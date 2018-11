Von Rainer Kundel

Mannheim. Drei Niederlagen in Serie hat sich der amtierende Eishockey-Meister eingehandelt, aber mutlos sind die Adler Mannheim zehn Spiele vor Ende der Hauptrunde noch lange nicht. "Drei Punkte in Wolfsburg und wir sind wieder bei den Top Sechs", wünschte sich Manager Teal Fowler gestern, als sich der Mannschaftsbus Richtung VW-Stadt machte. Erst kurz vor knapp kam Neuzugang Matt Lashoff (die RNZ berichtete) dazu. Die obligatorischen medizinischen Untersuchungen für die Erteilung einer Spielerlizenz im Heidelberger Olympiastützpunkt dauerten länger als erwartet, so dass der 29-jährige das Training verpasste. "Matt ist nach seiner Ankunft am Mittwoch direkt vom Flughafen zum Training gekommen, er war am Abend länger als 24 Stunden wach", berichtete Manager Teal Fowler. So war es keine Überraschung, dass Trainer Greg Ireland davon ausgeht, dem neuen Verteidiger heute in Wolfsburg noch Schonung zu verordnen. "Er wird durch den Jet-Lag müde sein, wir würden ihm mit einem Einsatz keinen Gefallen tun".

Ansonsten gehen die Adler davon aus, nicht die "Katze im Sack" verpflichtet zu haben. "Wir haben unser Netzwerk, angefangen von Geoff Ward, der Matt aus seiner Zeit in Boston kennt, bis hin zu Edgar Salis, dem Manager der ZSC Lions Zürich, spielen lassen", so Fowler. In seiner Freizeit hat sich der US-Amerikaner schon als Herausgeber zweier Musikalben hervorgetan.

Doch nicht nur die neue Nummer 26 soll bei den Blau-Weiß-Roten für Musik sorgen. Thema Nummer eins dieser Tage ist ein Mann, der noch gar nicht unter Vertrag ist. Gesucht wird nach der schweren Verletzung von Dennis Endras (Adduktoreneinriss) eine Nummer eins im Tor. "Ich habe die letzten zwei Nächte eine oder zwei Stunden geschlafen, die meisten Anrufe aus Nordamerika kommen wegen des Zeitunterschieds nachts an", berichtet Fowler von ersten Kontakten und Angeboten, ohne dass er schon Konkretes vermelden kann. "Auf einer solchen Position muss man jedes Blatt zweimal rumdrehen, wenn wir uns für jemand entscheiden, der erste Schuss muss sitzen". Bis zu einer Entscheidung wird Youri Ziffzer die Rolle übernehmen.

"Seine Aufgabenbeschreibung ist die eines Back-up-Goalies", rückt Teal Fowler die Hierarchien zurecht, "wenn wir ihn brauchen, muss er da sein". Die verheerenden nackten Zahlen in den Statistiken von Ziffzer zurechtrücken: "Wir müssen uns fragen, was haben seine Vorderleute für ihn getan", klingt bei Fowler deutlich Kritik am Defensivverhalten des Teams durch.

Nicht zuletzt deswegen will man den Spielstil etwas umstellen. Ohne ins Detail zu gehen, darf man davon ausgehen, dass mehr Wert auf die Abwehrarbeit gelegt wird, um mehr Schüsse vom eigenen Tor fernzuhalten. Dass es momentan aber an allen Ecken hakt, legt auch eine andere Statistik offen: Die Adler gaben zuletzt selbst deutlich weniger Schüsse ab und kamen folglich auch nicht zu den oft entscheidenden Nachschüssen. "Ich predige Woche für Woche, mit einfachen Spielzügen vors Tor zu kommen, aber es gibt immer noch Spieler, die den Umweg nehmen", begründet Greg Ireland die zwei harten Trainingstage am Dienstag und Mittwoch.

Dass es trotz der sportlich heiklen Situation auch am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die Augsburger Panther überdurchschnittlichen Besuch geben wird, dafür sorgt der Familientag, den die Adler schon im alten Jahr für diese Partie ausgerufen haben. Dabei gelten im Oberrang stark ermäßigte Preise, sowohl für Kinder als auch für deren Begleitpersonen. "Wir verteilen 15.000 Luftballons, es gibt aber noch Karten", so Klubsprecher Adrian Parejo.

DEL, heute, 19.30 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim

Sonntag, 14.30 Uhr: Adler Mannheim - Augsburger Panther (SAP Arena)