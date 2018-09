Von Rainer Kundel

Mannheim. Am Schluss gab sich sogar Rich Chernomaz handzahm. "Mannheim hat uns keine Chance gelassen, ihr Matchplan ist voll aufgegangen", lobte die "Axt von Manitoba" die beim 6:2 zum dritten Mal siegreichen und ins Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft eingezogenen Adler. "Wenn sie sich so präsentieren wie in dieser Serie, dann gibt es gegen Berlin große Finals", blickte der 49-jährige Kanadier auf den am Sonntag beginnenden Showdown der Rekordchampions (je fünf DEL-Titel) voraus.

Am runden Tisch vor der Kabine fasste Harold Kreis nochmals die "Dosenöffner" der Serie zusammen, während der dritte Goalie Philip Lehr und Zeitnehmer Andreas Richter zwei Kästen Bier in die "heiligen Räume" der Cracks schleppten. "Wer weiß", so Kreis, wie diese enge Serie verlaufen wären, hätten wir nicht im ersten Spiel den großen Ansturm von Ingolstadt schadlos überstanden", zog der 53-Jährige Bilanz und hob für die großartige Einstellung seines Teams eine Szene hervor, in der die ganze Entschlossenheit zu spüren war.

Bevor es nach dem 2:1 unnötig spannend wurde, packte die "Wrecking Crew" um den auch offensiv sehr starken Marcus Kink vor der ersten Pause einen Treffer drauf, in dem sie mehrfach nachsetzte und die Scheibe trotz Bedrängnis hart über die Linie arbeitete. Coach "Harry" stellte heraus, dass seine Mannschaft "alles umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben." Im Detail: Den Gegner schnell unter Druck setzen, konsequent das Powerplay nutzen, das Spiel über alle drei Abschnitte kontrollieren. Hinter alle Vorgaben durfte der Cheftrainer einen dicken Haken machen, blieb sich aber treu, und trat keinesfalls die ganz große Euphorie-Welle los.. "Mehr als die Final-Teilnahme ist nicht erreicht!"

Frisch geduscht, äußerte Kapitän Marcus Kink seine Einschätzung für die Endspiele: "Es ist ein Traumfinale, die zwei besten Mannschaften stehen sich in zwei großen Arenen gegenüber. Wir sind bereit". Den freien Donnerstag verbrachte der 27-Jährige mit seinem aus Garmisch angereisten Vater Schorsch, der bis Mitte der achtziger Jahre als eisenharter Verteidiger in Duisburg spielte und dem drei Jahre älteren Bruder George, der auf eine Vertragsverlängerung in München hofft. "Aktive Erholung", nennt es Kink, "ab Freitag bereiten wir uns auf Berlin vor".

Eher im Hintergrund genoss Teal Fowler den Verlauf der bislang gespielten neun Playoff-Partien. Der Manager, der in seinem zweiten Jahr zusammen mit dem Trainerstab in "Erbfolge" des auf die Position des Sportdirektors gewechselten Marcus Kuhl erstmals eine Mannschaft nach seinen Vorstellungen zusammenstellen durfte, erhält überregional in diesen Tagen großes Lob für die Umsetzung der neuen Adler-Philosophie. Was auch Daniel Hopp jüngst im TV-Interview mit Sky bestätigte: "Wir sind lange nicht mehr von den Ergebnissen eines Wochenendes oder eines Monats getrieben", verdeutlicht der geschäftsführende Gesellschafter des Klubs.

"Wir verfolgen eine langfristige Strategie, der Trainerstab und Teal Fowler haben dabei unser volles Vertrauen". Endet diese Strategie womöglich schon in anderthalb Wochen mit dem siebten Titel? "Wir sind ein sehr homogenes Team und nicht von wenigen Einzelspielern abhängig", betont Fowler, der eine "durchweg hohe Qualität" ausmacht und sich gern an die Vorrunden-Auftritte gegen Berlin erinnert: "Zweimal gewonnen, zweimal knapp verloren, es waren mit unsere besten Spiele".

Fan-freundlich gehandelt haben die Adler auch beim Beginn des Vorverkaufs für das erste Heim-Finale (Mittwoch, 18. April, 19.30 Uhr): Sie öffneten nach Spielende am Mittwochabend sofort zwei Vorverkaufskassen, so dass sich jene treue Arena-Besucher, die keine Dauerkarte erworben haben, gleich eindecken konnten. Dass in einem vierten Halbfinale rund 2.500 Plätze leer blieben, ist nur damit zu erklären, dass der nicht ganz so harte Kern in den Sportbars oder dem Wohnzimmer den Fußball-Schlager Dortmund gegen Bayern verfolgte oder aber die zur Spezies der "Eventies" gehört, denen eine kurzfristige Planung , wie sie der Playoff-Modus erfordert, in die Terminkalender- Quere kam. Alle, die am Mittwoch da waren, versetzten das "Ufo aber in einen bombastischen Stimmungstempel.

Finale, best of five: Eisbären Berlin-Adler Mannheim, Sonntag, 14.30 Uhr (live in Sky), weitere Termine: Mittwoch,18.4., Freitag, 20.4., eventuell Sonntag, 20.4. und Dienstag 22.4.