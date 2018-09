Verbissene Puckjagd in der O-2-World: Das Berliner Tor ist leer, doch Adler Matthias Plachta (2.v.l.) kommt nicht an die Scheibe. Foto: dpa

Von Rainer Kundel

Berlin. Der Showdown in Berlin-Ost brachte im "Endspiel des Finales" um die Deutsche Eishockey-Meisterschaft den Mannheimer Adlern kein Comeback mehr. Im 66.Saisonspiel reichte es für die Mannschaft von Trainer Harold Kreis trotz eines großen Spiels und bravouröser Gegenwehr im fünften Finale der mit Abstand besten deutschen Mannschaften nicht für den siebten Titel. Die Eisbären Berlin sind nach dem Duell zweier nur um Nuancen auseinanderliegenden Teams mit dem 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)-Sieg nunmehr alleiniger Rekordmeister der Deutschen Eishockey-Liga (DEL).

Daniel Hopp, der die Partie auf einem Wasserkasten stehend hinter der Mannschaftsbank verfolgte und direkt nach der Sirene den Cracks die Silbermedaille überreichte, war vor dem Schlussabschnitt die Anspannung deutlich anzumerken. "Wir können sehr stolz auf diese Mannschaft sein, der Titel wäre aber die Krönung einer sehr guten Saison". Es sollte nicht soweit kommen, auch wenn die Mannschaft von Harold Kreis taktisch alles richtig machte und das Missgeschick vom Sonntag wie lästigen Staub aus den Trikots schüttelte. Das Scheibenglück lag in entscheidenden Situationen aber nicht beim weißen Trikot. Letztlich wurde die Meisterschaft nicht gestern, sondern am letzten Sonntag aus der Hand gegeben, als die unverwüstlichen Eisbären schon am "Haken" hingen.

Nach einem Pfostentreffer von Tyson Mulock bot der erste Abschnitt weitgehend Eis-Schach mit Vorteilen für die Adler. Trotz ihrer Comeback-Fähigkeiten von vor zwei Tagen agierten die Eisbären vor eigener Kulisse zunächst nervös und fehlerlastig. Erst recht, nachdem Ronny Arendt (14.) nach einem zu kurz abgewehrten Mauer-Schuss zum 0:1 traf. Kurz darauf stoppte Zepp ein Break von Ken Magowan, auf der anderen Seite hielten die Mannheimer durch eine eng gemachte neutrale Zone den Gegner vom eigenen Tor fern. "Wir haben schon die ganze Saison großen Charakter gezeigt", zeigte sich Torschütze Arendt nicht überrascht, wie sein Team die Enttäuschung 48 Stunden zuvor wegsteckte.

Nach Wiederbeginn verfehlte Mike Glumac um Haaresbreite einen Nachschuss, ehe bei Hälfte der Spielzeit die Eisbären-Lawine Fahrt aufnahm. Soeben verpassten Mauer und Lehoux im Duett noch das 0:2, da schlug Torjäger Tallackson in unnachahmlicher Art und Weise zu. Von Glumac bei einem schnellen Turnover außer Acht gelassen, hämmerte der kanadische Riese die Scheibe zum Ausgleich in die Maschen (34.).

Ärgerlich, dass kurz vor Ende des zweiten Drittels Matthias Plachta mit einem Nachschuss das leere Gehäuse verfehlte. Trotz einem halben Dutzend klarer Regelverstöße auf beiden Seiten verfolgten die Schiedsrichter gestern das Prinzip der langen Leine. Bis zur 58.Minute blieb die Strafbank leer. "Das Spiel ist sehr verbissen", befand Christoph Ullmann, "die Schiedsrichter haben keine Pfeife dabei, aber das ist gut so. Sie wollen die Spieler entscheiden lassen".

Was seiner Mannschaft noch zum Nachteil gereichen sollte. Nachdem Darren Olver (45.) bei einer winzigen Unaufmerksamkeit von Marcus Kink gegen die unschlüssigen Lee und Brathwaite das 2:1 erzielte, steuerte der bärenstarke Frank Mauer in der 50.Minute alleine auf Zepp zu, ohne dass ein Haken bei seinem Abschluss geahndet wurde. Im Gegenzug passierte Shawn Belle das gleiche Missgeschick gegen den allein durchgebrochenen Talbot - neun Minuten vor dem Ende ging erstmals der Arm der Schiedsrichter nach oben. Es gab Penalty, den der Gefoulte kaltblütig verwandelte.

"Mannheim war bis weit ins zweite Drittel die bessere Mannschaft", aber wir konnten nochmals unmenschliche Kräfte mobilisieren", verteilte der verletzte Eisbären-Kapitän Stefan Ustorf ein großes Lob an die Mannheimer." Harold Kreis meinte mit etwas Abstand nach Spielende: "Die Enttäuschung ist heute sehr groß. Das macht unseren verpassten vierten Sieg umso schmerzlicher." Am Mittwoch um 16 Uhr wird der Vizemeister im Rathaus (E 5) empfangen. Um 19 Uhr folgt eine Party in der SAP Arena.

Eisbären Berlin - Adler Mannheim 3:1 (0:1, 1:0, 2:0 ) - Tore: 0:1 Arendt (14.), 1:1 Tallackson (34.), 2:1 Olver (45.), 3:1 Talbot (51./ Penalty) - Zuschauer: 14.200 (ausverkauft) - Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Piechaczek (Finning) - Strafminuten: 0/2.