasse nicht! Auch nicht in Ingolstadt.

Doch nicht nur physische Elemente werden dieses Halbfinale entscheiden. "Es geht nur über den Kopf. Die Mannschaft, die es mehr will, hat es am Ende verdient", weiß Arendt und ist optimistisch, dass das die Adler sein werden - zumindest haben die Greifvögel nicht den Druck des Gewinnen-Müssens. Noch nicht. Ein fünftes Aufeinanderprallen wäre aber tatsächlich reine Nervensache.

Ingolstadts Hitzkopf Chernomaz vermutet, dass am Abend eine weitere Leistungssteigerung seiner Jungs notwendig sein wird, um den Gesamtausgleich herzustellen. "In Mannheim brauchen wir eine noch bessere Leistung", erwartet er sehr aggressive Adler. Möglicherweise fliegt aber wieder die ein oder andere Trinkflasche von der Ingolstädter Bank aufs Eis. Chernomaz lebt die von ihm geforderte Aggressivität vor - jedoch nicht immer Gentleman like. Sein Gegenüber ist professioneller. Aber auch bei Harold Kreis wird heute spätestens nach dem ersten Bully die Pulsfrequenz nach oben schießen - herrliche Playoff-Zeit!

DEL, Playoff-Halbfinale, 4. Spiel, Mittwoch, 19.30 Uhr: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt (SAP Arena).